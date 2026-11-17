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Αντιμέτωπος με μια ισχυρή διόρθωση βρίσκεται ο χρυσός, ένα από τα παραδοσιακά καταφύγια των επενδυτών σε περιόδους οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου 13 μηνών, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά στα 3.830,74 δολάρια η ουγγιά. Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή του έχει χάσει περίπου 31,5% από το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων που σημείωσε τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στη μεταβολή των χρηματοπιστωτικών συνθηκών: οι επενδυτές προεξοφλούν υψηλότερα επιτόκια, το δολάριο ενισχύεται και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται. Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός χάνει μέρος της ελκυστικότητάς του.

Οι πέντε λόγοι για τους οποίους πιέζεται ο χρυσός

Οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η αλλαγή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν αύξηση κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κίνησης. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι επενδύσεις που προσφέρουν τόκο γίνονται πιο ελκυστικές σε σχέση με τον χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει εισόδημα.

Η ενίσχυση του δολαρίου

Ο δεύτερος λόγος είναι η άνοδος του αμερικανικού νομίσματος. Ο χρυσός τιμολογείται διεθνώς σε δολάρια και, όταν το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται, το πολύτιμο μέταλλο γίνεται ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν ευρώ, γεν ή άλλα νομίσματα.

Σύμφωνα με το Reuters, το δολάριο κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την αγοραστική δύναμη αρκετών διεθνών επενδυτών και ασκεί πρόσθετη πίεση στη ζήτηση για χρυσό.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Η αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων λειτουργεί επίσης εις βάρος του χρυσού. Οι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις από τίτλους που θεωρούνται σχετικά ασφαλείς, χωρίς να αναλαμβάνουν την έκθεση σε ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν προσφέρει τόκο ή μέρισμα.

Όπως επισημαίνει το Kitco, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και οι προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική από τη Fed συνέβαλαν στην πρόσφατη επιτάχυνση των πωλήσεων. Η επίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν αυξάνονται οι πραγματικές αποδόσεις, δηλαδή οι αποδόσεις μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε κανείς

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο προστασίας απέναντι στον πληθωρισμό. Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν υψηλά τα επιτόκια ή θα τα αυξήσουν περαιτέρω.

Έτσι, ο παράγοντας που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για χρυσό λειτουργεί τώρα έμμεσα εναντίον του: ο πληθωρισμός τροφοδοτεί προσδοκίες αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας το κόστος διακράτησης του μετάλλου.

Οι ρευστοποιήσεις κερδών και η εξασθένηση της φυσικής ζήτησης

Έπειτα από την εντυπωσιακή άνοδο των προηγούμενων ετών και το ιστορικό ρεκόρ του Ιανουαρίου, αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους. Οι πωλήσεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν μια πτωτική κίνηση, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από υποχώρηση της ζήτησης για φυσικό χρυσό, όπως ράβδους, νομίσματα και κοσμήματα.

Το Reuters επισημαίνει ότι, παρά τις σημαντικές εισροές στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό (ETFs), η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα έχει υποχωρήσει αισθητά. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι ιδιώτες δεν κινούνται απαραίτητα προς την ίδια κατεύθυνση.

Γιατί το σκάνδαλο Nvidia δεν λειτουργεί ως στήριγμα για τον χρυσό

Η πρόσφατη αναταραχή γύρω από την Nvidia θα μπορούσε, θεωρητικά, να ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Η υπόθεση που αφορά τον Τζένσεν Χουάνγκ, την Άλις Χουάνγκ και τις υποψίες για διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών έχει προκαλέσει έρευνες, πολιτικές αντιδράσεις και ανησυχία μεταξύ των επενδυτών. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε έλεγχο από το FBI, εξέταση του ζητήματος από ανεξάρτητους διευθυντές της εταιρείας και πρόταση για ομαδική αγωγή από επενδυτές.

Ωστόσο, η επίδραση της υπόθεσης στον χρυσό δεν είναι τόσο άμεση όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. Η πτώση της μετοχής της Nvidia και η απώλεια περίπου 1,9 τρισ. δολαρίων από τη χρηματιστηριακή της αξία από τις αρχές Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου ενίσχυσαν την αναταραχή στις αγορές. Αλλά, τα κεφάλαια που εγκαταλείπουν τη μετοχή δεν κατευθύνονται αυτομάτως στον χρυσό.

Αντίθετα, σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας οι επενδυτές συχνά πωλούν ακόμη και περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή, προκειμένου να συγκεντρώσουν μετρητά, να καλύψουν ζημιές ή να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις για πρόσθετες εγγυήσεις στις συναλλαγές τους. Η Νίκι Σιλς της MKS PAMP, σύμφωνα με το Reuters, περιέγραψε αυτή τη λειτουργία λέγοντας ότι βραχυπρόθεσμα ο χρυσός είναι ένα περιουσιακό στοιχείο ρευστότητας: κάτι που οι επενδυτές μπορούν να πουλήσουν για να εξασφαλίσουν μετρητά.

Επομένως, η κρίση γύρω από τη Nvidia δεν αποτελεί την κύρια αιτία της πτώσης του χρυσού. Μπορεί, ωστόσο, να ενισχύσει τις πιέσεις μέσω της γενικότερης αναζήτησης ρευστότητας. Η κυρίαρχη επίδραση εξακολουθεί να προέρχεται από το δολάριο, τα επιτόκια και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Ο χρυσός και οι κεντρικές τράπεζες

Παρά την υποχώρηση των τιμών, οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν εγκαταλείψει τη στρατηγική συσσώρευσης χρυσού. Τα στοιχεία του World Gold Council (WGC) δείχνουν ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 οι κεντρικές τράπεζες και άλλοι επίσημοι φορείς πρόσθεσαν καθαρά 321 τόνους στα αποθέματά τους. Πρόκειται για αύξηση 42% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 και την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οι εκτιμώμενες αγορές έφθασαν τους 675 τόνους, περίπου 6% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το WGC αποδίδει τη ζήτηση κυρίως στην προσπάθεια διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων και στη διαχείριση κινδύνου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: από τους 321 τόνους του τρίτου τριμήνου, οι αγορές που ανακοινώθηκαν επίσημα ανήλθαν σε 120 τόνους. Το υπόλοιπο προκύπτει από εκτιμήσεις για αγορές που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με το WGC, περίπου το 63% της συνολικής ζήτησης του τριμήνου προήλθε από μη ανακοινωμένες αγορές.

Τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο δείχνουν επίσης ότι οι κεντρικές τράπεζες συνέχισαν να αγοράζουν. Οι επίσημα καταγεγραμμένες καθαρές αγορές ανήλθαν σε 61 τόνους, η υψηλότερη μηνιαία επίδοση του 2026 έως τότε. Μεταξύ των αγοραστών συγκαταλέγονταν η Πολωνία και η Κίνα, ενώ αγορές πραγματοποίησαν επίσης το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, η Ιορδανία, η Τσεχία και η Βολιβία.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη. Η Πολωνία, η οποία υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές, είχε φθάσει τον στόχο των 700 τόνων αποθεμάτων που είχε θέσει η κεντρική της τράπεζα, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τις αγορές της βραχυπρόθεσμα. Η Κίνα, αντίθετα, παραμένει ενεργός αγοραστής, συνεχίζοντας μια στρατηγική συσσώρευσης χρυσού που εφαρμόζει εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Δεν εξαφανίστηκε η μακροπρόθεσμη ζήτηση

Η σημερινή υποχώρηση αναδεικνύει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών δυνάμεων. Από τη μία πλευρά, οι χρηματοπιστωτικές αγορές πιέζουν τον χρυσό λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, του ισχυρού δολαρίου και της ανάγκης για ρευστότητα. Από την άλλη, οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν ως στρατηγικό απόθεμα και εργαλείο διαφοροποίησης.

Το γεγονός ότι οι επίσημοι φορείς συνεχίζουν να αγοράζουν δεν εγγυάται ότι η τιμή θα ανακάμψει άμεσα. Οι αγορές των κεντρικών τραπεζών αποτελούν σημαντικό παράγοντα στήριξης, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους για να αντισταθμίσουν τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τα επιτόκια και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Το επόμενο διάστημα, επομένως, η πορεία του χρυσού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις της Fed, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την κατεύθυνση του δολαρίου. Εάν οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια ενισχυθούν περαιτέρω, το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να παραμείνει υπό πίεση, ακόμη και αν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίσουν να είναι αυξημένοι.