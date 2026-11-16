 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Business Administration"
    [1]=>
    string(33) "Executive Leadership & Management"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη

Πώς και γιατί ένας μάνατζερ γίνεται απαραίτητος για τη λειτουργία μιας επιχείρησης

World 16.11.2026, 13:03
Σχολιάστε
Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη
Επιμέλεια Αλέξανδρος Καψύλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα σενάρια επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κλυδωνισμούς της εταιρείας που έχασε σχεδόν 800 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου βιομηχανικής κατασκοπείας και της κρίσης ηγεσίας που αυτό έφερε, φέρνουν στο προσκήνιο τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρηματικοί όμιλοι στηρίζονται υπερβολικά στις πλάτες ενός και μόνο μάνατζερ.

«Ο Χουάνγκ εφάρμοζε ένα ‘επίπεδο’ μοντέλο ηγεσίας, καθώς διαμόρφωνε με την πάροδο του χρόνου τη Nvidia σε μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες του πλανήτη. Η ξαφνική αποχώρησή του την περασμένη Τετάρτη εν μέσω σκανδάλου θέτει το μοντέλο αυτό σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία», γράφουν η Σάρα Νίντλμαν και ο Τιμ Παραντί στο Business Insider.

Αφού συνίδρυσε προ 30 και πλέον ετών με τους φίλους του σε ένα ταπεινό Denny’s (φαστφουντάδικο) την εταιρεία που έμελλε να γίνει ένας γίγαντας των ημιαγωγών, ο Χουάνγκ παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια στο τιμόνι της Nvidia διατηρώντας μια οιονεί απόλυτη εξουσία σε θέματα διοίκησης και λειτουργικής στρατηγικής. Αυτή η σκόπιμα «επίπεδη» δομή στην κορυφή της εταιρείας βοήθησε την επιχείρηση να διατηρήσει μια στιβαρή και αταλάντευτη διοικητική λειτουργία και να εξασφαλίσει στα στελέχη της τη δυνατότητα να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στα καθήκοντά τους και να αποδώσουν.

Ωστόσο, «το φωτοστέφανο που περιβάλλει τον ιδρυτή μιας επιτυχημένης εταιρείας τεχνολογίας, σε συνδυασμό με ένα αυστηρά προκαθορισμένο οργανόγραμμα στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης, μπορεί να στερήσει μια εταιρεία από μια εφεδρεία διαδόχων», όπως επισήμαναν μιλώντας στο Business Insider στελέχη εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων με μακρά πείρα στη μελέτη μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης.

Ενός ανδρός αρχή

Η Nvidia δεν είχε αποκαλύψει δημόσια κάποιο σχέδιο διαδοχής του Τζένσεν Χουάνγκ. Η εταιρεία διόρισε ένα προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο από το εσωτερικό της επιχείρησης ως αντικαταστάτη του Χουάνγκ για το επόμενο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε μια έρευνα τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και εκτός αυτής για να βρει ένα μόνιμο αντικαταστάτη – ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον εμβληματικό πρώην μάνατζερ της Apple, Τιμ Κουκ.

«Αυτή η διαδικασία υποδηλώνει ότι η διοίκηση της Nvidia δεν διέθετε στα παρασκήνια ούτε ένα προφανή υποψήφιο διάδοχο του Χουανγκ», δήλωσε στο Business Insider ο ανώτερος συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων ηγεσίας RHR International, Ντέιβιντ Αστορίνο.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποια από αυτές τις άμεσες αναφορές σε ονόματα αντικαταστατών του Χουάνγκ είναι σε θέση να αποκτήσει την κλίμακα, το εύρος και την εμπειρία ώστε να αναλάβει καθήκοντα CEO», πρόσθεσε ο Αστορίνο.

«Η Nvidia δεν απάντησε σε αίτημα του Business Insider για να σχολιάσει την κατάσταση», γράφουν οι Σάρα Νίντλμαν και Τιμ Παραντί.

Προσωπικές εμμονές

Ο Ντέιβιντ Αστορίνο είπε ότι η «υπερμεγέθης θέση» του Χουάνγκ στη Nvidia δημιούργησε μια εξάρτηση για την εταιρεία, καθώς ένα μόνο στέλεχος είχε εξελιχθεί σε πρόσωπο-κλειδί αποκτώντας υπερβολική εξουσία και ασκώντας υπερβολικό έλεγχο στην επιχείρηση. «Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση της Nvidia λόγω της κεντρικής θέσης της εταιρείας στο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης» εξήγησε ο Αστορίνο.

Ο Ντάν Κάπλαν, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία συμβούλων ZRG εξέφρασε την άποψη οι ιδρυτές των εταιρειών μπορούν να αποκτήσουν εμμονές σε ιδέες που εφάρμοσαν με επιτυχία ενώ κάποιοι τους έλεγαν ότι θα αποτύχουν. Έτσι όμως καταλήγουν στο τέλος να εξαρτώνται από τις ιδέες αυτές, «καθιστώντας δύσκολο σε τρίτους να τους πείσουν να σχεδιάσουν ένα διαφορετικό μέλλον», να ξεπεράσουν δηλαδή τις ιδέες αυτές που ενδεχομένως έχουν παλιώσει.

«Δεν έχουν μάθει να τους αρνείται κάποιος κάτι. Δεν ξέρουν να ακούν το ‘όχι’. Επί χρόνια ολόκληρα, ενώ γιγάντωναν τις εταιρείες τους, άκουγαν διάφορους σκεπτικιστές να τους προειδοποιούν για πράγματα και καταστάσεις που ουδέποτε συνέβησαν. Έτσι έγιναν σκληρόπετσοι και εμπιστεύονται μόνο τη δική τους κρίση» εξήγησε είπε ο Κάπλαν.

Πολλοί οι απροετοίμαστοι

Η κρίση διαδοχής της Nvidia αναδεικνύει ένα ευρύτερο και διόλου σπάνιο εταιρικό πρόβλημα, που προκύπτει όταν τα διοικητικά συμβούλια αρχίζουν να προγραμματίζουν τη διαδοχή μάνατζερ μόνο αφού τα περιθώρια προετοιμασίας έχουν στενέψει πολύ από άποψη χρόνου.

Σε μια έρευνα που διενήργησε ο Nasdaq το 2025 μεταξύ περίπου 700 μελών διοικητικών συμβουλίων, μάνατζερ, στελεχών επιχειρήσεων και θεωρητικών στο κλάδο της εταιρικής διακυβέρνησης, το 21% παραδέχθηκε ότι οι διοικήσεις των εταιρειών τους δεν είχαν σχέδιο διαδοχής CEO, ενώ ένα άλλο 16% δήλωσε ότι είχε ετοιμάσει μόνο ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, είχε δηλαδή επιλέξει ένα πρόσωπο για προσωρινή λύση σε έκτακτες καταστάσεις που τυχόν θα προέκυπταν.

Ταυτοτικές σχέσεις

«Η ξαφνική απώλεια ενός CEO αναδεικνύει την κοινή ευπάθεια που παρατηρείται στις εταιρείες που λειτουργούν υπό την ηγεσία των ιδρυτών τους», δήλωσε ο Μπράντλι Ακουμπούιρο, συνεργάτης της Bully Pulpit International. Ο λόγος, όπως είπε, είναι ότι «οι ταυτότητες των ιδρυτών συχνά συνδέονται με την επιτυχία ή την αποτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος».
Τα διοικητικά συμβούλια, ωστόσο, μπορούν να μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο προσθέτοντας έναν ανεξάρτητο διευθυντή, έναν επικεφαλής διευθυντή ή έναν εκτελεστικό πρόεδρο που μπορεί να φέρει περισσότερη ισορροπία σε μια εταιρεία την οποία την «τρέχουν» οι ιδρυτές τους.

«Έτσι μπορεί να διατηρηθεί στην ημερήσια διάταξη ο σχεδιασμός διαδοχής και να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια εάν ένας διευθύνων σύμβουλος αποχωρήσει απροσδόκητα», πρόσθεσε. Διότι το «απροσδόκητο» δεν συνδέεται πάντα με μια «κακή συμπεριφορά», αλλά και με πολλά άλλα συμβάντα, ακόμα και με έναν ξαφνικό θάνατο

Επιπλέον, «ένα βιώσιμο σχέδιο διαδοχής απαιτεί περισσότερα από την τοποθέτηση ενός ονόματος σε ένα οργανόγραμμα», πρόσθεσε ο Ακουμπούιρο. «Οι πιθανοί διάδοχοι χρειάζονται να αποκτήσουν ουσιαστική λειτουργική εμπειρία, έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και επαρκή επαφή με επενδυτές, πελάτες και άλλα στελέχη, προκειμένου να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη ότι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και την ικανότητα για να παρέμβουν και να δώσουν λύσεις», τόνισε.

Η «κουτσή πάπια»

Απαιτείται, ωστόσο, κάποια διακριτικότητα σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό ενός πλάνου διαδοχής. Οι εταιρείες συχνά κρατούν κρυφά τα σχέδιά τους αυτά, τα οποία καταστρώνουν με άκρα μυστικότητα.

«Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν κατονόμαζαν δημοσίως τον διάδοχο θα μετέτρεπαν πιθανότατα τον εν ενεργεία διευθύνοντα σύμβουλο σε ‘κουτσή πάπια’. Επίσης θα δημιουργούσαν ενδεχομένως έριδες στο εσωτερικό της επιχείρησης και ίσως οι διάδοχοι να παρακινούνταν να αποποιηθούν την υποψηφιότητα», τόνισε στο Business Insider ο Ουμές Ραμακρισνάν, συνιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικής στην εταιρεία συμβούλων Kingsley Gate.

«Στην περίπτωση που κατονομαστεί υποψήφιος διάδοχος, όλος ο εταιρικός οργανισμός αρχίζει να στρέφεται προς αυτόν διότι όλοι γνωρίζουν ότι εκεί θα είναι το επόμενο κέντρο εξουσίας», εξήγησε ο Ραμακρισνάν.

Ουδείς αναντικατάστατος

Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη τα διοικητικά συμβούλια να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό της διαδοχής του μάνατζερ πολύ προτού ξεσπάσει κάποια κρίση. Κατά τον Ουμές Ραμακρισνάν, θα πρέπει τα δ.σ. να επιλέξουν δύο ή τρεις σοβαρούς εσωτερικούς υποψηφίους και να τους δώσουν ουσιαστική λειτουργική ευθύνη, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα για να παραμείνουν στην κούρσα της μετάβασης.

«Τα προβλήματα της Nvidia θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για όλες τις εταιρείες που έχουν ισοπεδώσει τις δομές διαχείρισης», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής σε πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Gartner, Αλεξάντερ Κιρς. Διότι «κανένας εργαζόμενος δεν είναι αναντικατάστατος, ούτε καν ο διευθύνων σύμβουλος».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Venture Capitals: Κυριαρχούν οι επενδύσεις σε megadeals στην ΑΙ – Έκθεση KPMG
World

Προς ρεκόρ οι επενδύσεις VC - Τα megadeals στην ΑΙ
Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit
World

Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit
Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη
World

Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της
Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χαλκός: Ο εμπορικός πόλεμος Ε.Ε. – Κίνας, η ElvalHalcor, η έρευνα Κομισιόν και οι δασμοί σε Κίνα
Βιομηχανία

Ο πόλεμος για τον χαλκό, η ElvalHalcor και οι δασμοί της Ε.Ε. σε Κίνα

Ο χαλκός και το ντάμπινγκ σε σωλήνες που εξάγουν στην Ε.Ε. Κίνα, Μεξικό, Βιετνάμ και Ουζμπεκιστάν - Οι δασμοί από Κομισιόν - Ο ρόλος της ElvalHalcor στην έρευνα - Ανάσα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Χρήστος Κολώνας
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Venture Capitals: Κυριαρχούν οι επενδύσεις σε megadeals στην ΑΙ – Έκθεση KPMG
World

Προς ρεκόρ οι επενδύσεις VC - Τα megadeals στην ΑΙ

Δισεκατομμύρια κατευθύνονται από τα Venture Capitals σε λιγότερες startups που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη
World

Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη

Πώς και γιατί ένας μάνατζερ γίνεται απαραίτητος για τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Αλέξανδρος Καψύλης
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Τζένσεν Χουάνγκ: Ο Μασκ ανάμεσα στους 165.000 που ζητούν να γυρίσει στο «τιμόνι» της Nvidia
World

Ποιοι δίνουν «μάχη» για να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia

Προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ υποστηρίζουν τον αποπέμφθέντα CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Μοody’s: Πιο ισχυρός o τραπεζικός κλάδος το 2027
World

Πιο ισχυρός o τραπεζικός κλάδος το 2027, προβλέπει η Moody's

Αντανακλώντας οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και η σταθερή κερδοφορία, εκτιμά έκθεση της Moody's Ratings

Latest News
Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων το 2025
Economy

Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων

Σύμφωνα με την Enterprise Greece η αξία των εξαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων το 2025 ήταν αυξημένη κατά 53,8% σε σχέση με το 2019

Αλιεία: Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα σκάφη
AGRO

Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στα αλιευτικά σκάφη

Προϋπολογισμός 25 εκατ. ευρώ για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη στην παράκτια αλιεία

EET: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους
Τράπεζες

EET: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους

Τι αποφάσισε ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Πληθωρισμός: Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων
Economy

Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων για τον πληθωρισμό

Στο 7,8% οι «προβλέψεις» των Ελλήνων καταναλωτών για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
THEON: Νέες παραγγελίες και δικαιώματα αγοράς 370 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη
Business

THEON: Ευρωπαϊκές συμφωνίες έως 370 εκατ. ευρώ και νέες επενδύσεις

Οι δεσμευτικές παραγγελίες για την THEON ανέρχονται σε 160 εκατ. ευρώ, με επιπλέον προαιρέσεις 210 εκατ. ευρώ – Εντός του 2026 ξεκινούν οι παραδόσεις συστημάτων νυχτερινής όρασης

ΜΕΒΓΑΛ: Επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων
Εταιρική ευθύνη

Η ΜΕΒΓΑΛ επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων

Η σχέση της ΜΕΒΓΑΛ με τον ΓΑΣ Κουφαλίων χρονολογείται στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συλλόγου, αρχές της δεκαετίας 1980

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Στους δήμους η απόφαση
Ακίνητα

Στους δήμους η απόφαση για μεταφορά του συντελεστή δόμησης

Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο - Τι αποφασίστηκε στο Μαξίμου για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Έρευνα Revolut: Δύσκολη πριν από τα 30 η οικονομική ανεξαρτησία
Τράπεζες

Οικονομική ανεξαρτησία μετά τα 30 «βλέπουν» έξι στους δέκα Έλληνες

Το 64% εκτιμά ότι η οικονομική αυτονομία δεν είναι εφικτή πριν από τα 30 σύμφωνα με την έρευνα της Revolut – Τα μεγαλύτερα κενά εντοπίζονται στον προγραμματισμό, στη διαχείριση εξόδων και στον έλεγχο των αγορών.

Coca-Cola HBC: Εγκρίθηκε η δευτερογενής εισαγωγή στο JSE – Ολοκληρώνεται η εξαγορά της CCBA
Business

Coca-Cola HBC: Εγκρίθηκε η δευτερογενής εισαγωγή στο JSE – Ολοκληρώνεται η εξαγορά της CCBA

Η Δευτερογενής Εισαγωγή και η έναρξη διαπραγμάτευσης στο JSE θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026

ΥΠΑΑΤ: Ενισχύσεις 4,6 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς στα Τενάγη Φιλίππων
AGRO

Ενισχύσεις 4,6 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς στα Τενάγη Φιλίππων

Ενισχύσεις έως 528 ευρώ ανά στρέμμα, ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ - Αιτήσεις από τις 14 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026

Venture Capitals: Κυριαρχούν οι επενδύσεις σε megadeals στην ΑΙ – Έκθεση KPMG
World

Προς ρεκόρ οι επενδύσεις VC - Τα megadeals στην ΑΙ

Δισεκατομμύρια κατευθύνονται από τα Venture Capitals σε λιγότερες startups που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Το ΧΑ παραμένει σε φάση συσσώρευσης, αναζητώντας στις τράπεζες τον καταλύτη που θα του επιτρέψει να αποκτήσει εκ νέου ανοδική δυναμική

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μυτιληναίος: Η Ευρώπη απούσα από τις μεγάλες αποφάσεις
Business

Μυτιληναίος: Η Ευρώπη απούσα από τις μεγάλες αποφάσεις

Τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την αδράνεια της Ευρώπης επισημαίνει ο της Metlen, ο εκτελεστικός πρόεδρος Ε. Μυτιληναίος με φόντο τη συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν

Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit
World

Μπέρναμ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit

Ο Άντι Μπέρναμ θα μιλήσει για την προοπτική μιας νέας «win-win» συμφωνίας - Η νέα βρετανική προσέγγιση

Domes Resorts: Ανοίγει 3 νέα ξενοδοχεία το 2027 μετά το πλειοψηφικό ποσοστό στην Casa Collective
Τουρισμός

Τρία νέα ξενοδοχεία ανοίγει το 2027 η Domes Resorts

Η εξαγορά της Casa Collective αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη της Domes Resorts

Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center
Τεχνολογία

Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center

Η Uniper επιδιώκει «διπλό όφελος» από την αξιοποίηση αδρανών αλλά συνδεδεμένων με το δίκτυο εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ζήτησης για την ενέργειά της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies