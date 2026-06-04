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Βιοτεχνολογία: Η καλύτερη χρονιά για συγχωνεύσεις και εξαγορές από την προ-Covid εποχή

Μέχρι στιγμής, το 2026, πάνω από 200 οι συναλλαγές στη βιοτεχνολογία συνολικής αξίας 106 δισ. δολαρίων

World 04.06.2026, 22:45
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Βιοτεχνολογία: Η καλύτερη χρονιά για συγχωνεύσεις και εξαγορές από την προ-Covid εποχή
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον παγκόσμιο βιοφαρμακευτικό κλάδο σημειώνουν απότομη άνοδο, θέτοντας τη βιοτεχνολογία σε τροχιά για την καλύτερη χρονιά της από το προπανδημικό αποκορύφωμα πριν από επτά χρόνια.

Οι φαρμακευτικοί γίγαντες στοχεύουν κυρίως σε «συμπληρωματικές» εξαγορές της τάξης του 1 έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Με αφορμή την επικείμενη λήξη πατεντών, τις πρόσφατα αναζωογονημένες δημόσιες αγορές και τον αγώνα των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους, οι συναλλαγές μέχρι στιγμής το 2026 ανήλθαν σε 106 δισεκατομμύρια δολάρια με συνολικά 201 συμφωνίες, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook.

Εάν ο τρέχων ρυθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της βιοφαρμακευτικής διατηρηθεί για το υπόλοιπο του έτους, ο κλάδος θα μπορούσε να καταγράψει συναλλαγές αξίας άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας την ισχυρότερη χρονιά για τη βιοτεχνολογία και τη φαρμακευτική βιομηχανία από την κορύφωση του 2019.

«Έχουμε δει φαρμακευτικές εταιρείες να αγοράζουν πραγματικά προϊόντα σαν να είναι εκτός μόδας», δήλωσε στο CNBC ο Rajesh Kumar, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στον τομέα των βιοεπιστημών και της υγειονομικής περίθαλψης στην HSBC, στο CNBC.

Μετά από μια ύφεση μετά την πανδημία το 2022 και ένα πιο ήπιο 2024, όπου η συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε στα 114,8 δισεκατομμύρια δολάρια, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν στα 209 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Αυτή η δυναμική επιταχύνθηκε το 2026.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα της βιοτεχνολογίας ξεκίνησαν δυναμικά το 2026

Μέχρι στιγμής φέτος, η δυναμική των συναλλαγών στον κλάδο παραμένει ισχυρή, παρά το επιτοκιακό περιβάλλον που έχει επιδεινωθεί λόγω των πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων μηνών, ανέφερε ο Kumar.

«Σε γενικές γραμμές, το περιβάλλον για τις συναλλαγές κατά το πρώτο εξάμηνο ήταν ελαφρώς πιο ευνοϊκό από ό,τι είναι σήμερα», δήλωσε ο Kumar.

Η τάση των συμπληρωματικών εξαγορών στη βιοτεχνολογία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της PitchBook, η συντριπτική πλειοψηφία της κατανομής κεφαλαίων επικεντρώνεται επί του παρόντος σε στρατηγικές εξαγορές και εταιρικές προσθήκες και όχι σε εξαγορές με μόχλευση, με την ανακάλυψη φαρμάκων να κυριαρχεί στη ροή των συναλλαγών.

Η Nanna Lüneborg, γενική εταίρος στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων στον τομέα των βιοεπιστημών Forbion, τόνισε ότι οι φαρμακευτικοί γίγαντες στοχεύουν κυρίως σε «συμπληρωματικές» εξαγορές της τάξης του 1 έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη εξαγορά της RAPT Therapeutics από την GSK ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ιστορικά, οι μεγα-συγχωνεύσεις της τάξης των 10 έως 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν πιο δύσκολο να στεφθούν με επιτυχία, δήλωσε η Lüneborg στο CNBC.

Όταν αυτές οι συμπληρωματικές εξαγορές κυμαίνονται από 1 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια, τείνουν να αφορούν μερικά συγκεκριμένα προϊόντα και όχι ολόκληρο το franchise, γεγονός που τις καθιστά σημαντικά ευκολότερες να ενσωματωθούν στο συνολικό χαρτοφυλάκιο των εταιρειών, ενώ υπάρχουν λιγότερα εμπόδια όσον αφορά ανησυχίες για παραβίαση του ανταγωνισμού, πρόσθεσε.

Η μέση αξία των συναλλαγών μέχρι στιγμής το 2026 έχει αυξηθεί απότομα στα 527,3 εκατομμύρια δολάρια, από 365 εκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της PitchBook.

Η Lüneborg ανέφερε ότι, ενώ το 2025 ήταν μία από τις πιο δραστήριες χρονιές που έχουν καταγραφεί, το 2026 διατηρεί αυτόν τον εντυπωσιακό ρυθμό σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς, όπως η ογκολογία, οι μεταβολικές παθήσεις και οι σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) σε πεδία όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ.

«Δεν νομίζω ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες προβαίνουν σε αγορές πανικού», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι πολλές επικεντρώνονται στην αγορά προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν σύντομα στην αγορά, παράλληλα με επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.

Λήξη πατεντών και Κίνα

Ο απόλυτος καταλύτης παραμένει η επείγουσα ανάγκη του κλάδου να αντικαταστήσει τα έσοδα από την απώλεια της αποκλειστικότητας για τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. «Πρέπει ακόμα να καλυφθεί το κενό στα αποτελέσματα χρήσης όταν έρθει η λήξη των πατεντών», είπε ο Kumar.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια απόκλιση και να διαμορφώνεται μια σαφής δυναμική που εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρεία.

«Όταν είσαι μια πολύ ισχυρή εταιρεία, όπως η Lilly, όπου τα πράγματα εξελίσσονται υπέρ σου και η ανάπτυξη είναι προ των πυλών, τότε πολλοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου», δήλωσε ο Kumar. «Αλλά αν έχεις ένα μεγάλο κενό πατεντών και φαίνεται ότι η τύχη σου μπορεί να δυσκολευτεί τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, τότε πρέπει να είσαι ο δημιουργός».

Η αναζήτηση καινοτομίας έχει οδηγήσει συχνά τις δυτικές φαρμακευτικές εταιρείες στην Κίνα. Παρά τις μεταβαλλόμενες προτάσεις κανονισμών των ΗΠΑ που περιορίζουν τη χρήση κλινικών δεδομένων από την Κίνα, «είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την Κίνα δεν εξασθενεί», δήλωσε ο Kumar.

Η Luneborg σημειώνει ότι η Forbion έχει αξιοποιήσει ένα διασυνοριακό μοντέλο «win-win».

«Υπάρχουν πάρα πολλές κινεζικές εταιρείες βιοτεχνολογίας που έχουν αναπτύξει πολύ ελκυστικά προϊόντα, πολλή ελκυστική επιστήμη, και πολλές από αυτές επιδιώκουν την ανάπτυξη αυτών των περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα για την κινεζική αγορά… αλλά δεν διαθέτουν ούτε το κεφάλαιο ούτε την παγκόσμια υποδομή για να επιδιώξουν παρόμοια ανάπτυξη αλλού».

Αυτό άνοιξε τον δρόμο για ένα μοντέλο «NewCo», στο πλαίσιο του οποίου οι εταιρείες αποκτούν δικαιώματα εκτός Κίνας για τη σύσταση νέων εταιρειών στην Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, με σκοπό την καθοδήγηση των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διαδικασία έγκρισης από τον FDA και τον EMA.

Το κλίμα στις δημόσιες αγορές έχει αναμφισβήτητα βελτιωθεί τους τελευταίους 12 μήνες, με τον δείκτη βιοτεχνολογίας XBI να σημειώνει άνοδο 50% και αρκετές επιτυχημένες δημόσιες προσφορές (IPO) να δείχνουν ότι το παράθυρο για IPO στον τομέα της βιοτεχνολογίας είναι ουσιαστικά ανοιχτό.

«Επειδή υπάρχει τόσο ισχυρή ώθηση για τις φαρμακευτικές εταιρείες να αποκτήσουν προϊόντα λόγω της λήξης των πατεντών που αντιμετωπίζουν, πιστεύω ότι αυτό συμβάλλει στο να προσελκύσει και περισσότερους γενικούς επενδυτές στον τομέα της βιοτεχνολογίας», δήλωσε η Luneborg.

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