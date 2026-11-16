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Στα τέλη Μαΐου του 2027 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο βήμα για το data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, καθώς τότε αναμένεται να κριθεί στην πράξη εάν η Amazon θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα επέκτασης της αρχικής ισχύος των 300 MW έως το 1 GW ή εάν η πρόσθετη δυναμικότητα θα μπορούσε να ανοίξει και για άλλους «παίκτες». Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, διευκρίνισε ότι η AMAZON διαθέτει δικαίωμα πρώτης επιλογής για την επέκταση μέχρι το 1 GW έως το τέλος Μαΐου. «Για την ώρα έχουμε δέσμευση με την AMAZON», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση που η αμερικανική εταιρεία δεν προχωρήσει στην επέκταση, η ΔΕΗ θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πρόσθετη δυναμικότητα με τρίτους.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε, σήμερα το απόγευμα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, έχει υπογραφεί δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με την AMAZON, με αρχική διάρκεια μίσθωσης 15 ετών. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές και θα είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας του data center, εξασφαλίζοντας πράσινη ενέργεια μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η AMAZON θα μισθώσει την εγκατάσταση και θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει την τεχνολογική υποδομή.

Το δεύτερο κρίσιμο ορόσημο, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, είναι η θέσπιση του νέου ελληνικού πλαισίου για τα data centers που πήρε το «πράσινο» φως από τη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου. Για έργα άνω των 200 MW δημιουργείται δυνατότητα προτεραιότητας στη σύνδεση με το δίκτυο, ενώ τουλάχιστον 60% της ετήσιας κατανάλωσης πρέπει να καλύπτεται από νέα παραγωγή ΑΠΕ. Προβλέπεται επίσης εγγύηση σύνδεσης 200.000 ευρώ ανά MW, κάλυψη από τον επενδυτή του κόστους ειδικής σύνδεσης και των απαιτούμενων ενισχύσεων του δικτύου, καθώς και ετήσια οικονομική συνεισφορά προς όφελος των τοπικών νοικοκυριών και των δήμων.

Ο Στάσσης χαρακτήρισε το πλαίσιο απαιτητικό, αλλά υπογράμμισε ότι ευνοεί ώριμα, επαρκώς κεφαλαιοποιημένα έργα που στηρίζονται σε ανανεώσιμη ενέργεια, εκτιμώντας ότι η Κοζάνη πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά. Η πρώτη φάση των 300 MW υπερβαίνει το όριο των 200 MW για την ενδεχόμενη προτεραιότητα στη σύνδεση, ενώ το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ ενισχύει τη θέση του project. Πλέον, η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), προώθησης της σύνδεσης με το δίκτυο και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με την AMAZON. Ο κ. Στάσσης τόνισε ότι η εταιρεία θα κινηθεί «βήμα προς βήμα» και με πειθαρχία στην κατανομή των κεφαλαίων, εξετάζοντας τις αναμενόμενες αποδόσεις και τους κινδύνους πριν από κάθε επόμενο στάδιο.

Οι ΑΠΕ πίσω από το data center

Η ΔΕΗ διαθέτει πλέον ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 7,6 GW εγκατεστημένης ισχύος στο τέλος του εννεαμήνου και 7,9 GW σε pro forma βάση τον Νοέμβριο. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε μάλιστα αναφορά σε ένα ώριμο pipeline συνολικής ισχύος 7,4 GW, καθώς και στο γεγονός ότι έχει ήδη εξασφαλίσει το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030. Η παραγωγή από ΑΠΕ στο εννεάμηνο έφθασε τις 8,3 TWh, από 5,1 TWh ένα χρόνο νωρίτερα.