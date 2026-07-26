 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει στη συμπλήρωση του Ε9

Ποιοι νόμοι τροποποιούνται και τι φέρνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων - Τα πρόστιμα

Experts 26.07.2026, 08:00
Σχολιάστε
Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει στη συμπλήρωση του Ε9
Απόστολος Αλωνιάτης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με την ψήφιση το άρθρο 128 του νόμου 5313/2026 (ΦΕΚ Α’ 102/25-06-2026), επήλθαν τροποποιήσεις στην απεικόνιση των ακινήτων στο έντυπο Ε9. Ακόμη θεσμοθετήθηκαν πρόστιμα για την μη υποβολή δήλωσης ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρησης.

Η διάταξη ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρχουν αναδρομικές επιβαρύνσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις

Απεικόνιση ακινήτου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, οι οποίες εφαρμόζονται από το 2027 και αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες με αποκλίσεις στα τετραγωνικά των ακινήτων τους. Το άρθρο προβλέπει ότι όταν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που θα γίνει κάποια στιγμή υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα, προκύπτει πως η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, τότε για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη πραγματική επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογούνται στα πραγματικά τετραγωνικά, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Παράλληλα, η διάταξη ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρχουν αναδρομικές επιβαρύνσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι παλαιότερες δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ανακριβή λόγω αυτών των διαφορών στα τετραγωνικά, ενώ δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις για τα προηγούμενα έτη.

Ποιοι νόμοι τροποποιούνται

Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων έγινε τροποποίηση των παρακάτω νόμων και άρθρων

Ι. Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (ν. 5219/2025, Α΄ 130)

1. Υποχρέωση δήλωσης πραγματικών τετραγωνικών

Με την τροποποίηση στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, περί αντικειμένου του φόρου, οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώνουν στο Ε9 τα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου, άσχετα αν η άδεια ή ο τίτλος κτήσεις αναφέρουν μικρότερα ή μεγαλύτερα τετραγωνικά από αυτά που αναφέρονται στο Κτηματολόγιο ή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, αν αυτή έχει εκδοθεί.

Ποιο συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο αναφέρει μετά την τροποποίηση.

«5. Για τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου. Ειδικά για τα κτίσματα, για τα οποία έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, αν η πραγματική επιφάνεια του κτίσματος είναι μικρότερη από αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια του κτίσματος, όπως αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.».

2. Αλλαγές στην υποβολή των διορθώσεων στο Ε9

Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στο νέο τέταρτο εδάφιο, οι λέξεις «της παρούσας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Για κάθε σύσταση, απόκτηση ή άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1, οι υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης ή μεταβολής. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής και εφόσον κατά τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία αποποίησης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Ειδικά, στις περιπτώσεις που απαιτείται, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων εδαφίων, η υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα για την ενημέρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’ 58) ως προς τη χρήση ακινήτου, η δήλωση στοιχείων ακινήτων του παρόντος υποβάλλεται πριν από την υποβολή της δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα για τη χρήση του ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου.»

Τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε

Σύμφωνα με τους ελέγχους που γίνονται , οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα στην συσχέτιση μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου.

α) Συνένωση ψηλής κυριότητας με επικαρπία

Στα συμβόλαιο γονικών παροχών συνήθως ο γονέας κρατάει την επικαρπία και το τέκνο έχει την ψιλή κυριότητα. Μετά την αποδημία του γονέα η επικαρπία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα και το τέκνο έχει πλέον την πλήρη κυριότητα του ακινήτου.

Από ελέγχους που έχουν γίνει, αυτή η αλλαγή έχει δηλωθεί μεν στο Ε9 για λόγους ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν υπήρχε υποχρέωση να δηλωθεί στο Κτηματολόγιο , με αποτέλεσμα να έχουμε διαφοροποιήσεις στα δικαιώματα επί του ακινήτου, που έχουν καταγραφή στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο.

β) Τακτοποιούμενες επιφάνειες και αυθαίρετα

Το ίδιο συμβαίνει και στις τακτοποιούμενες επιφάνειες και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Οι τακτοποιήσεις αυτές αναγράφονται στο έντυπο Ε9 και στο έντυπο Ε1 στην δήλωση των τεκμηρίων, αλλά δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο με αποτέλεσμα να έχουμε διαφοροποίηση στο τετραγωνικά. Όπως είδαμε παραπάνω αυτές τις διαφορές έρχεται να θεραπεύσει το άρθρο 128 που αναλύσαμε.

Όμως αυτό που δεν μπορεί να θεραπευτεί στην σύγκριση μεταξύ εντύπου Ε9 και Κτηματολογίου είναι οι αυθαίρετοι όροφοι και τα αυθαίρετα κτίσματα γενικά .

Έτσι έχουμε διώροφα ή πολυώροφα κτίρια να φαίνονται στο Κτηματολόγιο ως ισόγεια ή εξοχικά με αυθαίρετα να φαίνονται ως οικόπεδα.

Τα πρόστιμα

ΙΙ. Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α΄ 58)

Αλλαγές επέρχονται με το ίδιο άρθρο (128) και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αφού θεσπίζονται πρόστιμα για την μη ενημέρωση

Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζονται πρόστιμα για την μη ενημέρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) Ειδικότερα, με την ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν υποβληθεί δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για την ενημέρωση του Μ.Ι.Δ.Α. ως προς τη χρήση αυτού εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της παραχώρησης ή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Επίσης, προβλέπεται ότι εάν υποβληθεί η δήλωση χρήσης του ακινήτου από τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο με εσφαλμένα στοιχεία και χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ εάν η δήλωση χρήσης που υποβλήθηκε για το ακίνητο δεν χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ακινήτου για τη χορήγηση επιδομάτων ή ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, το πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Στόχος είναι η υποχρεωτική ενημέρωση, κύρια από αγρότες, των ενοικιάσεων και δωρεάν παραχωρήσεων , ώστε να γίνεται έλεγχο για τα αγροκτήματα που δηλώνονται ως καλλιεργήσιμα στις δηλώσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Οι αλλαγές στο άρθρο

Στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α΄ 58), περί κυρώσεων για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα και παράλειψη χορήγησης στοιχείων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:
«6Α. Αν δεν υποβληθεί δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για την ενημέρωση του Μ.Ι.Δ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 15Β, ως προς τη χρήση ακινήτου σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης αυτού:

α) μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή της παραχώρησης ή

β) μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2022, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική (L 183), επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Αν υποβληθεί δήλωση του πρώτου εδαφίου από τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο με εσφαλμένα στοιχεία και χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στο πρόσωπο αυτό.

Εάν η δήλωση χρήσης που υποβλήθηκε με εσφαλμένα στοιχεία από μισθωτή ή παραχωρησιούχο για το ακίνητο δεν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.»

Χρόνος έναρξης υποβολής των προστίμων

α) Οι παρ. 1 και 3 εφαρμόζονται για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2027 και εφεξής. Τα πρόστιμα της παρ. 4 επιβάλλονται για δηλώσεις ως προς τη χρήση ακινήτου σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, με ημερομηνία έναρξης από την 1η Νοεμβρίου 2026 και μετά. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να μετατίθεται η ημερομηνία του δεύτερου εδαφίου.

β) Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που έχουν υποβληθεί και δηλώσεις και πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν θεωρούνται ανακριβείς και δεν επιβάλλονται κυρώσεις, κατά το μέρος που αφορούν κτίσμα του οποίου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, είναι μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής. Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται με βάση τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, δεν θεωρούνται ανακριβή και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μουντιάλ 2026: Απέφερε 150 εκατ. λίρες – ανάσα στις βρετανικές παμπ
World

«Χρυσωρυχείο» για τις βρετανικές παμπ το Μουντιάλ 2026
Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal
English Edition

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal
Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι
Κόσμος

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι
Αμυντική βιομηχανία: Παγκόσμιοι κολοσσοί χρηματοδοτούν γενναιόδωρα startups
World

Ποσά ρεκόρ επενδύουν αμυντικοί κολοσσοί σε startups
World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)
Business of Sport

World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)
Ιταλία: Σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα
World

Το ακριβό σχέδιο Μελόνι για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μότσαρτ: Ο σπεκουλαδόρος δούκας, η απλήρωτη αμοιβή και το χειρόγραφο που βρέθηκε 248 χρόνια αργότερα
Tέχνη και Ζωή

Ο απατεώνας δούκας που εξαπάτησε τον Μότσαρτ

Ένας αρχειονόμος βρήκε το 248 ετών σημειωματάριο του Μότσαρτ και τα χαμένα αριστουργήματα που κρύβονται μέσα του αφηγούνται μια τρελή ιστορία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Business

Ακρίβεια και κλίμα ξαναγράφουν τη βιομηχανία τροφίμων

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καφές: Οι χώρες που καταναλώνουν τον περισσότερο και οι θεριακλήδες κάτοικοι
Commodities

Ποιες χώρες καταναλώνουν τον περισσότερο καφέ

Ο καφές παραμένει το δεύτερο περισσότερο διακινούμενο εμπόρευμα παγκοσμίως, με την Ελλάδα να βρίκσεται στις ψηλότερες θέσεις στην κατανάλωση ανά κάτοικο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Experts
Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει στη συμπλήρωση του Ε9
Experts

Ποιες αλλαγές φέρνει το ΜΙΔΑ στη συμπλήρωση του Ε9

Ποιοι νόμοι τροποποιούνται και τι φέρνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων - Τα πρόστιμα

Απόστολος Αλωνιάτης
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Η νέα διαδικασία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών και νέες δηλώσεις αδειών
Experts

Η νέα διαδικασία πρόσληψης για επείγουσες ανάγκες

Τι ισχύει με τις προσλήψεις κάλυψης επειγουσών αναγκών και τις νέες δηλώσεις αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα: Κύρια παράμετρος στην ιεράρχηση των επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών
Experts

Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος των ατυχημάτων υποδεικνύει την ανάγκη ενός συστημικού επανασχεδιασμού

Δημήτρης Ι. Δημητρίου
Το κόστος του πολέμου
Experts

Το κόστος του πολέμου

Το οικονομικό κόστος περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής στήριξης, υψηλότερα μεταφορικά και ασφάλιστρα, καθυστερήσεις, κόστος αποθεμάτων και επιβάρυνση κεφαλαίου κίνησης

Βασίλης Κορκίδης
Νέα ανάφλεξη
Experts

Νέα ανάφλεξη

Η διαταραχή στα Στενά ωθεί το πετρέλαιο ψηλότερα και μαζί την ενέργεια, τα λιπάσματα, τα τρόφιμα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου προβλέπεται περίπου 30% υψηλότερη φέτος

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας
Experts

Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπει η τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας που ψηφίστηκε στη Βουλή

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
ΕΚΤ: τέλος ενός κύκλου, ή αρχή ενός νέου;
Experts

Τέλος ή αρχή για τα επιτόκια;

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ήταν πλήρως αναμενόμενη. Η πραγματική είδηση, όμως, δεν ήταν η παύση.

Συμεών Μαυρουδής
Latest News
Μουντιάλ 2026: Απέφερε 150 εκατ. λίρες – ανάσα στις βρετανικές παμπ
World

«Χρυσωρυχείο» για τις βρετανικές παμπ το Μουντιάλ 2026

Η αύξηση πωλήσεων κατά το Μουντιάλ 2026 ξεπέρασε εκείνη του 2004 όταν οι Αγγλοι παρακολουθούσαν την πορεία της Αγγλίας μέχρι τον τελικό του Euro εκείνης της χρονιάς

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal
English Edition

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal

The Greek men’s national team defeated Hungary 15-14 in a dramatic final, securing the first major gold medal in its history after a last-minute winning goal decided the tournament in Australia

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι
Κόσμος

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι αναμένεται να αντιμετωπίσει τα πυρά της αντιπολίτευσης τη Δευτέρα- Υποχωρεί η δημοτικότητά της

Αμυντική βιομηχανία: Παγκόσμιοι κολοσσοί χρηματοδοτούν γενναιόδωρα startups
World

Ποσά ρεκόρ επενδύουν αμυντικοί κολοσσοί σε startups

Η αμυντική βιομηχανία προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι σύγχρονοι πόλεμοι

World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)
Business of Sport

World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)

Η Εθνική ανδρών πόλο νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup της Αυστραλίας και πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Προηγήθηκε 15-14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ιταλία: Σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα
World

Το ακριβό σχέδιο Μελόνι για την ενεργειακή ασφάλεια και την άμυνα

Τα μέτρα σχεδιάζονται για την ανακούφιση εν μέσω αύξησης των τιμών της ενέργειας καθώς η Ιταλία ετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.
World

Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.

Οι κεντρικές τράπεζες που συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα κυριαρχούν στην ατζέντα της παγκόσμιας οικονομίας

Τζούλη Καλημέρη
Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
World

Η κρίση στο κακάο και η μάχη της σοκολατοβιομηχανίας στα social media

Οι ελβετικοί κολοσσοί στη σοκολάτα, Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΥΠΕΝ: Ο Ολυμπος στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Κοινωνία

Ο Ολυμπος στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο φάκελος υποψηφιότητας καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), που εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Κυβέρνηση: Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική

Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού στο Μαξίμου

Η αναζωπύρωση ανοιχτών υποθέσεων και ο φόβος στην κυβέρνηση για νέες, στέλνουν το μήνυμα στους «γαλάζιους» διαδρόμους ότι «μαζεύονται σύννεφα»

Γιάννης Μπασκάκης
Μουντιάλ 2026: Επιστήμονες μέτρησαν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα – Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν
Business of Sport

Πόσο «καθαρό» (δεν) ήταν το Μουντιάλ 2026

Ειδικοί χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο για να αναλύσουνε τις προσελεύσεις των θεατών, το πρόγραμμα των αγώνων και τις μετακινήσεις και των 48 ποδοσφαιρικών ομάδων στο Μουντιάλ.

Ελλάδα- Κίνα: Το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ
Economy

Ελλάδα- Κίνα: Το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ

Ο τουρισμός είναι ο τομέας που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 2026

Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ
Πετρέλαιο

Μητσοτάκης: Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ

Μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά μαζί με τα 5 λεπτά των διυλιστηρίων

Σχέδια Βελτίωσης: Νέο επενδυτικό πλαίσιο – Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα
AGRO

Σχέδια Βελτίωσης: Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα

Δυνητικοί δικαιούχοι στα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντληση κεφαλαίων και προσέλκυση ξένων επενδυτών

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies