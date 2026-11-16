Υπόθεση Nvidia – Χουάνγκ: Οι «παγίδες του έρωτα» που έμειναν στην ιστορία

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Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, έπειτα από τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται ότι συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, που έφερε ξανά στο προσκήνιο μια πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στον κόσμο της κατασκοπείας και κυρίως την εποχή του Ψυχρού Πολέμου: τις λεγόμενες «honey traps» ή «παγίδες του έρωτα».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο προηγμένης βιομηχανίας στον κόσμο, αλλά μπορεί να έχει πέσει θύμα ενός από τα παλαιότερα κόλπα που υπάρχουν

Οι λεγόμενες «honey traps» ή «παγίδες του έρωτα», αποτελούν μία από τις παλαιότερες μεθόδους των μυστικών υπηρεσιών, κατά την οποία προσωπικές και ερωτικές σχέσεις αξιοποιούνται για την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, την άσκηση πίεσης ή ακόμη και τον εκβιασμό προσώπων που κατέχουν θέσεις επιρροής, αλλά η υπόθεση Χουάνγκ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης της Nvidia στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης και του ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στις προηγμένες τεχνολογίες.

Ο Τζον Λε Καρρέ

Ο όρος, «honeytrap», επινοήθηκε αρχικά από τον Βρετανό συγγραφέα Τζον Λε Καρρέ στο κατασκοπευτικό θρίλερ του 1974 «Tinker Tailor Soldier Spy». Σε μια συνέντευξη στο BBC το 1976 , ο Λε Καρρέ περιέγραψε την τακτική ως «όπου βάζεις ένα κορίτσι στο δρόμο ενός άντρα· είναι μια επιχείρηση σεξουαλικού δελεασμού».

Η τακτική είναι πάντως μάλλον λίγο παλαιότερη από τον όρο. Στη Βίβλο π.χ., ο Σαμψών ερωτεύεται τη Δαλιδά, την οποία οι Φιλισταίοι δωροδόκησαν για να καταλάβει την πηγή της υπεράνθρωπης δύναμης του Σαμψών. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ολλανδή χορεύτρια και σαγηνεύτρια Μάτα Χάρι εκτελέστηκε επειδή φέρεται να κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας. Ο Χουάνγκ δεν είναι ο πρώτος που μπλέχτηκε σε μια «παγίδα» – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ενορχηστρώθηκαν από την Κίνα.

Η τέχνη του «kompromat»

Η Σοβιετική Ένωση είχε μακρά ιστορία στη χρήση σεξουαλικού εκβιασμού για να στοχεύσει αλλοδαπούς – μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή honeypotting. Υπό τον Ιωσήφ Στάλιν , οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες στρατολόγησαν εργαζόμενες του σεξ για να παιδεύσουν πολιτικούς και επιχειρηματίες που επισκέπτονταν την περιοχή μέσω του Intourist, της κρατικής υπηρεσίας που διαχειριζόταν τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η KGB εξόπλισε ξενοδοχεία σε όλη τη Σοβιετική Ένωση με συσκευές παρακολούθησης κοριών και κάμερες για να συλλέξουν «kompromat», που κυριολεκτικά μεταφράζεται ως «υλικό που παραβιάζει τις αξίες».

Όπως γράφει το GZERO, ένας διάσημος στόχος ήταν ο Τζόζεφ Άλσοπ , ένας επιδραστικός Αμερικανός δημοσιογράφος, του οποίου η καριέρα παραλίγο να καταρρεύσει μετά από μια επίσκεψη στη Μόσχα το 1957. Το βράδυ της συνέντευξής του με τον Νικίτα Χρουστσόφ , ενώ τότε βρισκόταν καθ’ οδόν για να γίνει ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο Άλσοπ παρευρέθηκε σε δείπνο στο Grand Hotel της Μόσχας. Εκεί, συνάντησε αυτό που αργότερα περιέγραψε ως «έναν αθλητικό ξανθό, ευχάριστο πρόσωπο με γενικά ευχάριστους τρόπους».

Αργότερα, οι δυο τους κοιμήθηκαν μαζί εκείνο το βράδυ και πράκτορες της KGB φωτογράφισαν κρυφά τη συνάντηση. Την επόμενη μέρα, ο Άλσοπ είπε ότι αξιωματικοί της KGB εισέβαλαν στο δωμάτιό του κρατώντας τις φωτογραφίες και προσπάθησαν να τον εκβιάσουν ώστε να γίνει κατάσκοπος. Αυτός αρνήθηκε. Αν και απελπισμένος, ο Άλσοπ ενημέρωσε την αμερικανική πρεσβεία και έφυγε γρήγορα (και δεν επέστρεψε ποτέ) στη Σοβιετική Ένωση.

Οι «Ρωμαίοι»

Οι γυναίκες ήταν επίσης στόχοι επιχειρήσεων honeypot. Μετά την κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου το 1961, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Ανατολικής Γερμανίας, η Στάζι, ανέπτυξε ένα περίτεχνο σχέδιο για να αποπλανήσει γυναίκες στη Δυτική Γερμανία που είχαν πρόσβαση σε κυβερνητικά μυστικά.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε αφήσει τη Γερμανία με έλλειψη νέων ανδρών, ενώ οι γυναίκες σε ηλικία γάμου κατείχαν θέσεις στην κυβέρνηση, τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, παρατηρεί το GZERO. Η Στάζι είδε μια ευκαιρία. Στρατολόγησε άνδρες ηλικίας μεταξύ 25 και 35 ετών και τους έστειλε στη Δύση. Αυτοί οι πράκτορες, που ονομάζονταν «Ρωμαίοι», συχνά ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι ανθρωπιστικών οργανώσεων και πρότειναν στις γυναίκες να μεταδώσουν μυστικά. Δεν είναι γνωστό πόσες γυναίκες εξαπατήθηκαν από το σχέδιο, αλλά περίπου 40 διώχθηκαν για κατασκοπεία στη Δυτική Γερμανία κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών, αφού είχαν ερωτική σχέση με μυστικούς αξιωματικούς της Στάζι.

Ο Μάρκους Βολφ , πρώην αρχηγός κατασκοπείας της Ανατολικής Γερμανίας που δημιούργησε το δίκτυο Romeo, αργότερα αποφάνθηκε κατά τη συνταξιοδότησή του: «Αν μείνω στην ιστορία της κατασκοπείας, ίσως να είναι για την τελειοποίηση της χρήσης του σεξ στην κατασκοπεία».

Τα honeypots της Κίνας

Ούτε για το Πεκίνο είναι άγνωστη η τακτική αυτή. Πρώην αξιωματικοί της CIA και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας στρατολογεί εδώ και καιρό γυναίκες – και περιστασιακά άνδρες – για να καλλιεργήσει ρομαντικές σχέσεις με στόχους. Η πιο γνωστή υπόθεση χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, όταν ο Γάλλος διπλωμάτης Bernard Boursicot ξεκίνησε μια σχέση με τον Shi Peipu , τραγουδιστή της Όπερας του Πεκίνου. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς σχέσης τους, ο Boursicot έδωσε στον Shi περίπου 150 έγγραφα. Το 1983, οι γαλλικές αρχές τους συνέλαβαν για κατασκοπεία . Ο Boursicot είπε ότι μόνο τότε έμαθε ότι ο Shi ήταν άνδρας. Και οι δύο καταδικάστηκαν και τους δόθηκε χάρη τέσσερα χρόνια αργότερα, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης των εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Κίνας. Η ιστορία τους ενέπνευσε το έργο του David Henry Hwang «M. Butterfly».

Υπάρχουν επίσης πιο πρόσφατα παραδείγματα πιθανών «honeypots» από την Κίνα. Το 2003, ένας πράκτορας του FBI, ο James Smith , ο οποίος εργαζόταν στην κινεζική αντικατασκοπεία, παραδέχτηκε μια σχεδόν 20ετή σχέση με μια Κινεζοαμερικανίδα επιχειρηματία που θεωρούνταν ύποπτη για διπλή πράκτορα. Και αυτό το καλοκαίρι, αποχαρακτηρισμένα αρχεία του FBI έδειξαν ότι ο πρώην βουλευτής των ΗΠΑ Eric Swalwell παραδέχτηκε ότι είχε μια ρομαντική σχέση μεταξύ 2012 και 2015 με την Christine Fang , ή Fang Fang, την οποία οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Η απειλή φαίνεται να εξακολουθεί να ανησυχεί τόσο την Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο. Την άνοιξη αυτή, η Κίνα ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρία σχέδια κατασκοπείας, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία ένας δημόσιος υπάλληλος παρασύρθηκε από την «σαγηνευτική ομορφιά» ενός ξένου πράκτορα. Στη συνέχεια, η Κίνα προειδοποίησε τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να παραμένουν σε εγρήγορση έναντι των απειλών από το εξωτερικό. Πέρυσι, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης στην Κίνα να έχει ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις με Κινέζους πολίτες. Και τον Φεβρουάριο, ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός στρατιώτη που καθόταν δίπλα σε μια αναψοκοκκινισμένη γυναίκα σε ένα μπαρ και ρωτούσε: «Είσαι κατάσκοπος; Επειδή είσαι πολύ χαριτωμένη για να μου μιλάς!»

Ο Τζένσεν Χουάνγκ

Η ειρωνεία, φυσικά, είναι ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο προηγμένης βιομηχανίας στον κόσμο, αλλά μπορεί να έχει πέσει θύμα ενός από τα παλαιότερα κόλπα που υπάρχουν. Η Άλις Χουάνγκ, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση ο πρώην επικεφαλής της Nvidia, θεωρείται από Αμερικανούς αξιωματούχους ύποπτη για διαβίβαση πληροφοριών προς την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν στρατολογήθηκε από κινεζικές υπηρεσίες, πότε ενδεχομένως συνέβη αυτό και εάν διέρρευσαν απόρρητες πληροφορίες. Το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας αβάσιμες εικασίες.

Μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος που σύστησε στον Τζένσεν Χουάνγκ τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση ήταν ο ίδιος της ο σύζυγος. Πρόκειται για τον Κινέζο επιχειρηματία Κανγκ Γουέι, ο οποίος γνώριζε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Ο Κανγκ φέρεται να γνώριζε και να αποδεχόταν τη σχέση της συζύγου του, επί δύο χρόνια. Το δημοσίευμα εξετάζει επίσης τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ζευγαριού και τον ρόλο των προσωπικών του διασυνδέσεων σε αγορές όπως η Κίνα, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τον John Sipher, πρώην αξιωματικό της CIA με υπηρεσία στην Ασία και την Ευρώπη, οι μυστικές υπηρεσίες αναζητούν συστηματικά πρόσωπα με πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν είναι η δημιουργία ερωτικών σχέσεων με στόχο την απόσπαση πληροφοριών ή την εξασφάλιση επιρροής.

Απώλειες 1,85 τρισ. δολ.

Η υπόθεση Nvidia αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά η βιομηχανική και τεχνολογική κατασκοπεία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη. Για μια εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη, οι προσωπικές σχέσεις των ανώτατων στελεχών της μπορούν να αποκτήσουν διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από μια ιδιωτική υπόθεση. Έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας, ο 63χρονος επιχειρηματίας που κατέχει περίπου 3,56% των μετοχών, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της εταιρείας, είχε εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Είναι χαρακτηρισμό, ότι η παραίτηση του Jensen Huang, είχε ως αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia υποχώρησε ενδοσυνεδριακά την περασμένη Πέμπτη ως και 601 δις. δολ. ενώ η κεφαλαιοποίηση της «πολυτιμότερης εταιρείας του κόσμου» όπως αποκαλείτε, από το ιστορικό υψηλό κλείσιμο των 5,78 τρισ. δολαρίων που σημειώθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, υποχώρησε στο κλείσιμο της Παρασκευής της 13ης Νοεμβρίου, στα 3,93 τρισ. δολάρια, 1,85 τρισ. δολάρια χαμηλότερα.

Η επόμενη ημέρα

Η Capital Economics καταλήγει σε τρία βασικά συμπεράσματα για την επόμενη ημέρα έπειτα από την παραίτηση Huang.

1.Στο πρώτο, όσα συμβαίνουν στην Nvidia δεν θα περιοριστούν απαραιτήτως στην Nvidia. Εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία ημιαγωγών, και κυρίως οι επιχειρήσεις «neo-cloud» που αναπτύσσουν data centers και άλλες που κατασκευάζουν εξαρτήματα για τους ημιαγωγούς της Nvidia, επηρεάζονται περισσότερο. Είτε αληθεύει ή όχι, υπάρχει μια αντίληψη ότι ο Huang υπήρξε ο άνθρωπος – κλειδί τόσο για τη συνολική επιτυχία της Nvidia όσο και για τη στρατηγική της να χρησιμοποιήσει τον τεράστιο ισολογισμό της για να αναπτύξει χρηματοοικονομικές σχέσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα ΑΙ.

2. Δεύτερον, η επίδραση της αποχώρησης του Huang στη μετοχή της Nvidia υπογραμμίζει έναν κίνδυνο που είναι κοινός σε πολλές τεχνολογικές εταιρείες, δηλαδή την εξάρτησή τους από ένα μόνο πρόσωπο (πρόκειται για το λεγόμενο «key person risk»). Παρόμοια κυρίαρχη θέση έχουν οι ιδρυτές-CEOs σε αρκετές ακόμα μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες καθώς και στα δύο μεγάλα μη εισηγμένα εργαστήρια AI (OpenAI και Anthropic), άρα όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που αντιμετωπίζει η Nvidia σήμερα.

3. Τρίτον, το AI trade έχει ήδη εξασθενήσει τους τελευταίους μήνες, και ενδεχομένως να παραμείνει υπό πίεση. Οι επιπτώσεις από την αποχώρηση Huang ή από τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα είναι περιορισμένες, όμως οι αμερικανικές αγορές δίνουν μια σειρά από σημάδια που συνήθως εντοπίζονται στα τελευταία στάδια ενός κύκλου. Η αγορά θα αντιμετωπίσει μάλιστα άμεσα δύο κρίσιμες δοκιμασίες: Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia και την IPO της Anthropic. Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση κερδών κατά 90% επί εσόδων 109 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο για την Nvidia, που ανακοινώνει αποτέλσμα αύριο, ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο κατά πόσον η νέα διοίκηση θα εμείνει στις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας κατασκευής τσιπ για το επόμενο έτος.