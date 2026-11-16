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Naval Group: Δέκα νέες συμφωνίες με ελληνικές εταιρείες

Ο γαλλικός όμιλος Naval Group υπέγραψε δέκα νέες συμβάσεις με ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ναυτικής άμυνας EURONAVAL 2026

Ναυτιλία 16.11.2026, 07:00
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Naval Group: Δέκα νέες συμφωνίες με ελληνικές εταιρείες
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος βιομηχανικής συνεργασίας της Naval Group στην Ελλάδα.

Ο γαλλικός όμιλος υπέγραψε δέκα νέες συμβάσεις με ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ναυτικής άμυνας EURONAVAL 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ενισχύοντας την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή και υποστήριξη των φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι νέες συμφωνίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP), μέσω του οποίου η Naval Group επιδιώκει να ενσωματώσει ελληνικές επιχειρήσεις στη διεθνή εφοδιαστική της αλυσίδα, αναπτύσσοντας συνεργασίες που δεν περιορίζονται στο ελληνικό πρόγραμμα των φρεγατών, αλλά μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα ναυπηγικά και αμυντικά έργα του ομίλου.

Από τις δέκα συμβάσεις, οι πέντε αφορούν την κατασκευή εξαρτημάτων και συστημάτων για τις φρεγάτες FDI, ενώ οι υπόλοιπες πέντε επικεντρώνονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης.

Οι ελληνικές εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα

Στον τομέα της ναυπήγησης, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αναλαμβάνουν την κατασκευή νέων τμημάτων (blocks) φρεγατών FDI στις εγκαταστάσεις τους, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του γαλλικού ομίλου.

Η METLEN θα κατασκευάζει θύρες τορπιλών στις εγκαταστάσεις της στον Βόλο, ενώ η KAFKAS αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων έκτακτης διακοπής λειτουργίας και άλλων ηλεκτρολογικών πινάκων στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η KASSIDIARIS θα κατασκευάζει πίνακες ελέγχου του συστήματος πρόωσης στον Πειραιά, ενώ η B&T COMPOSITES, με έδρα τη Φλώρινα, συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και κατασκευή εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά.

Σημαντικό μέρος των συμφωνιών αφορά και την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Naval Group στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η FOTINAKIS αναλαμβάνει εργασίες συγκόλλησης και τεχνικές μελέτες, η HERMES την παροχή κινητών γερανών για τη διαχείριση βαρέος εξοπλισμού, η IKRIOMA SKORDILAKIS την παροχή μεταλλικών ικριωμάτων και η MARITA HELLAS λύσεις που αφορούν την ασφάλεια και την πυρόσβεση.

Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται και η συνεργασία με την Gelasakis Group για την παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής πρακτόρευσης σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα με τις δέκα συμβάσεις, η Naval Group υπέγραψε δύο Μνημόνια Συνεργασίας με τις ελληνικές FEAC και SOTIRIA Technology, με αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς όπως οι υποθαλάσσιες επιχειρήσεις, τα ψηφιακά δίδυμα, οι θαλάσσιοι αισθητήρες και οι προηγμένες τεχνολογίες ναυτικής άμυνας.

Η συνεργασία με την Gelasakis Group στο ναυτιλιακό τομέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό ναυτιλιακό τομέα παρουσιάζει η συμφωνία της Naval Group με την Gelasakis Group, η οποία διευρύνει το αντικείμενο της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI, πέρα από τις κατασκευαστικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Η σύμβαση προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής πρακτόρευσης (Shipping Agency Services) από τον ελληνικό όμιλο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Naval Group.

Η συνεργασία αξιοποιεί την εμπειρία της Gelasakis Group στη ναυτιλιακή εξυπηρέτηση, στην οργάνωση και στον συντονισμό υπηρεσιών και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της EURONAVAL, στο ελληνικό περίπτερο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).

Για την Gelasakis Group, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και των ναυτιλιακών υπηρεσιών, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα επέκτασης σε δραστηριότητες υψηλής εξειδίκευσης, με έμφαση στην υποστήριξη διεθνών ναυτιλιακών και αμυντικών οργανισμών.

Τη συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της Gelasakis Group η Κατερίνα Βεριβάκη, Deputy Chief Executive Officer του Maritime Division, παρουσία της Χρύσας Γελασάκη, εκπροσώπου της διοίκησης του ομίλου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Νίκος Μαντζάκος, Chief Operating Officer – Worldwide Defence Programmes, και ο Άρης Σαλαβαντάκης, Head of Operations & Defence Support.

Σύμφωνα με την Κατερίνα Βεριβάκη, η συμφωνία επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Gelasakis Group να αναπτύσσει συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της ναυτιλίας και της άμυνας.

Όπως επισήμανε, η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε μεγάλα αμυντικά προγράμματα μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνια προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα και τεχνογνωσία.

Περισσότερες από 75 ελληνικές εταιρείες στο πρόγραμμα

Η διεύρυνση των συνεργασιών της Naval Group αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της EURONAVAL 2026, περισσότερες από 75 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του προγράμματος, ενώ περίπου 50 εμπλέκονται σε δραστηριότητες υποστήριξης των πλοίων.

Η συμμετοχή αυτή δεν περιορίζεται στη ναυπήγηση, αλλά περιλαμβάνει την παραγωγή εξοπλισμού, τις τεχνικές υπηρεσίες, τη συντήρηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και πλέον τη ναυτιλιακή πρακτόρευση.

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