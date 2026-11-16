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Τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του έργου τους, σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, εκφράζουν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής ‘Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των δύο πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού και Γεωργίου Ζυμπίδη αποφάσισαν:

1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των θανόντων

2. Να προβούν στην έναντι των τραπεζών μελών της ΕΕΤ διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πυροσβεστών.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], υπόψη acting Γενικής Διευθύντριας.