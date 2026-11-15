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GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Το πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του χωρίς εντάσεις, ενώ η Ελλάδα πέτυχε η Τουρκία να αποδεχθεί και να υιοθετήσει το κείμενο της γαλλικής ενημέρωσης, όπως και η Ελλάδα, ως ένα διπλωματικό συμβιβασμό.

Πολιτική 15.11.2026, 09:00
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GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Να βάλει τέλος στην φιλολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) και φρένο σε δηλώσεις που κρατούν το θέμα στην επικαιρότητα ανατροφοδοτώντας δημοσιεύματα και στην Τουρκία, ενώ οι διπλωματικές ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες θέλησε να βάλει το Σάββατο ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών με αιχμή τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, προς την Τουρκία που την ενημερώνει για το έργο.

Η ρηματική διακοίνωση

Η ρηματική διακοίνωση που επιδόθηκε στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα, όπως αποκάλυψε το in και αφού το έργο αδειοδοτήθηκε από Αθήνα και Λευκωσία και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες NAVTEX, όπως ανέφερε από την πρώτη στιγμή στο in, ήταν επί της ουσίας η διαβίβαση στην Τουρκία της ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στην οποία ανακοινώνεται πως κατόπιν των παραπάνω και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI, το πλοίο Abeille Marengo είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες του για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Στην ενημέρωση σημειώνεται πως αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διπλωματικής αβροφροσύνης και δεν αυτή όχι γιατί υπάρχει υποχρέωση, καθιστώντας σαφές πως η ανακοίνωση αυτή έναρξης εργασιών του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, δεν μπορεί να εκληφθεί από την Τουρκία ως αίτημα αδειοδότησης, όπως ανέφερε το in εξαρχής.

Την ίδια στιγμή η Γαλλία ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε θέματα που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα χωρών..

Επίσης η ενημέρωση δεν δίνει συνταταγμένες, παρά μόνο για την αρχή και το τέλος του έργου, με την Τουρκία να παίρνει τελικά τις συντεταγμένες για την έκδοση της δικής της NAVTEX, την οποία ακύρωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, από την ελληνική οδηγία προς ναυτιλλομένους.

Ο συμβιβασμός μίας ενημέρωσης

Πηγές στην Αθήνα, με γνώση του σχετικού κειμένου εκτιμούν ότι η ρηματική διακοίνωση είναι εξαιρετικά αρνητική για την Τουρκία και θετική για την Ελλάδα. Έστω και αν η αποστολή της δημιουργεί την ανησυχία ενός προηγουμένου. Το περιεχόμενο της ωστόσο, το οποίο η Τουρκία αποδέχθηκε και φάνηκε στο λεκτικό τόσο της NAVTEX της όσο και της αναγγελίας διά ασυρμάτου προς το Abeille Marengo κατά την είσοδο του σε διεθνή ύδατα, σημειώνοντας πως το πλοίο έχει τη «συγκατάθεση/συναίνεση» της Άγυρας και όχι άδεια ήταν επίσης μία θετική εξέλιξη για την Αθήνα, κατά τις ίδιες πηγές.

Ένας διπλωματικός «συμβιβασμός», θα μπορούσε να πει κανείς, που ναι μεν η Ελλάδα αποδέχθηκε την ενημέρωση της Τουρκίας, η Τουρκία ωστόσο αποδέχθηκε το συγκεκριμένο κείμενο της ενημέρωσης και ένα προηγούμενο για την ίδια.

Με το πλοίο να είναι το πρωί σε περιοχή τουρκολιβυκού μνημονίου και να διεξάγει έρευνες με ελληνική αδειοδότηση και NAVTEX και την Τουρκία να δηλώνει επισήμως ότι έχει συγκατατεθεί και να μην υπάρχει ένταση.

Με την υλοποίηση του έργου να αξιολογείται ως μία διπλωματική άσκηση Ελλάδας και Κύπρου, στην περιοχή, με επίγνωση για την Αθήνα πως δεν λύνει το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Τουρκίας, με το ΥΠΕΞ να πετυχαίνει την έναρξη του έργου.

Οι αρχηγοί των κομμάτων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του μετά την ενημέρωση αναγνώρισε το έργο ως «ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σημειώνει ωστόσο τις αντιρρήσεις του όσον αφορά την αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης, λέγοντας πως «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.

Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;».

Είναι χαρακτηριστικό πως εξερχόμενος του ΥΠΕΞ το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Μάντζος, σεβόμενοι το απόρρητο της ενημέρωσης, περιορίστηκαν να αναφέρουν στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, πως το θετικό σε κάθε περίπτωση ήταν ότι υπήρξε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από το Γεραπετρίτη.

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα, στο εγγύς μέλλον, τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου», δήλωσε από την πλευρά του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με τον Περισσό να εκφράζει την αντίθεση του και στην αποστολή ενημέρωσης προς την Τουρκία αλλά και στο ίδιο το έργο, ως μέρος οικονομικών συμφερόντων.

Την ίδια στιγμή ο Κουτσούμπας δεν έκανε καμία αναφορά στο κείμενο αυτό καθαυτό, σημειώνοντας κατά την έξοδο του προς τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, πως έλαβε γνώση της ενημέρωσης που είχε ο Γεραπετρίτης από τη γαλλική πλευρά και τίποτα παραπάνω.

Κατά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε μεν ευπρόσδεκτη τη θεσμική ενημέρωση σε μια κρίσιμη συγκυρία, ωστόσο προειδοποίησε για τον κίνδυνο απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό.

«Η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει εδώ και δεκαετίες, περισσότερο από αιώνα, τη στρατηγική της πρόκλησης τετελεσμένων και είναι σαφές ότι με αυτήν την τακτική κινείται και τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να προσθέσει πως «κάθε λέξη μετράει, κάθε διατύπωση βαρύνει και δεν νοείται ούτε συγχωρείται εφεκτικότητα ή αμφισημία».

«Η ειδική μου αξιολόγηση είναι ότι χρειάζεται μεγάλη επιφυλακή, μεγάλη προσοχή, καθόλου επανάπαυση, καθόλου αφέλεια, καθόλου άφεση της στάσης διαρκούς εγρήγορσης», όπως είπε.

Η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ρένα Δούρου, ζήτησε σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε «μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”».

Και επανέφερε τη απαίτηση να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία.

Ο Γεραπετρίτης

Ο Γεραπετρίτης από την πλευρά του, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς ανέφερε πως «σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.

Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».

Στοίχημα οι χαμηλοί τόνοι από εδώ και στο εξής

Ακόμα και αν οι επιφυλάξεις παραμένουν στην αντιπολίτευση, το στοίχημα πλέον είναι να πέσουν πραγματικά οι τόνοι, ώστε η επαναφορά του θέματος και η διατήρηση του στην επικαιρότητα, με δεδομένο ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν επί σειρά μηνών και επί του παρόντος αυτές διεξάγονται χωρίς προβλήματα και εντάσεις, να μην καταστεί δυνατό να φέρει μία τρικυμία στην περιοχή, που θα βλάψει το έργο, αλλά θα προκαλέσει και τρικυμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Γιατί το πλοίο το επόμενο διάστημα θα μπει σε νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο οποιοσδήποτε θόρυβος γύρω από το θέμα, θετικός ή αρνητικός μπορεί να φέρει ανεπιθύμητη αντίδραση της Άγκυρας, σε εκείνη τη φάση του έργου, η οποία θα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη.

Με το Γεραπετρίτη κατά τις εκτιμήσεις που βγαίνουν ως συμπέρασμα και από το Μέγαρο Μαξίμου να έχει καταφέρει να χειριστεί ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα, αποφεύγοντας και φάουλ όπως οι δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη που έλεγε πως η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς.

Πηγή: in.gr

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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