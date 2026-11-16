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ΚΕΟΣΟΕ: Να αφαιρέσουμε το αλκοόλ από το κρασί μας;

 Ή καλύτερα να ποντάρουμε στον «φυσικά χωρίς αλκοόλ» χυμό σταφυλιού, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ

AGRO 16.11.2026, 09:55
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ΚΕΟΣΟΕ: Να αφαιρέσουμε το αλκοόλ από το κρασί μας;
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Κι αν το κρασί δεν ήταν ο μοναδικός τελικός σκοπός της αμπελουργικής παραγωγής; Σε τρία παραδείγματα παραγωγής χυμού σταφυλιού —φυσικού, αφρώδους ή σε μορφή εκχυλίσματος— που αναπτύσσονται από τους παραγωγούς, προκειμένου να αποφευχθεί το ενεργειακό αποτύπωμα της αποαλκοόλωσης και να προσφερθούν στους καταναλωτές εναλλακτικές επιλογές με βάση το σταφύλι, αναφέρεται σε ανάρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ.

Στο Languedoc, ο Bertrand Gourdou προτίμησε να λανσάρει το «Ô de raisin», «ένα βιολογικό ρόφημα με χυμό σταφυλιού και βότανα», αντί να προχωρήσει σε μια διαδικασία αποαλκοόλωσης. Ήδη δεσμευμένος σε μια προσπάθεια δραστικής μείωσης του ανθρακικού του αποτυπώματος μέσω μιας όσο το δυνατόν πιο τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού για τις συσκευασίες του, ο οινοποιός από το Malviès, στην περιοχή Aude στην Γαλλία, παραμένει πιστός στην περιβαλλοντική του προσέγγιση «δεν διεκδικεί να αντικαταστήσει το κρασί, αλλά δημιουργεί μια συμπληρωματική δραστηριότητα γύρω από το σταφύλι, ανταποκρινόμενος σε μια νέα ζήτηση των καταναλωτών».

«Ο οινοποιός θέλει να φανταστεί τι μπορεί να παράγει το αμπέλι στο μέλλον χωρίς να χρειαστεί να εκριζωθεί»

Πρόκειται για ένα ρόφημα σχεδιασμένο εξαρχής χωρίς αλκοόλ, αφενός λόγω της αλλαγής στις καταναλωτικές συνήθειες, αλλά και για να δοθεί απάντηση στην οικονομική εξίσωση που καλούνται να λύσουν οι οινοποιοί: «πώς να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις εκτάσεις των αμπελώνων αν μειωθεί η ζήτηση για κρασί;», αναρωτιέται ο Bertrand Gourdou. Με το Ô de raisin, ο οινοποιός θέλει να φανταστεί τι μπορεί να παράγει το αμπέλι στο μέλλον χωρίς να χρειαστεί να εκριζωθεί. Με μία συνταγή όπου το σταφύλι συμπληρώνεται από εκχύλισμα λεβάντας και μία άλλη, όπου το δεντρολίβανο και η λουίζα προσδίδουν αρωματική υποστήριξη στον χυμό του σταφυλιού.

Με έμφαση στη γεύση

Μια άλλη προσέγγιση στην Προβηγκία: το κτήμα Oddo ανέπτυξε ταυτόχρονα δύο αφρώδεις προτάσεις, έναν ξηρό αφρώδη ροζέ οίνο ΠΓΕ Méditerranée, το Bulles des Opies, που παρασκευάζεται με τη μέθοδο Charmat, και το αντίστοιχό του σε φυσικά χωρίς αλκοόλ αφρώδη χυμό σταφυλιού, το Bulles de Raisin, συσκευασμένο σε φιάλες των 100 ml προς 7 € στις κάβες και διαδικτυακά. Το κτήμα αναφέρει ότι αύξησε τον όγκο παραγωγής του από 1.000 σε 10.000 μονάδες μέσα σε 12 μήνες. Με βάση την ποικιλία Grenache και παραγόμενο σε μικρές παρτίδες (micro-cuvées), το Bulles de raisinαποτελεί μια εορταστική απάντηση στη ζήτηση για προϊόντα χωρίς αλκοόλ.

Τέλος, από την πλευρά του, ο ειδικός στους χυμούς και τα νέκταρ φρούτων Alain Milliat λάνσαρε επίσης μια νέα σειρά μονοποικιλιακών αφρωδών χυμών σταφυλιού, για να προτείνει «έναν νέο τρόπο εορτασμού για όσους επιλέγουν να τσουγκρίσουν τα ποτήρια τους διαφορετικά, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση», όπως αναφέρει ο οίκος Alain Milliat. Αφού ξεκίνησε με έναν λευκό χυμό από Pinot Noir που πωλείται προς 9,95 € και έναν λευκό από Chardonnay (με 10% αγουρίδα) προς 16,95 €, ο οίκος Alain Milliat προχωρά ακόμη περισσότερο στην επεξεργασία με την τελευταία του δημιουργία, έναν ροζέ από Vermentino προς 11,95 €.

Αυτός παρασκευάζεται από 53% χυμό σταφυλιού Vermentino, ο οποίος συμπληρώνεται από «ένα εκχύλισμα περγαμόντου σε χυμό λεμονιού και ένα εκχύλισμα ιβίσκου, συνδυάζοντας τα εσπεριδοειδή αυτής της μεσογειακής ποικιλίας με τη νότα άγριας φράουλας (Mara des Bois), αποτέλεσμα στοχευμένης δουλειάς πάνω στην περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Έτσι ανέδειξε όλη τη φυσική φρεσκάδα και την αρωματική έκφραση του Vermentino». Τα σταφύλια προέρχονται από ένα αμπελοτεμάχιο που καλλιεργείται υπό καθεστώς ΠΓΕ Méditerranée στην περιοχή Vaucluse.

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