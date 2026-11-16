Johnson & Johnson: Κοντά στην εξαγορά της Ollin Biosciences με τίμημα έως 3,4 δισ. δολάρια

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Η Johnson & Johnson βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της μη εισηγμένης εταιρείας βιοτεχνολογίας Ollin Biosciences, έναντι ποσού που θα μπορούσε να φθάσει τα 3,4 δισ. δολάρια, σε μια κίνηση που θα ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα των φαρμάκων για οφθαλμικές παθήσεις. Η συμφωνία αποτελεί την τελευταία ένδειξη της έντονης δραστηριότητας εξαγορών στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές επιχειρήσεις αναζητούν νέα προϊόντα και υποσχόμενες θεραπευτικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλoύνται οι Financial Times, η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε να ανακοινώσει τη συμφωνία ακόμη και τη Δευτέρα. Με βάση τους όρους που συζητούνται, η Johnson & Johnson ενδέχεται να καταβάλει αρχικά 2,2 δισ. δολάρια σε μετρητά στους επενδυτές της Ollin και επιπλέον 1,2 δισ. δολάρια υπό τη μορφή πληρωμών ορόσημων, οι οποίες θα εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ανάπτυξης. Οι ίδιες πηγές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και ενδέχεται να ναυαγήσουν.

Η Ollin, η οποία υποστηρίζεται από επενδυτικά κεφάλαια όπως τα Arch Venture Partners και Mubadala Capital, αναπτύσσει φάρμακο για δύο σημαντικές αιτίες σοβαρής απώλειας όρασης σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το βασικό της υποψήφιο φάρμακο, με την ονομασία OLN324, αναμένεται να περάσει σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές φάσης 3 για τη θεραπεία της υγρής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Και οι δύο παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντική επιδείνωση της όρασης.

Για τη Johnson & Johnson, η εξαγορά θα αποτελούσε ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην αγορά φαρμάκων για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς. Παρά τη μεγάλη δραστηριότητά της στον χώρο των προϊόντων όρασης, μεταξύ άλλων μέσω των φακών επαφής, η εταιρεία έχει μέχρι σήμερα περιορισμένη παρουσία στις συγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες.

Η Johnson & Johnson και το κύμα εξαγορών στη βιοτεχνολογία

Η πιθανή συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον κλάδο, καθώς στελέχη, επενδυτές και σύμβουλοι συγκεντρώνονται στο Λονδίνο για το ετήσιο συνέδριο υγείας της Jefferies. Σύμφωνα με στοιχεία της επενδυτικής τράπεζας Stifel, φέτος έχουν εξαγοραστεί 46 εταιρείες βιοτεχνολογίας με αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αριθμός που υπερβαίνει το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των 35 εταιρειών.

Η αξία των συμφωνιών στον κλάδο έφθασε τα 131,5 δισ. δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, ο ρυθμός των συναλλαγών επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες, με τις συμφωνίες του δεύτερου εξαμήνου να ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 44,8 δισ. δολάρια.

Η Johnson & Johnson συγκαταλέγεται στους πιο δραστήριους αγοραστές. Νωρίτερα φέτος συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων Firefly Bio έναντι 1 δισ. δολαρίων, ενώ στις αρχές του προηγούμενου έτους ολοκλήρωσε την εξαγορά της Intra-Cellular Therapies, έναντι 14,6 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα των ψυχιατρικών θεραπειών.

Η αγορά φαρμάκων για οφθαλμικές παθήσεις προσελκύει ευρύτερο ενδιαφέρον. Μεγάλες φαρμακευτικές, όπως η Merck και η Bayer, έχουν επενδύσει σε εταιρείες που αναπτύσσουν νέες θεραπείες, ενώ το Eylea της Regeneron αποτελεί ένα από τα εμπορικά πιο επιτυχημένα φάρμακα για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

Η Ollin είχε συγκεντρώσει 330 εκατ. δολάρια νωρίτερα φέτος, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επερχόμενες κλινικές δοκιμές φάσης 3. Στους επενδυτές της περιλαμβάνονται επίσης τα TCGX, RA Capital και Monograph Capital.

Η πιθανή εξαγορά θα προσφέρει στην αμερικανική φαρμακοβιομηχανία πρόσβαση σε μια αγορά με σημαντικές θεραπευτικές και εμπορικές προοπτικές, αν και η επιτυχία του OLN324 θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών και την ενδεχόμενη έγκριση των αρμόδιων αρχών.