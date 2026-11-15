Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του χρόνου

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Έξι Κυριακές απομένουν μέχρι την εκπνοή του 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τις τέσσερις από αυτές. Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να προμηθευτούν δώρα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα είναι η 29η Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday (27 Νοεμβρίου). Θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου, κατά την οποία αναμένεται αυξημένη κίνηση στην αγορά ενόψει και των γιορτών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων είναι:

29 Νοεμβρίου 2026, μετά την Black Friday.

13 Δεκεμβρίου 2026, ενόψει των Χριστουγέννων.

20 Δεκεμβρίου 2026, την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.

27 Δεκεμβρίου 2026, την τελευταία Κυριακή του έτους.

Τι ισχύει για το ωράριο

Το προβλεπόμενο πλαίσιο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013.

Ωστόσο, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων παραμένει προαιρετική, ενώ το αναλυτικό εορταστικό ωράριο αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων στην περιοχή τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο προτεινόμενο πρόγραμμα της εορταστικής αγοράς.