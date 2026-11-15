 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Real Estate"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Houses"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ακίνητα: Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων

Γιατί τα τέσσερα στρέμματα δεν αρκούν πλέον – Πώς το πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο καθορίζει την οικοδομησιμότητα

Ακίνητα 15.11.2026, 22:15
Σχολιάστε
Ακίνητα: Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων
Ρεπορτάζ Προκόπης Γιόγιακας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ομηρεία βρίσκονται εδώ και τέσσερα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Πρόκειται για ακίνητα/γήπεδα τα οποία αγοράστηκαν, κληρονομήθηκαν, δηλώθηκαν στην εφορία και επί δεκαετίες θεωρούνταν κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα, επειδή είχαν επιφάνεια τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων.

Σήμερα αυτοί οι ιδιοκτήτες, όταν έρχεται η ώρα της έκδοσης οικοδομικής άδειας, διαπιστώνουν ότι η απαιτούμενη επιφάνεια δεν αρκεί. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε νησιά, τουριστικές περιοχές, περιαστικές ζώνες και αγροτικές εκτάσεις με υψηλή οικιστική ή επενδυτική αξία.

Η «καυτή πατάτα» και οι εκλογές

Τίθεται έτσι το ερώτημα: μέχρι πότε πρέπει να περιμένουν προκειμένου να δοθεί – εάν δοθεί – λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Γιατί; Επειδή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, πρόκειται για μια «καυτή πατάτα» που κανείς δεν θέλει να αγγίξει, τουλάχιστον έως τις εκλογές.

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί οφείλεται στη μη ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, που έχει ως αποτέλεσμα να εκκρεμεί εδώ και χρόνια μια τελική νομοθετική ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Σημειώνεται πως στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα αναγνωρίζονται επίσημα οι δρόμοι ως κοινόχρηστοι.

Η έκδοσή του, ωστόσο, έχει μετατραπεί σε ακανθώδες ζήτημα για την κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφού όλοι γνωρίζουν πολύ καλά πως χιλιάδες ακίνητα που δεν θα έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο είτε θα μένουν απούλητα είτε θα πωλούνται για ένα κομμάτι ψωμί, κι αυτό αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις…

Επιπλέον, πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη και χρονοβόρα, η οποία μέχρι να ολοκληρωθεί, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα αν το ακίνητό του θα παραμείνει οικοδομήσιμο. Εξού και το «πάγωμα» μέχρι τις εκλογές – και βλέπουμε… Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σε πρώτη φάση, αναμένεται να αναρτηθούν οι πρώτες μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Την ίδια ώρα, όπως λένε από το ΥΠΕΝ, οι μελέτες καταγραφής του υφιστάμενου οδικού δικτύου έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο. Ταυτόχρονα, κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των οδών.

Στόχος, κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι το σχέδιο να αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία έως το τέλος της χρονιάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως από την επόμενη μέρα θα έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό στην εκτός σχεδίου δόμηση…

Διαφορετική αντιμετώπιση

Στο μεταξύ, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, άλλες πολεοδομίες εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που μια ΥΔΟΜ εκδώσει οικοδομική άδεια, αυτή κινδυνεύει να ακυρωθεί δικαστικά έπειτα από προσφυγή γείτονα.

Αποτέλεσμα αυτού του αλαλούμ που επικρατεί είναι ιδιοκτήτες με σχεδόν ίδια ακίνητα να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις πολεοδομίες, ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητό τους. Όλο αυτό το τοπίο που επικρατεί προκαλεί ανασφάλεια σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων – σε εκτός σχεδίου περιοχές –, αφού αγροτεμάχια που πριν από μερικά χρόνια είχαν μεγάλη εμπορική αξία σήμερα παραμένουν απούλητα.

Ποιοι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε ομηρεία

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον πολιτικό μηχανικό και μέλος του ΔΣ της ΠΟΜΙΔΑ, Μάνο Κρανίδη, δεν αφορά μόνο όσους σχεδιάζουν σήμερα να χτίσουν μια εξοχική κατοικία.

Επηρεάζει ιδιοκτήτες που:

  • Κληρονόμησαν γήπεδα τα οποία οι οικογένειές τους θεωρούσαν επί δεκαετίες οικοδομήσιμα, αγόρασαν ακίνητα με συμβόλαια και τεχνικές βεβαιώσεις προγενέστερων ετών.
  • Επιθυμούν να μεταβιβάσουν, να δωρίσουν ή να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.
  • Έχουν εκπονήσει μελέτες και καταβάλει αμοιβές για επενδυτικά σχέδια.
  • Χρειάζονται τραπεζική χρηματοδότηση με εξασφάλιση το ακίνητο.
  • Έχουν γήπεδα με πρόσωπο σε δρόμους που χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημα.
  • Βρίσκονται σε περιοχές όπου τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Περιουσιακά στοιχεία αβέβαιης αξίας

Η αμφισβήτηση της οικοδομησιμότητας επηρεάζει άμεσα και την εμπορική αξία. Διότι άλλο είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί νόμιμα και άλλο ένα γήπεδο του οποίου η δυνατότητα δόμησης εξαρτάται από μια μελλοντική διοικητική πράξη χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Στην πράξη, ιδιοκτησίες που μέχρι χθες συμμετείχαν κανονικά στην αγορά ακινήτων μετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία αβέβαιης αξίας. Οι μεταβιβάσεις καθυστερούν, οι αγοραστές αποχωρούν, οι τράπεζες γίνονται επιφυλακτικές και οι επενδύσεις ‘παγώνουν’», επισημαίνει ο Μάνος Κρανίδης.

Σχεδιασμός: Τι προβλέπει η νεότερη πολεοδομική κατεύθυνση

Το νεότερο θεσμικό πλαίσιο κινείται προς την καταγραφή του οδικού δικτύου, την κατηγοριοποίηση των δρόμων και την κύρωσή τους μέσω διοικητικών πράξεων. Κατά τη διαδικασία προβλέπεται να αξιοποιούνται και αεροφωτογραφίες προγενέστερες της 27ης Ιουλίου 1977, ώστε να τεκμηριώνεται η παλαιότητα των δρόμων.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα κατ’ εξαίρεση αναγνώρισης συγκεκριμένου δρόμου, πριν από την ολοκλήρωση της συνολικής κύρωσης του δικτύου, έπειτα από ειδική τεχνική μελέτη. Σημειώνεται ότι οι λεπτομερείς όροι, τα κριτήρια και η εφαρμογή της διαδικασίας εξαρτώνται από την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και των αναγκαίων εφαρμοστικών πράξεων.

Δεν λύνουν το πρόβλημα

Η ολοκλήρωση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων είναι απαραίτητη. Η χώρα χρειάζεται σύγχρονο σχεδιασμό, σαφείς χρήσεις γης, προστασία του περιβάλλοντος και καθορισμένους όρους ανάπτυξης.

Ωστόσο, όπως λέει ο Μάνος Κρανίδης, δεν είναι λογικό να παραμένουν όλες οι εκατομμύρια εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες σε εκκρεμότητα μέχρι να ολοκληρωθούν, να εγκριθούν και να δημοσιευθούν τα σχέδια σε όλη τη χώρα.

Κι αυτό, διότι πρόκειται για μια διαδικασία πολλών σταδίων: εκπόνηση μελετών, δημόσια διαβούλευση, περιβαλλοντική αξιολόγηση, γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και έκδοση προεδρικών διαταγμάτων.

Στο μεταξύ, οι ιδιοκτήτες καλούνται να περιμένουν χωρίς να γνωρίζουν αν η αναμονή θα διαρκέσει δύο, πέντε ή περισσότερα χρόνια. Ενώ σήμερα οι πολεοδομίες δεν λειτουργούν με ενιαία γραμμή σε αιτήσεις πράξεων βεβαιώσεων ή αδειών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ακίνητα: Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων
Ακίνητα

Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων
Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα
Tax

Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα
ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο – Aνοιχτός ο δρόμος και για νέες το 2027
Economy

ΕΚΤ: Έρχονται νέες αυξήσεις επιτοκίων – Τι αλλάζει στα δάνεια
Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές
Economy

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές
Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Economy

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030
Business

Από το ίδιο φυλλάδιο για όλους στο σούπερ μάρκετ του… ενός

Πώς βλέπει ο CEO της Μασούτης Θοδωρής Γεροστεργιούδης την επόμενη μέρα του σούπερ μάρκετ – Πώς θα επένδυε 100 εκατ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης με ramen με τυρί και Jell-O υψηλής πρωτεΐνης
World

Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης

Μετά από χρόνια πτώσης των πωλήσεων, η Kraft Heinz επενδύει 700 εκατ. δολάρια, προσλαμβάνει προσωπικό και λανσάρει νέες εκδοχές ιστορικών προϊόντων με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη έως το 2028.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ξενοδοχεία: Υπό πίεση η κερδοφορία παρά την αύξηση των εσόδων  
Τουρισμός

Η άλλη όψη των ρεκόρ στον τουρισμό – Η κρυφή πληγή

Το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις προβληματίζουν τα ξενοδοχεία 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού του 2027
Economy

Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του 2027

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 5,7% δοκιμάζει τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου - Στέγαση, ενέργεια, μεταφορές απειλούν να ανατρέψουν την ισορροπία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ταξίδια: Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε το 2026
World

Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε

Νέα παγκόσμια έκθεση αναδεικνύει τις ανερχόμενες πόλεις ενδιαφέροντος. Από ακμάζουσες πολιτιστικές σκηνές μέχρι γειτονιές που αλλάζουν, οι ντόπιοι αποκαλύπτουν τι είναι αυτό που καθιστά τα μέρη αυτά άξια εξερεύνησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελαιόλαδο: Η μεγάλη παραγωγή φέρνει πιέσεις στις τιμές – Η δύσκολη εξίσωση [γραφήματα]
AGRO

Ελαιόλαδο: Η νέα σοδειά αλλάζει τις ισορροπίες [γραφήματα]

Το στοίχημα για το ελληνικό ελαιόλαδο – Τι λένε στον ΟΤ εκπρόσωποι του κλάδου

Ανθή Γεωργίου
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Ακίνητα
Ακίνητα: Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων
Ακίνητα

Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων

Γιατί τα τέσσερα στρέμματα δεν αρκούν πλέον – Πώς το πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο καθορίζει την οικοδομησιμότητα

Προκόπης Γιόγιακας
ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο – Aνοιχτός ο δρόμος και για νέες το 2027
Economy

ΕΚΤ: Έρχονται νέες αυξήσεις επιτοκίων – Τι αλλάζει στα δάνεια

Οι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό, η στροφή των μεγάλων κεντρικών τραπεζών και οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές
Economy

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές

Εξετάζονται νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Economy

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου

Η καταβολή αφορά αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που έχουν λάβει την έγκριση του οργανισμού

Επιδοτήσεις: Δημοσιονομική ευελιξία σε εκκρεμότητα
Economy

Το δημοσιονομικό «μπλόκο» και η ευελιξία που ζητά η Αθήνα

Το αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διευρύνει τη στήριξη μέσα στον χειμώνα εξαρτάται από μια εκκρεμότητα στις Βρυξέλλες

Αθανασία Ακρίβου
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Wall Street: Κυβερνοασφάλεια, βάσεις δεδομένων και λιανική ξεχωρίζουν στην αγορά – Τι λένε οι αναλυτές
World

Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν οι αναλυτές της Wall Street σε ορίζοντα τριετίας

Τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα των Palo Alto Networks, MongoDB και Costco παρουσιάζουν οι αναλυτές της Wall Street

Αγορά τέχνης: Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει τις αντοχές της – «Επιμένουν» οι συλλέκτες
World

Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει την αγορά τέχνης

Ισχυρή είναι η ζήτηση στην αγορά τέχνης, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια και τους φόβους για μια «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ – Kalshi
World

Τέλος η συνεργασία Τραμπ Τζούνιορ - Kalshi

Η Kalshi χαρακτηρίζει «κοινή απόφαση» τη λήξη της συνεργασίας, καθώς οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έρευνα για τις επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ

Wall Street: Διπλό τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη από Nvidia και Anthropic
Wall Street

Wall Street: Διπλό τεστ για AI από Nvidia και Anthropic

Τα πρώτα αποτελέσματα της Nvidia μετά την αποχώρηση Χουάνγκ και η μεγάλη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic δοκιμάζουν τις αντοχές των επενδυτών

Audi: Αποκαλύπτει το κόστος του supercar Nuvolari
World

Το αστρονομικό κόστος του νέου supercar της Audi

Η Audi θα κατασκευάσει μόλις 499 κομμάτια του μοντέλου, αξίας 700.000 δολαρίων

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θέλει αυστηρότερους κανόνες για εξαγωγές μικροτσίπ AI μετά το σκάνδαλο της Nvidia
World

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν «στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων AI μικροτσίπ

«Στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να βάλουν οι ΗΠΑ μετά τη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με Κινέζα κατάσκοπο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακίνητα: Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων
Ακίνητα

Σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων

Γιατί τα τέσσερα στρέμματα δεν αρκούν πλέον – Πώς το πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο καθορίζει την οικοδομησιμότητα

Προκόπης Γιόγιακας
Χουάνγκ: Συζητά την επιστροφή στην ηγεσία της Nvidia
Τεχνολογία

Ο Χουάνγκ συζητά την επιστροφή στην ηγεσία της Nvidia

Υποστηρικτές του Τζένσεν Χουάνγκ από τον τεχνολογικό κλάδο πιέζουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να επαναφέρει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο

Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων
World

Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων

Τι δήλωσε υψηλόβαθμος βουλευτής του Ιράν μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Gerapetritis Briefs Opposition Leaders on Cyprus Cable
English Edition

Gerapetritis Briefs Opposition Leaders on Cyprus Cable

Opposition leaders questioned a French diplomatic note to Turkey, warning that the notification could set a precedent for future maritime operations in the Aegean and the East Med. Gerapetritis insisted the surveys were proceeding solely under Greek authorization

Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia – Στο «μικροσκόπιο» ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ
World

Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia

O Μπέσεντ επιδιώκει να μετατοπίσει το επίκεντρο από τις προσωπικές… «αδυναμίες» του Χουάνγκ στις νομικές πτυχές και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα
Tax

Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα

Ποια λάθη μπορούν να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες για τα έτη από το 2014 και μετά

Χούθι: Έχουν την πρωτοβουλία κινήσεων στην Υεμένη
Κόσμος

Χούθι: Έχουν την πρωτοβουλία κινήσεων στην Υεμένη

Οι κυβερνητικές δυνάμεις αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Άντεν, αφήνοντας το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ανσάρ Αλλάχ του Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι.

Walmart: Η αθέατη πλευρά των λουκέτων – Οι ανταγωνιστές, η παγίδα και οι κερδισμένοι
World

Walmart: Γιατί το λουκέτο του «γίγαντα» βουλιάζει και τους… γείτονες

Γιατί η αποχώρηση ενός πανίσχυρου αντιπάλου είναι δίκοπο μαχαίρι για τις γειτονικές επιχειρήσεις - Τι δείχνει το παράδειγμα των Walmart

Η «Αχίλλειος πτέρνα» του παγκόσμιου εμπορίου: Εκεί όπου η ανθεκτικότητα έχει τη μεγαλύτερη σημασία
World

Η «Αχίλλειος πτέρνα» του παγκόσμιου εμπορίου

Το διεθνές εμπόριο έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, ωστόσο κάτω από την επιφάνεια εξακολουθούν να υποβόσκουν σημαντικές ευπάθειες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Greece’s Energy Minister Urges Faster Climate Action at COP31
English Edition

Greece’s Energy Minister Urges Faster Climate Action at COP31

Stavros Papastavrou called for deeper emissions cuts and stronger international cooperation as countries clash over fossil fuels and climate financing. His remarks come as the Greek government prepares for its first exploratory offshore drilling in 50 years

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies