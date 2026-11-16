 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Business Operations"
    [1]=>
    string(23) "Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Κώτσηρας: Πάνω από 6 εκατ. έλεγχοι στα μέσα το δεκάμηνο του 2026

Θετικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής σε Μετρό και Τραμ

Μεταφορές 16.11.2026, 13:53
Σχολιάστε
Κώτσηρας: Πάνω από 6 εκατ. έλεγχοι στα μέσα το δεκάμηνο του 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση 43,1% στους ελέγχους κομίστρου, μείωση των βεβαιωμένων προστίμων και αύξηση 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια έλεγχοι κομίστρου πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς της Αθήνας το δεκάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας την εντατικοποίηση της ελεγκτικής παρουσίας και τη συστηματική προσπάθεια για περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 6.067.880 έλεγχοι, έναντι 4.238.954 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 43,1%.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η επίδοση του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν 734.353 έλεγχοι κομίστρου, αριθμός ρεκόρ για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ελέγχων αυξήθηκε από 423.895 το δεκάμηνο του 2025 σε 606.788 το αντίστοιχο διάστημα του 2026.

Περισσότεροι έλεγχοι, λιγότερα πρόστιμα

Η εντατικοποίηση των ελέγχων συνοδεύεται από μείωση των βεβαιωμένων προστίμων, παρά την αυξημένη ελεγκτική παρουσία. Ειδικότερα, το δεκάμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν 69.824 πρόστιμα, έναντι 70.204 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 0,54%.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση των ελέγχων κατά 43,1%, αποτελεί θετική ένδειξη ενίσχυσης της συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού και αποτυπώνει τη σημασία της συστηματικής και συνεχούς ελεγκτικής παρουσίας στο δίκτυο.

Αύξηση 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου

Ανοδική πορεία ακολουθούν και οι εισπράξεις κομίστρου, οι οποίες κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 6,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το σχέδιο «Αριάδνη»

Στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων συμβάλλει και η συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, μέσα από το σχέδιο «Αριάδνη». Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται πλέγμα κοινών δράσεων ελεγκτών κομίστρου και αστυνομικών σε σταθμούς και σημεία του δικτύου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποδίδει και συμβάλλει σταδιακά σε μια αλλαγή κουλτούρας στις αστικές μετακινήσεις. Περισσότεροι έλεγχοι, λιγότερα πρόστιμα και αυξημένες εισπράξεις κομίστρου αποτελούν θετικές ενδείξεις μεγαλύτερης συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού. Η καταβολή του εισιτηρίου είναι υποχρέωση όλων αλλά και έμπρακτη συμβολή στην οικονομική βιωσιμότητα των συγκοινωνιών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς επεσήμανε: «Η ΣΤΑ.ΣΥ άλλαξε τα δεδομένα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Με την ανασυγκρότηση του σώματος ελεγκτών και τον ανασχεδιασμό των ελέγχων σε Μετρό και Τραμ, πετύχαμε αύξηση 43,1% στους ελέγχους και 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου. Δεν σταματάμε εδώ: ενισχύουμε περαιτέρω το σώμα ελεγκτών και κλιμακώνουμε την προσπάθεια. Κάθε επιπλέον έσοδο από το κόμιστρο επιστρέφει στους επιβάτες, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες επένδυσης και αναβάθμισης των δικτύων μας».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων το 2025
Economy

Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων
Αλιεία: Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα σκάφη
AGRO

Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα αλιευτικά σκάφη
EET: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους
Τράπεζες

EET: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους
Πληθωρισμός: Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων
Economy

Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων για τον πληθωρισμό
THEON: Νέες παραγγελίες και δικαιώματα αγοράς 370 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη
Business

THEON: Ευρωπαϊκές συμφωνίες έως 370 εκατ. ευρώ και νέες επενδύσεις
ΜΕΒΓΑΛ: Επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων
Εταιρική ευθύνη

Η ΜΕΒΓΑΛ επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χαλκός: Ο εμπορικός πόλεμος Ε.Ε. – Κίνας, η ElvalHalcor, η έρευνα Κομισιόν και οι δασμοί σε Κίνα
Βιομηχανία

Ο πόλεμος για τον χαλκό, η ElvalHalcor και οι δασμοί της Ε.Ε. σε Κίνα

Ο χαλκός και το ντάμπινγκ σε σωλήνες που εξάγουν στην Ε.Ε. Κίνα, Μεξικό, Βιετνάμ και Ουζμπεκιστάν - Οι δασμοί από Κομισιόν - Ο ρόλος της ElvalHalcor στην έρευνα - Ανάσα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Χρήστος Κολώνας
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Μεταφορές
Κώτσηρας: Πάνω από 6 εκατ. έλεγχοι στα μέσα το δεκάμηνο του 2026
Μεταφορές

Κώτσηρας: Πάνω από 6 εκατ. έλεγχοι στα μέσα το δεκάμηνο του 2026

Θετικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής σε Μετρό και Τραμ

Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Πριν τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια στην Πόντου
Μεταφορές

Ταχιάος για τις επεικτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τον σχεδιασμό των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ν. Ταχιάος, σε συνέντευξή του σε ραδιοφώνο της πόλης

Railway.gov.gr: Νέα ψηφιακή υποδομή για την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών
Μεταφορές

Railway.gov.gr: Τεχνολογία και ναυτιλιακή δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των τρένων

Το σύστημα γεωεντοπισμού των αμαξοστοιχιών και η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας – Μελίνα Τραυλού: Ξεχωριστή σημασία έχει η ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση του έργου

Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026
Μεταφορές

Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026

Αυξημένη επιβατική κίνηση – Περισσότερες επικυρώσεις κομίστρου

Μετρό: Τέλος του 2027 η παράδοση και των 14 συρμών
Μεταφορές

Μετρό: Τέλος του 2027 η παράδοση και των 14 συρμών

Αγώνας δρόμου για τη ΣΤΑΣΥ προκειμένου τα ανακατασκευασμένα τρένα να φτάσουν στον… προορισμό τους πριν το 2028

Κώστας Ντελέζος
Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025
Μεταφορές

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025

Νέα εποχή αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας για τη Hellenic Rail Estate

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Μεταφορές

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο

Σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής, περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

Latest News
Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων το 2025
Economy

Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων

Σύμφωνα με την Enterprise Greece η αξία των εξαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων το 2025 ήταν αυξημένη κατά 53,8% σε σχέση με το 2019

Αλιεία: Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα σκάφη
AGRO

Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα αλιευτικά σκάφη

Προϋπολογισμός 25 εκατ. ευρώ για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη στην παράκτια αλιεία

EET: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους
Τράπεζες

EET: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους

Τι αποφάσισε ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Πληθωρισμός: Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων
Economy

Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων για τον πληθωρισμό

Στο 7,8% οι «προβλέψεις» των Ελλήνων καταναλωτών για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
THEON: Νέες παραγγελίες και δικαιώματα αγοράς 370 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη
Business

THEON: Ευρωπαϊκές συμφωνίες έως 370 εκατ. ευρώ και νέες επενδύσεις

Οι δεσμευτικές παραγγελίες για την THEON ανέρχονται σε 160 εκατ. ευρώ, με επιπλέον προαιρέσεις 210 εκατ. ευρώ – Εντός του 2026 ξεκινούν οι παραδόσεις συστημάτων νυχτερινής όρασης

ΜΕΒΓΑΛ: Επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων
Εταιρική ευθύνη

Η ΜΕΒΓΑΛ επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων

Η σχέση της ΜΕΒΓΑΛ με τον ΓΑΣ Κουφαλίων χρονολογείται στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συλλόγου, αρχές της δεκαετίας 1980

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Στους δήμους η απόφαση
Ακίνητα

Στους δήμους η απόφαση για μεταφορά του συντελεστή δόμησης

Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο - Τι αποφασίστηκε στο Μαξίμου για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Έρευνα Revolut: Δύσκολη πριν από τα 30 η οικονομική ανεξαρτησία
Τράπεζες

Οικονομική ανεξαρτησία μετά τα 30 «βλέπουν» έξι στους δέκα Έλληνες

Το 64% εκτιμά ότι η οικονομική αυτονομία δεν είναι εφικτή πριν από τα 30 σύμφωνα με την έρευνα της Revolut – Τα μεγαλύτερα κενά εντοπίζονται στον προγραμματισμό, στη διαχείριση εξόδων και στον έλεγχο των αγορών.

Coca-Cola HBC: Εγκρίθηκε η δευτερογενής εισαγωγή στο JSE – Ολοκληρώνεται η εξαγορά της CCBA
Business

Coca-Cola HBC: Εγκρίθηκε η δευτερογενής εισαγωγή στο JSE – Ολοκληρώνεται η εξαγορά της CCBA

Η Δευτερογενής Εισαγωγή και η έναρξη διαπραγμάτευσης στο JSE θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026

ΥΠΑΑΤ: Ενισχύσεις 4,6 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς στα Τενάγη Φιλίππων
AGRO

Ενισχύσεις 4,6 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς στα Τενάγη Φιλίππων

Ενισχύσεις έως 528 ευρώ ανά στρέμμα, ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ - Αιτήσεις από τις 14 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026

Venture Capitals: Κυριαρχούν οι επενδύσεις σε megadeals στην ΑΙ – Έκθεση KPMG
World

Προς ρεκόρ οι επενδύσεις VC - Τα megadeals στην ΑΙ

Δισεκατομμύρια κατευθύνονται από τα Venture Capitals σε λιγότερες startups που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Το ΧΑ παραμένει σε φάση συσσώρευσης, αναζητώντας στις τράπεζες τον καταλύτη που θα του επιτρέψει να αποκτήσει εκ νέου ανοδική δυναμική

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μυτιληναίος: Η Ευρώπη απούσα από τις μεγάλες αποφάσεις
Business

Μυτιληναίος: Η Ευρώπη απούσα από τις μεγάλες αποφάσεις

Τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την αδράνεια της Ευρώπης επισημαίνει ο της Metlen, ο εκτελεστικός πρόεδρος Ε. Μυτιληναίος με φόντο τη συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν

Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit
World

Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit

Ο Άντι Μπέρναμ θα μιλήσει για την προοπτική μιας νέας «win-win» συμφωνίας - Η νέα βρετανική προσέγγιση

Domes Resorts: Ανοίγει 3 νέα ξενοδοχεία το 2027 μετά το πλειοψηφικό ποσοστό στην Casa Collective
Τουρισμός

Τρία νέα ξενοδοχεία ανοίγει το 2027 η Domes Resorts

Η εξαγορά της Casa Collective αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη της Domes Resorts

Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center
Τεχνολογία

Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center

Η Uniper επιδιώκει «διπλό όφελος» από την αξιοποίηση αδρανών αλλά συνδεδεμένων με το δίκτυο εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ζήτησης για την ενέργειά της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies