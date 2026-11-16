Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

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Συνέχιση της υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας, με κινητήριο δύναμη τις επενδύσεις, προβλέπει η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η χώρα έχει ακόμη σημαντικό περιθώριο να καλύψει το επενδυτικό κενό των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η πορεία προς τις εκλογές του 2027 εισάγει έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς η εικόνα των δημοσκοπήσεων, όπως την αποτυπώνει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, αναδεικνύει τις δυσκολίες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Σε ανάλυσή της με τίτλο «Herculean Progress, an Electoral Test», η οποία περιλαμβάνεται στο 2027 European Economics Outlook, η Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028, με την εγχώρια ζήτηση να αποτελεί τον αποκλειστικό μοχλό της ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2% το 2027 και κατά 1,8% το 2028, με τις επενδύσεις να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή και την ιδιωτική κατανάλωση να ακολουθεί.

Η κατανάλωση πιέζεται από τον πληθωρισμό, αλλά ανακάμπτει

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία έχει ακόμη περιθώρια να διατηρήσει την καλύτερη αναπτυξιακή της επίδοση, παρά τις πιέσεις που ασκεί ο πληθωρισμός στα νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, σε συνδυασμό με τη σταθερή ενίσχυση των αποδοχών ανά εργαζόμενο, στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα και την ιδιωτική κατανάλωση την περίοδο 2019-2025.

Ωστόσο, για το 2026 αναμένει επιβράδυνση της καταναλωτικής δαπάνης, καθώς οι υψηλότερες τιμές περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η εικόνα εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί στη συνέχεια, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, εν μέρει χάρη στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ενώ η αγορά εργασίας θα παραμείνει σχετικά σφιχτή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% το 2027 και κατά 1,4% το 2028.

Οι επενδύσεις παραμένουν η μεγάλη δύναμη της οικονομίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Morgan Stanley στην πορεία των επενδύσεων, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά ισχυρή την ανάκαμψή τους τα τελευταία χρόνια.

Από τα τέλη του 2019, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 90%, εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια αναπλήρωσης του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η επενδυτική δραστηριότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό άνω του 6% το 2027, πριν επιβραδυνθεί στο 5% το 2028, καθώς θα περιορίζεται σταδιακά η στήριξη από τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Πάντως, η Morgan Stanley διευκρινίζει ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σηματοδοτεί το τέλος των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι προς αξιοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επενδυτικές δαπάνες έως και το 2028.

Χρέος κοντά στο 120% του ΑΕΠ έως το 2028

Θετική παραμένει η εκτίμηση της Morgan Stanley και για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη έχει επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Το δημόσιο χρέος διαμορφωνόταν περίπου στο 145% του ΑΕΠ το 2025, έχοντας υποχωρήσει σημαντικά από το ανώτατο επίπεδο του 209% που είχε καταγραφεί κατά την περίοδο της πανδημίας.

Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε στο 5,2% του ΑΕΠ το 2025, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η Morgan Stanley αναμένει ότι ο ρυθμός δημοσιονομικής προσαρμογής θα επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η συνολική κατεύθυνση.

Με δεδομένη την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη που προβλέπει έως το 2028, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα προσεγγίσει το 120% έως το τέλος της περιόδου.

Η πολιτική αβεβαιότητα στο προσκήνιο

Πέρα από τις οικονομικές προοπτικές, η Morgan Stanley αφιερώνει σημαντικό μέρος της ανάλυσής της στις βουλευτικές εκλογές του 2027, τις οποίες αντιμετωπίζει ως την επόμενη πολιτική δοκιμασία για τη χώρα.

Όπως επισημαίνει, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής τους, ωστόσο δημοσιεύματα και δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τοποθετούν την εκλογική αναμέτρηση την άνοιξη του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα επέτρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης ή, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθεί νέα εκλογική αναμέτρηση πριν από την έναρξη της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου και την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα που παραθέτει η Morgan Stanley, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα, με ποσοστά κοντά στο 30%, χαμηλότερα ωστόσο από το περίπου 40% που είχε καταγράψει στις εκλογές του 2023.

Η ανάλυση σημειώνει ότι, με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής και την εκτιμώμενη κατανομή των ψήφων στα κόμματα που ενδέχεται να μείνουν εκτός Βουλής, το πρώτο κόμμα θα χρειαζόταν περίπου 38% για να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης

Η Morgan Stanley εξετάζει τις συνταγματικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν εάν η εκλογική αναμέτρηση δεν αναδείξει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναθέσει αρχικά διερευνητική εντολή στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τις περισσότερες έδρες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Εάν οι σχετικές διαβουλεύσεις αποτύχουν και δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, η συνταγματική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι, με βάση την εικόνα των δημοσκοπήσεων που εξετάζει, το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια προς αξιολόγηση.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την τελική έκβαση.

Πρώτον, το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, το οποίο τοποθετεί περίπου στο 10% των ερωτηθέντων, δημιουργεί ουσιαστικό περιθώριο μεταβολής των δημοσκοπικών εκτιμήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή εικόνα ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως τη δυνητική υποστήριξη των μεγαλύτερων κομμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας.

Δεύτερον, η Morgan Stanley εξετάζει το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μη δεχθεί τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, επιδιώκοντας ισχυρότερο αποτέλεσμα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές.