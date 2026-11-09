METLEΝ-Naval Group: Νέα σύμβαση φέρνει ελληνική τεχνογνωσία σε διεθνή ναυτικά προγράμματα

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Νέα σύμβαση με τη Naval Group υπέγραψε η METLEN, μέσω της M Technologies, για την κατασκευή και προμήθεια πρόσθετων τορπιλοθυρών για τα διεθνή ναυτικά προγράμματα του γαλλικού ομίλου. Η νέα ανάθεση διευρύνει μια ενεργή βιομηχανική συνεργασία και ενισχύει τη συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η METLEN έχει ήδη αναπτύξει βιομηχανική συνεργασία με τη Naval Group για την κατασκευή εξειδικευμένων εξαρτημάτων και συστημάτων για τις φρεγάτες FDI

Η συμφωνία αφορά τη διεθνή δραστηριότητα της Naval Group. Η σημασία της έγκειται στην ανάθεση πρόσθετου κατασκευαστικού έργου στην Ελλάδα, με βάση την τεχνογνωσία, την παραγωγική επάρκεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της M Technologies. Η επαναλαμβανόμενη επιλογή της από τη Naval Group αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας της METLEN ως διεθνούς βιομηχανικού εταίρου.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες βιομηχανικές υποδομές της M Technologies και την τεχνογνωσία της στις σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, στις πιστοποιημένες συγκολλήσεις και στην κατασκευή υψηλής ακρίβειας για κρίσιμα ναυτικά συστήματα. Η νέα ανάθεση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις υψηλές τεχνικές, ποιοτικές και παραγωγικές απαιτήσεις ενός κορυφαίου διεθνούς ναυπηγικού ομίλου.

Μνημόνιο Συνεργασίας

Η νέα σύμβαση αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες στις 19 Μαρτίου 2026, στις εγκαταστάσεις της M Technologies στον Βόλο. Το Μνημόνιο έθεσε το πλαίσιο για τη διεύρυνση της συνεργασίας σε προγράμματα πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων για τις διεθνείς αγορές. Η ανάθεση των πρόσθετων τορπιλοθυρών δίνει συνέχεια σε αυτό το πλαίσιο με συγκεκριμένο παραγωγικό αντικείμενο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω συνεργασία σε μελλοντικά ναυτικά προγράμματα.

Παράλληλα, η συμφωνία ενισχύει την εγχώρια προστιθέμενη αξία και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Συμβάλλει στη διατήρηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στην ενσωμάτωση ελληνικών παραγωγικών δυνατοτήτων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η METLEN έχει ήδη αναπτύξει βιομηχανική συνεργασία με τη Naval Group για την κατασκευή εξειδικευμένων εξαρτημάτων και συστημάτων για τις φρεγάτες FDI. Τον Φεβρουάριο του 2026 ανακοίνωσε την επιτυχή παράδοση δύο σύνθετων συστημάτων πλατφόρμας για φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στον Βόλο, με τη νέα σύμβαση κατασκευής τορπιλοθυρών να αποτελεί συνέχεια αυτής της συνεργασίας.