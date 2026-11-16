THEON: Νέες παραγγελίες και δικαιώματα αγοράς 370 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη

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Η Theon International Plc ανακοινώνει την εξασφάλιση νέων παραγγελιών στην Ευρώπη για χιλιάδες συστήματα νυχτερινής όρασης. Οι νέες παραγγελίες, συνολικής αξίας περίπου 370 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν αρχικές δεσμευτικές παραγγελίες ύψους περίπου 160 εκατ. για συστήματα νυχτερινής όρασης, συναφή εξαρτήματα και υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και επιπλέον δικαιώματα αγοράς ύψους περίπου 210 εκατ. ευρώ.

Οι παραδόσεις των δεσμευτικών παραγγελιών αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026 και να συνεχιστούν κατά τα επόμενα δύο έτη, ενώ τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς αναμένεται να ασκηθούν σταδιακά κατά τα επόμενα έτη.

Οι νέες αυτές παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω την ορατότητα των εσόδων της THEON, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, και στηρίζουν την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, μέσω της συνεχούς διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων της και της περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.

Για την υποστήριξη των νέων αυτών παραγγελιών, η THEON σχεδιάζει να αξιοποιήσει το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσοτήτων λυχνιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης μακροπρόθεσμης συμφωνίας με την EXOSENS.

Παράλληλα, η THEON θα ενισχύσει περαιτέρω την επένδυσή της για την υποστήριξη της ήδη ανακοινωθείσας αύξησης της παραγωγικής ικανότητας της Harder Digital, επιτρέποντας στον Όμιλο να εξυπηρετήσει σταδιακά και άλλες συμβάσεις συστημάτων νυχτερινής όρασης, πέραν των συγκεκριμένων παραγγελιών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Harder Digital έχει αυξηθεί στα €45 εκατ., συμπεριλαμβανομένων ενδοομιλικών παραγγελιών για λυχνίες Harder Digital εντός του THEON GROUP. Παρότι οι ενδοομιλικές παραγγελίες δεν επηρεάζουν τα ενοποιημένα έσοδα της THEON, έχουν θετική συνεισφορά στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Business Development Officer της THEON, δήλωσε: «Οι νέες αυτές παραγγελίες επιβεβαιώνουν την ισχυρή και συνεχιζόμενη ζήτηση για τα συστήματα νυχτερινής όρασης της THEON στις χώρες του ΝΑΤΟ και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου προμηθευτή των ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, ενισχύουν τη δυναμική των νέων παραγγελιών που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας για περαιτέρω επιτάχυνση κατά το Δ’ τρίμηνο του 2026 και το Α’ τρίμηνο του 2027».

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, πολλές τελικές εγκρίσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν. Ωστόσο, η ζήτηση για τα προϊόντα της THEON παραμένει ισχυρή, με περαιτέρω εγκρίσεις, ιδίως σε χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να αναμένονται εντός του 2026 και κατά το Α’ τρίμηνο του 2027, ενώ ορισμένες ενδέχεται να μετατεθούν στις αρχές του 2027 λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η THEON επενδύει περαιτέρω στις αλυσίδες εφοδιασμού λυχνιών, καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για τελικά προϊόντα μετατρέπεται σε συμβάσεις. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύεται με τη σύμβαση αυτή, η THEON θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις συμβατικές της δεσμεύσεις αποτελεσματικά και εγκαίρως».

Αναθεώρηση της Ενημέρωσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026

Σε συνέχεια της Ενημέρωσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 9 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα ορισμένες αναθεωρήσεις στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες 10 και 15. Οι αναθεωρήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τους δημοσιευμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) της εταιρείας ούτε οποιουσδήποτε άλλους δείκτες απόδοσης που περιλαμβάνονται στην Ενημέρωση Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε μέσω του Euronext Amsterdam.

Σελίδα 10 «Σύνολο Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων»: Τα ακόλουθα κονδύλια αναθεωρήθηκαν κατόπιν προσαρμογών αναταξινόμησης:

• Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις

• Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

Σελίδα 15 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Τα ακόλουθα κονδύλια αναθεωρήθηκαν κατόπιν προσαρμογών αναταξινόμησης και συμφωνίας:

• Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

• Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης

• Αύξηση/(μείωση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων

Η αναθεωρημένη Ενημέρωση Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026 είναι διαθέσιμη εδώ.