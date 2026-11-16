UniCredit: Πράσινο φως από ΕΕ και Fed για την εξαγορά της Commerzbank

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Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank εξασφάλισε η ιταλική τράπεζα UniCredit.

Οι εγκρίσεις ακολουθούν το πράσινο φως που έδωσε τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη συμφωνία.

Η επιθετική πρόταση εξαγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας από τη UniCredit, ύψους 45 δισ. ευρώ, αποτελεί την κορύφωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Εφόσον ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στη διασυνοριακή συγκέντρωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Η άνευ όρων έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει την ώθηση που δίνουν οι ρυθμιστικές αρχές στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών τραπεζικών πρωταθλητών.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ΕΕ επρόκειτο να εγκρίνει τη συναλλαγή.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερες τράπεζες, που να μπορούν να ανταγωνίζονται, να αναπτύσσονται και να στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειές μας. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μπορούν να συμβάλουν σε αυτό, επιτρέποντας στις τράπεζες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να αντέχουν καλύτερα στους οικονομικούς κλυδωνισμούς», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα, η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού.

«Όμως η ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των πελατών. Η έγκρισή μας για την εξαγορά της Commerzbank από τη UniCredit δείχνει ότι είναι δυνατόν να στηρίξουμε έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες επιλογής», πρόσθεσε η Ριμπέρα.

Όρλοπ: Δεν αποτελεί έκπληξη

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, δήλωσε ότι η απόφαση της ΕΕ «δεν αποτελεί έκπληξη».

Από την πλευρά της, η UniCredit χαιρέτισε την απόφαση της Fed.

«Αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία και αντανακλά τη θετική αξιολόγηση της συναλλαγής από την εποπτική αρχή», ανέφερε η ιταλική τράπεζα.

Η γερμανική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει την έγκριση της συμφωνίας από την ΕΕ.