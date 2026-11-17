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Πτωτικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και η κρίση στην ηγεσία της Nvidia εντείνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο προσθέτουν πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,60%, στις 658 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,66%, στις 10.809 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 0,72%, στις 26.407 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,46%, στις 8.313 μονάδες.

Επανεξέταση της έκθεση σε τεχνολογικές μετοχές

Οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους στις τεχνολογικές εταιρείες, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέες παρεμβάσεις των αμερικανικών αρχών επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο, με τις ASML, STMicroelectronics και Soitec να υποχωρούν κατά 1,2% έκαστη, ενώ η Prosus καταγράφει απώλειες 1,8%.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους εκτεταμένους περιορισμούς στις αποστολές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς κέντρα δεδομένων τρίτων χωρών στη Νοτιοανατολική Ασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν συστηματικά υποδομές σε αυτές τις χώρες για να μισθώνουν υπολογιστική ισχύ, την οποία αξιοποιούν για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι περιορισμοί εντάσσονται στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ελέγξει την πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογίες αιχμής, διευρύνοντας το πεδίο των εμπορικών και τεχνολογικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι νέες αποφάσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την αναγκαστική αποχώρηση του Jensen Huang από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, εν μέσω σκανδάλου που έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην εταιρεία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, η οποία αναμένεται μετά το κλείσιμο της Wall Street σήμερα.

Οι επιδόσεις της εταιρείας θεωρούνται κρίσιμη δοκιμασία για τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου, έπειτα από τέσσερα χρόνια ισχυρής ανόδου των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από Fed

Πρόσθετη πίεση στις αγορές ασκούν οι προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, μετά τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές θεωρούν πλέον βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, με το βασικό σενάριο να προβλέπει άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης.

Αντίθετα, η πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, έχει περιοριστεί περίπου στο 4%, από σχεδόν 11% την προηγούμενη ημέρα.