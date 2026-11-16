Τζένσεν Χουάνγκ: Η παγίδα του αναντικατάστατου ηγέτη

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Τα σενάρια επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κλυδωνισμούς της εταιρείας που έχασε σχεδόν 800 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου βιομηχανικής κατασκοπείας και της κρίσης ηγεσίας που αυτό έφερε, φέρνουν στο προσκήνιο τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρηματικοί όμιλοι στηρίζονται υπερβολικά στις πλάτες ενός και μόνο μάνατζερ.

«Ο Χουάνγκ εφάρμοζε ένα ‘επίπεδο’ μοντέλο ηγεσίας, καθώς διαμόρφωνε με την πάροδο του χρόνου τη Nvidia σε μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες του πλανήτη. Η ξαφνική αποχώρησή του την περασμένη Τετάρτη εν μέσω σκανδάλου θέτει το μοντέλο αυτό σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία», γράφουν η Σάρα Νίντλμαν και ο Τιμ Παραντί στο Business Insider.

Αφού συνίδρυσε προ 30 και πλέον ετών με τους φίλους του σε ένα ταπεινό Denny’s (φαστφουντάδικο) την εταιρεία που έμελλε να γίνει ένας γίγαντας των ημιαγωγών, ο Χουάνγκ παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια στο τιμόνι της Nvidia διατηρώντας μια οιονεί απόλυτη εξουσία σε θέματα διοίκησης και λειτουργικής στρατηγικής. Αυτή η σκόπιμα «επίπεδη» δομή στην κορυφή της εταιρείας βοήθησε την επιχείρηση να διατηρήσει μια στιβαρή και αταλάντευτη διοικητική λειτουργία και να εξασφαλίσει στα στελέχη της τη δυνατότητα να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στα καθήκοντά τους και να αποδώσουν.

Ωστόσο, «το φωτοστέφανο που περιβάλλει τον ιδρυτή μιας επιτυχημένης εταιρείας τεχνολογίας, σε συνδυασμό με ένα αυστηρά προκαθορισμένο οργανόγραμμα στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης, μπορεί να στερήσει μια εταιρεία από μια εφεδρεία διαδόχων», όπως επισήμαναν μιλώντας στο Business Insider στελέχη εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων με μακρά πείρα στη μελέτη μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης.

Ενός ανδρός αρχή

Η Nvidia δεν είχε αποκαλύψει δημόσια κάποιο σχέδιο διαδοχής του Τζένσεν Χουάνγκ. Η εταιρεία διόρισε ένα προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο από το εσωτερικό της επιχείρησης ως αντικαταστάτη του Χουάνγκ για το επόμενο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε μια έρευνα τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και εκτός αυτής για να βρει ένα μόνιμο αντικαταστάτη – ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον εμβληματικό πρώην μάνατζερ της Apple, Τιμ Κουκ.

«Αυτή η διαδικασία υποδηλώνει ότι η διοίκηση της Nvidia δεν διέθετε στα παρασκήνια ούτε ένα προφανή υποψήφιο διάδοχο του Χουανγκ», δήλωσε στο Business Insider ο ανώτερος συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων ηγεσίας RHR International, Ντέιβιντ Αστορίνο.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποια από αυτές τις άμεσες αναφορές σε ονόματα αντικαταστατών του Χουάνγκ είναι σε θέση να αποκτήσει την κλίμακα, το εύρος και την εμπειρία ώστε να αναλάβει καθήκοντα CEO», πρόσθεσε ο Αστορίνο.

«Η Nvidia δεν απάντησε σε αίτημα του Business Insider για να σχολιάσει την κατάσταση», γράφουν οι Σάρα Νίντλμαν και Τιμ Παραντί.

Προσωπικές εμμονές

Ο Ντέιβιντ Αστορίνο είπε ότι η «υπερμεγέθης θέση» του Χουάνγκ στη Nvidia δημιούργησε μια εξάρτηση για την εταιρεία, καθώς ένα μόνο στέλεχος είχε εξελιχθεί σε πρόσωπο-κλειδί αποκτώντας υπερβολική εξουσία και ασκώντας υπερβολικό έλεγχο στην επιχείρηση. «Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση της Nvidia λόγω της κεντρικής θέσης της εταιρείας στο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης» εξήγησε ο Αστορίνο.

Ο Ντάν Κάπλαν, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία συμβούλων ZRG εξέφρασε την άποψη οι ιδρυτές των εταιρειών μπορούν να αποκτήσουν εμμονές σε ιδέες που εφάρμοσαν με επιτυχία ενώ κάποιοι τους έλεγαν ότι θα αποτύχουν. Έτσι όμως καταλήγουν στο τέλος να εξαρτώνται από τις ιδέες αυτές, «καθιστώντας δύσκολο σε τρίτους να τους πείσουν να σχεδιάσουν ένα διαφορετικό μέλλον», να ξεπεράσουν δηλαδή τις ιδέες αυτές που ενδεχομένως έχουν παλιώσει.

«Δεν έχουν μάθει να τους αρνείται κάποιος κάτι. Δεν ξέρουν να ακούν το ‘όχι’. Επί χρόνια ολόκληρα, ενώ γιγάντωναν τις εταιρείες τους, άκουγαν διάφορους σκεπτικιστές να τους προειδοποιούν για πράγματα και καταστάσεις που ουδέποτε συνέβησαν. Έτσι έγιναν σκληρόπετσοι και εμπιστεύονται μόνο τη δική τους κρίση» εξήγησε είπε ο Κάπλαν.

Πολλοί οι απροετοίμαστοι

Η κρίση διαδοχής της Nvidia αναδεικνύει ένα ευρύτερο και διόλου σπάνιο εταιρικό πρόβλημα, που προκύπτει όταν τα διοικητικά συμβούλια αρχίζουν να προγραμματίζουν τη διαδοχή μάνατζερ μόνο αφού τα περιθώρια προετοιμασίας έχουν στενέψει πολύ από άποψη χρόνου.

Σε μια έρευνα που διενήργησε ο Nasdaq το 2025 μεταξύ περίπου 700 μελών διοικητικών συμβουλίων, μάνατζερ, στελεχών επιχειρήσεων και θεωρητικών στο κλάδο της εταιρικής διακυβέρνησης, το 21% παραδέχθηκε ότι οι διοικήσεις των εταιρειών τους δεν είχαν σχέδιο διαδοχής CEO, ενώ ένα άλλο 16% δήλωσε ότι είχε ετοιμάσει μόνο ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, είχε δηλαδή επιλέξει ένα πρόσωπο για προσωρινή λύση σε έκτακτες καταστάσεις που τυχόν θα προέκυπταν.

Ταυτοτικές σχέσεις

«Η ξαφνική απώλεια ενός CEO αναδεικνύει την κοινή ευπάθεια που παρατηρείται στις εταιρείες που λειτουργούν υπό την ηγεσία των ιδρυτών τους», δήλωσε ο Μπράντλι Ακουμπούιρο, συνεργάτης της Bully Pulpit International. Ο λόγος, όπως είπε, είναι ότι «οι ταυτότητες των ιδρυτών συχνά συνδέονται με την επιτυχία ή την αποτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος».

Τα διοικητικά συμβούλια, ωστόσο, μπορούν να μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο προσθέτοντας έναν ανεξάρτητο διευθυντή, έναν επικεφαλής διευθυντή ή έναν εκτελεστικό πρόεδρο που μπορεί να φέρει περισσότερη ισορροπία σε μια εταιρεία την οποία την «τρέχουν» οι ιδρυτές τους.

«Έτσι μπορεί να διατηρηθεί στην ημερήσια διάταξη ο σχεδιασμός διαδοχής και να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια εάν ένας διευθύνων σύμβουλος αποχωρήσει απροσδόκητα», πρόσθεσε. Διότι το «απροσδόκητο» δεν συνδέεται πάντα με μια «κακή συμπεριφορά», αλλά και με πολλά άλλα συμβάντα, ακόμα και με έναν ξαφνικό θάνατο

Επιπλέον, «ένα βιώσιμο σχέδιο διαδοχής απαιτεί περισσότερα από την τοποθέτηση ενός ονόματος σε ένα οργανόγραμμα», πρόσθεσε ο Ακουμπούιρο. «Οι πιθανοί διάδοχοι χρειάζονται να αποκτήσουν ουσιαστική λειτουργική εμπειρία, έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και επαρκή επαφή με επενδυτές, πελάτες και άλλα στελέχη, προκειμένου να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη ότι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και την ικανότητα για να παρέμβουν και να δώσουν λύσεις», τόνισε.

Η «κουτσή πάπια»

Απαιτείται, ωστόσο, κάποια διακριτικότητα σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό ενός πλάνου διαδοχής. Οι εταιρείες συχνά κρατούν κρυφά τα σχέδιά τους αυτά, τα οποία καταστρώνουν με άκρα μυστικότητα.

«Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν κατονόμαζαν δημοσίως τον διάδοχο θα μετέτρεπαν πιθανότατα τον εν ενεργεία διευθύνοντα σύμβουλο σε ‘κουτσή πάπια’. Επίσης θα δημιουργούσαν ενδεχομένως έριδες στο εσωτερικό της επιχείρησης και ίσως οι διάδοχοι να παρακινούνταν να αποποιηθούν την υποψηφιότητα», τόνισε στο Business Insider ο Ουμές Ραμακρισνάν, συνιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικής στην εταιρεία συμβούλων Kingsley Gate.

«Στην περίπτωση που κατονομαστεί υποψήφιος διάδοχος, όλος ο εταιρικός οργανισμός αρχίζει να στρέφεται προς αυτόν διότι όλοι γνωρίζουν ότι εκεί θα είναι το επόμενο κέντρο εξουσίας», εξήγησε ο Ραμακρισνάν.

Ουδείς αναντικατάστατος

Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη τα διοικητικά συμβούλια να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό της διαδοχής του μάνατζερ πολύ προτού ξεσπάσει κάποια κρίση. Κατά τον Ουμές Ραμακρισνάν, θα πρέπει τα δ.σ. να επιλέξουν δύο ή τρεις σοβαρούς εσωτερικούς υποψηφίους και να τους δώσουν ουσιαστική λειτουργική ευθύνη, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα για να παραμείνουν στην κούρσα της μετάβασης.

«Τα προβλήματα της Nvidia θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για όλες τις εταιρείες που έχουν ισοπεδώσει τις δομές διαχείρισης», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής σε πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Gartner, Αλεξάντερ Κιρς. Διότι «κανένας εργαζόμενος δεν είναι αναντικατάστατος, ούτε καν ο διευθύνων σύμβουλος».