Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα

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Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9 για τα έτη από το 2014 και μετά, χωρίς να επιβαρυνθούν με τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ, τους τόκους και τα πρόστιμα που θα προέκυπταν, αποκτούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Η ρύθμιση συνδέεται με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Το σχετικό περιθώριο προβλέπει το άρθρο 51 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα μέτρα της ΔΕΘ, που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι διορθώσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και πριν από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα διασταυρώνονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου.

Ποια είναι η προθεσμία

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με τα ορθά στοιχεία έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Εφόσον το Μητρώο τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο, η προθεσμία θα εκπνεύσει στο τέλος Απριλίου 2027. Το χρονικό περιθώριο, επομένως, εξαρτάται από την ημερομηνία ενεργοποίησης της πλατφόρμας.

Ποιες διορθώσεις καλύπτει η απαλλαγή

Η απαλλαγή αφορά τις χρεωστικές δηλώσεις, δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες η συμπλήρωση ή η διόρθωση των στοιχείων θα οδηγούσε σε επιβολή πρόσθετου ΕΝΦΙΑ. Καλύπτει τον φόρο κάθε έτους, καθώς και τους τόκους και τα πρόστιμα που θα προέκυπταν από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που έχει δηλώσει μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική θα μπορεί να καταχωρίσει τα σωστά τετραγωνικά χωρίς να επιβαρυνθεί με τον πρόσθετο φόρο προηγούμενων ετών και τις σχετικές προσαυξήσεις. Αντίστοιχα, θα μπορούν να διορθωθούν λανθασμένες εγγραφές στα εμπράγματα δικαιώματα, όπως η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία ή η ψιλή κυριότητα.

Για τις διορθώσεις που οδηγούν σε μείωση του ΕΝΦΙΑ ή σε επιστροφή χρημάτων θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και οι προβλεπόμενες προθεσμίες παραγραφής.

Ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, κάθε ακίνητο θα αποκτήσει ψηφιακό φάκελο, στον οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για την ιδιοκτησία και τη διαχείρισή του.

Μεταξύ άλλων, θα καταγράφονται η επιφάνεια και η χρήση του, τα εμπράγματα δικαιώματα, οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, καθώς και τα στοιχεία των μισθώσεων. Η συγκέντρωση και διασταύρωση αυτών των δεδομένων καθιστά τη σωστή αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας στο Ε9 ως ένα κρίσιμο βήμα για τους ιδιοκτήτες.