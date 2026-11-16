Πιερρακάκης: Μερίδιο 23% στη Data4 Greece αποκτά το HIIF

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Στη σημασία της επένδυσης του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) στη Data4 Greece για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση για τη νέα επένδυση, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το HIIF, ο επενδυτικός βραχίονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αποκτά μειοψηφική συμμετοχή 23% στη Data4 Greece, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του πρώτου κέντρου δεδομένων στο Athens Campus, στην Παιανία.

«Πρόκειται για την πρώτη επένδυση του HIIF σε ψηφιακές υποδομές. Και η σημασία της υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος της ίδιας της συμμετοχής», υπογράμμισε.

Ενεργή συμμετοχή στην αξία των επενδύσεων

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στη συμμετοχή ελληνικών θεσμικών κεφαλαίων στην υλοποίηση της επένδυσης, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τη γαλλική Data4 και την Brookfield συνδυάζει διεθνή επενδυτική εμπειρία και τεχνολογική τεχνογνωσία.

«Η Ελλάδα δεν προσελκύει απλώς διεθνείς επενδύσεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και στην υλοποίησή τους. Εξασφαλίζουμε μερίδιο από την αξία που δημιουργούν και ενισχύουμε τη θέση μας στην οικονομία του μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την αναπτυξιακή κατεύθυνση που επιδιώκει η κυβέρνηση, πρόσθεσε: «Αυτό είναι το αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε: συνεργασίες που κινητοποιούν κεφάλαια, ενισχύουν την παραγωγική μας δυναμικότητα και αφήνουν διαρκές οικονομικό αποτύπωμα».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών δημιουργεί τη δυνατότητα για υψηλότερους στόχους. Όπως σημείωσε, η πρόκληση είναι τα πλεονεκτήματα της χώρας —το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η γεωγραφική θέση και οι διεθνείς διασυνδέσεις— να μετατραπούν σε επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας και διαχρονική οικονομική αξία.

Τα data centers ως βάση της επόμενης ανάπτυξης

Ο υπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων με τις αυξανόμενες ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης, των υπηρεσιών cloud και των ψηφιακών συναλλαγών για υπολογιστική ισχύ και ασφαλή επεξεργασία δεδομένων.

«Όπως οι δρόμοι, τα λιμάνια και τα ενεργειακά δίκτυα στήριξαν την οικονομική ανάπτυξη τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι και οι ψηφιακές υποδομές θα αποτελέσουν τη βάση της ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του Athens Campus ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στην προσέλκυση δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην ανθεκτικότητα της οικονομίας.

«Αυτός ο μετασχηματισμός αποκτά πραγματική σημασία όταν μεταφράζεται σε παραγωγική δραστηριότητα, νέα τεχνογνωσία και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες μας», επισήμανε.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πολιτική «cloud first»

Αναφερόμενος στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μετά το 2019, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ξεκινώντας από τις τελευταίες ή σχεδόν τελευταίες θέσεις.

Απέδωσε αυτή την εξέλιξη στη δημιουργία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις επενδύσεις μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και στο θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιοποίηση του υπολογιστικού νέφους από το Δημόσιο: «Έχουμε υιοθετήσει, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, την πολιτική “cloud first” στο ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει θεσμοθετηθεί με νόμο και προβλέπει την υποχρεωτική αξιοποίηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τον δημόσιο τομέα».

Κατά τον υπουργό, η ψηφιακή τεχνολογία έχει αποκτήσει καθοριστικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής όσο και στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η ταχύτητα των επενδύσεων

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε και την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας, επισημαίνοντας την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις επενδύσεις της στον διεθνή τεχνολογικό ανταγωνισμό.

«Διαθέτουμε εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, καινοτόμες επιχειρήσεις και μια τεράστια ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε, όμως, περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες υποδομές και μεγαλύτερη ταχύτητα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απαιτεί υποδομές, ενέργεια, κεφάλαια και ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες».

Χαρακτήρισε τη συνεργασία έκφραση της ελληνογαλλικής φιλίας και της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας, καθώς συνδυάζει τη γαλλική τεχνογνωσία και τη διεθνή επενδυτική εμπειρία με την ελληνική θεσμική συμμετοχή.

Ο ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός στον ρόλο των δημόσιων επενδυτικών θεσμών, σημειώνοντας ότι μέσω της συγκεκριμένης συμμετοχής το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ενισχύει την παρουσία του στην ανάπτυξη της χώρας.

Όπως ανέφερε, λειτουργώντας με επαγγελματική διαχείριση, εμπορικά επενδυτικά κριτήρια και διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, μπορεί να συμμετέχει σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας και να κινητοποιεί κεφάλαια με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Το μέλλον δεν χαρίζεται σε καμία χώρα. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το σχεδιάζουν και το χτίζουν. Και αυτό ακριβώς κάνει η Ελλάδα».