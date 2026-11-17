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Ελεγχόμενη είναι η διόρθωση στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, καθώς βρίσκει τις άμυνες που χρειάζεται προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις του τραπεζικού κλάδου και να μείνει σε επαφή με τις 2.650 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,47% στις 2.638,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 121,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,48% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.775,76 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 1,23% στις 3.213,76 μονάδες.

Αντέχει στις πιέσεις, παρά τις ρευστοποιήσεις στις τράπεζες

Ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειές της, παρά τις ρευστοποιήσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο.

Την ίδια ώρα, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, με τη Nvidia να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η πορεία του αμερικανικού κολοσσού και οι ευρύτερες αναταράξεις στις τεχνολογικές μετοχές επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, ενισχύοντας την επιφυλακτικότητα και στην εγχώρια αγορά.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε ελαφρώς χαμηλότερα τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2027, σύμφωνα με τη φθινοπωρινή της έκθεση. Ειδικότερα, διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για το 2026, αλλά περιορίζει στο 1,5% την πρόβλεψη για το 2027, από 1,6% προηγουμένως, ενώ στο ίδιο επίπεδο τοποθετεί την ανάπτυξη και το 2028.

Η επιβράδυνση αποδίδεται στη σταδιακή εξασθένηση της ώθησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο ενεργειακό κόστος και στις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης. Θετικό στοιχείο παραμένει, πάντως, η δημοσιονομική εικόνα, καθώς η Κομισιόν προβλέπει διατήρηση των πλεονασμάτων και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στο 135,7% του ΑΕΠ το 2026, στο 130,7% το 2027 και στο 126,6% το 2028.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλο τώρα, οι Alpha Bank, Εθνική, Helleniq Energy, Πειραιώς και Λάμδα σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, Credia Bank, Κύπρου, Τιτάν, Coca Cola, Eurobank, Cenergy, Jumbo, Aegean, Allwyn και Optima Bank.

Στον αντίποδα, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν άλμα άνω του 2%, με τις ΔΕΗ και ΕΛΧΑ να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΟΤΕ, ΔΑΑ και Motor Oil, ενώ η Metlen είναι αμετάβλητη.