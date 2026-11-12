Αττικά Πολυκαταστήματα: Μίσθωση τρίτου καταστήματος στο Riviera Galleria

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Η Αττικά Πολυκαταστήματα ανακοίνωσε τη μίσθωση του τρίτου κατά σειρά καταστήματός της στον εμπορικό προορισμό Riviera Galleria, ο οποίος αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου αστικής ανάπτυξης «The Ellinikon».

Το κατάστημα θα έχει συνολική επιφάνεια 139,65 τ.μ., εκ των οποίων 91,40 τ.μ. αφορούν τον χώρο πώλησης και 48,25 τ.μ. τους αποθηκευτικούς χώρους.

Στο νέο κατάστημα, θα φιλοξενείται οίκος ανδρικής ένδυσης, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στον συγκεκριμένο εμπορικό προορισμό.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας, η μίσθωση εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιο της Εταιρείας για την περίοδο 2026–2030, που περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα του premium και luxury retail, μέσω της αξιοποίησης ευκαιριών σε επιλεγμένα εμπορικά σημεία.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έναρξη της μίσθωσης ακολουθεί την έναρξη λειτουργίας του Riviera Galleria.