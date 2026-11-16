 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Economy 16.11.2026, 11:00
Σχολιάστε
Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνέχιση της υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας, με κινητήριο δύναμη τις επενδύσεις, προβλέπει η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η χώρα έχει ακόμη σημαντικό περιθώριο να καλύψει το επενδυτικό κενό των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η πορεία προς τις εκλογές του 2027 εισάγει έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς η εικόνα των δημοσκοπήσεων, όπως την αποτυπώνει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, αναδεικνύει τις δυσκολίες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Σε ανάλυσή της με τίτλο «Herculean Progress, an Electoral Test», η οποία περιλαμβάνεται στο 2027 European Economics Outlook, η Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028, με την εγχώρια ζήτηση να αποτελεί τον αποκλειστικό μοχλό της ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2% το 2027 και κατά 1,8% το 2028, με τις επενδύσεις να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή και την ιδιωτική κατανάλωση να ακολουθεί.

Morgan Stanley

Η κατανάλωση πιέζεται από τον πληθωρισμό, αλλά ανακάμπτει

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία έχει ακόμη περιθώρια να διατηρήσει την καλύτερη αναπτυξιακή της επίδοση, παρά τις πιέσεις που ασκεί ο πληθωρισμός στα νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, σε συνδυασμό με τη σταθερή ενίσχυση των αποδοχών ανά εργαζόμενο, στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα και την ιδιωτική κατανάλωση την περίοδο 2019-2025.

Ωστόσο, για το 2026 αναμένει επιβράδυνση της καταναλωτικής δαπάνης, καθώς οι υψηλότερες τιμές περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η εικόνα εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί στη συνέχεια, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, εν μέρει χάρη στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ενώ η αγορά εργασίας θα παραμείνει σχετικά σφιχτή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% το 2027 και κατά 1,4% το 2028.

Οι επενδύσεις παραμένουν η μεγάλη δύναμη της οικονομίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Morgan Stanley στην πορεία των επενδύσεων, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά ισχυρή την ανάκαμψή τους τα τελευταία χρόνια.

Από τα τέλη του 2019, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 90%, εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια αναπλήρωσης του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η επενδυτική δραστηριότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό άνω του 6% το 2027, πριν επιβραδυνθεί στο 5% το 2028, καθώς θα περιορίζεται σταδιακά η στήριξη από τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Πάντως, η Morgan Stanley διευκρινίζει ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σηματοδοτεί το τέλος των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι προς αξιοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επενδυτικές δαπάνες έως και το 2028.

Χρέος κοντά στο 120% του ΑΕΠ έως το 2028

Θετική παραμένει η εκτίμηση της Morgan Stanley και για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη έχει επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Το δημόσιο χρέος διαμορφωνόταν περίπου στο 145% του ΑΕΠ το 2025, έχοντας υποχωρήσει σημαντικά από το ανώτατο επίπεδο του 209% που είχε καταγραφεί κατά την περίοδο της πανδημίας.

Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε στο 5,2% του ΑΕΠ το 2025, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η Morgan Stanley αναμένει ότι ο ρυθμός δημοσιονομικής προσαρμογής θα επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η συνολική κατεύθυνση.

Με δεδομένη την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη που προβλέπει έως το 2028, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα προσεγγίσει το 120% έως το τέλος της περιόδου.

Η πολιτική αβεβαιότητα στο προσκήνιο

Πέρα από τις οικονομικές προοπτικές, η Morgan Stanley αφιερώνει σημαντικό μέρος της ανάλυσής της στις βουλευτικές εκλογές του 2027, τις οποίες αντιμετωπίζει ως την επόμενη πολιτική δοκιμασία για τη χώρα.

Όπως επισημαίνει, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής τους, ωστόσο δημοσιεύματα και δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τοποθετούν την εκλογική αναμέτρηση την άνοιξη του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα επέτρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης ή, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθεί νέα εκλογική αναμέτρηση πριν από την έναρξη της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου και την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα που παραθέτει η Morgan Stanley, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα, με ποσοστά κοντά στο 30%, χαμηλότερα ωστόσο από το περίπου 40% που είχε καταγράψει στις εκλογές του 2023.

Η ανάλυση σημειώνει ότι, με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής και την εκτιμώμενη κατανομή των ψήφων στα κόμματα που ενδέχεται να μείνουν εκτός Βουλής, το πρώτο κόμμα θα χρειαζόταν περίπου 38% για να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης

Η Morgan Stanley εξετάζει τις συνταγματικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν εάν η εκλογική αναμέτρηση δεν αναδείξει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναθέσει αρχικά διερευνητική εντολή στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τις περισσότερες έδρες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Εάν οι σχετικές διαβουλεύσεις αποτύχουν και δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, η συνταγματική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι, με βάση την εικόνα των δημοσκοπήσεων που εξετάζει, το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια προς αξιολόγηση.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την τελική έκβαση.

Πρώτον, το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, το οποίο τοποθετεί περίπου στο 10% των ερωτηθέντων, δημιουργεί ουσιαστικό περιθώριο μεταβολής των δημοσκοπικών εκτιμήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή εικόνα ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως τη δυνητική υποστήριξη των μεγαλύτερων κομμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας.

Δεύτερον, η Morgan Stanley εξετάζει το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μη δεχθεί τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, επιδιώκοντας ισχυρότερο αποτέλεσμα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg
Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο
Economy

Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο
Συντελεστές δόμησης: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων
Ακίνητα

Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους συντελεστές δόμησης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων
Ναυτιλία

Τάνκερ: Πτώση άνω του 50% στους δείκτες ναύλων

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο
Economy

Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για προϋπολογισμό

Συντελεστές δόμησης: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων
Ακίνητα

Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους συντελεστές δόμησης

Η κοινή επιστολή για τους συντελεστές δόμησης - Τι ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ακίνητα: Η Ελλάδα γίνεται «καταφύγιο» για τους κροίσους
Ακίνητα

Η Ελλάδα γίνεται «καταφύγιο» για κροίσους

Στροφή στην Ελλάδα για πολυτελή ακίνητα και διαφύλαξη πλούτου - Τι δείχνει μελέτη της Engel & Völkers

Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, τονίζει η Le Figaro

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

Αν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη δήλωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στήριηξης και ενίσχυσης για τη μελισσοκομία

Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

Η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι της Αττικής για τον συντελεστή δόμησης - Οι αντιδράσεις των δήμων

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη IPO της Anthropic

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο
Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026

ΑΑΔΕ: Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά
AGRO

Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τους αγρότες για την καταβολή της προκαταβολής από την ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies