Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις προβλέψιμη χρηματοδότηση με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, δήλωσε στο Politico ο επικεφαλής της φινλανδικής εταιρείας αμυντικού εξοπλισμού Patria, Πάνου Ρουτίλα.

Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το ύψος του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, υπό την πίεση να καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους, πριν από μια σειρά εθνικών εκλογών το 2027 σε χώρες κομβικής σημασίας, όπως η Γαλλία και η Πολωνία.

Στο τραπέζι 131 δισ. ευρώ για άμυνα και διάστημα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να διατεθούν 131 δισ. ευρώ για την άμυνα και το διάστημα, στο πλαίσιο της συνολικής πρότασής της για προϋπολογισμό σχεδόν 2 τρισ. ευρώ.

Παρότι το τελικό ποσό αναμένεται να είναι χαμηλότερο, καθώς χώρες με επικεφαλής τη Γερμανία και την Ολλανδία πιέζουν για μικρότερο συνολικό προϋπολογισμό, πιθανότατα θα αντιπροσωπεύει τεράστια αύξηση σε σύγκριση με τα περίπου 25 δισ. ευρώ του υφιστάμενου προϋπολογισμού.

Η διάθεση τέτοιων πόρων κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, από το 2028 έως το 2034, θα επέτρεπε στις εταιρείες να καταρτίσουν μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια — κάτι που ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο με τα σημερινά, βραχυπρόθεσμα προγράμματα της ΕΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Patria.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον επόμενο προϋπολογισμό εξέλιξη που «αλλάζει εντελώς τα δεδομένα».

Οι σύντομες παραγγελίες φρενάρουν τις επενδύσεις

«Παραδοσιακά, οι παραγγελίες κάλυπταν μόνο περίπου δύο χρόνια και όχι πολύ περισσότερο», είπε ο Ρουτίλα, αναφερόμενος στις υφιστάμενες συμφωνίες εξοπλισμών.

Ως αποτέλεσμα, «δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά μακροπρόθεσμες επενδύσεις, παρότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ζήτησης».

Ανάλογα επιχειρήματα έχουν διατυπώσει και οι ευρωπαϊκές ενώσεις της αμυντικής βιομηχανίας.

«Οι συντονισμένες προμήθειες, η συγκέντρωση της ζήτησης, οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις, η μεγαλύτερη προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και η ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων είναι απαραίτητες για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και τον περιορισμό των αλληλεπικαλύψεων, ώστε οι επενδύσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές», ανέφερε η ευρωπαϊκή ένωση αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας ASD μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.

Τα σημερινά προγράμματα έχουν ημερομηνία λήξης

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), ύψους 1,5 δισ. ευρώ, παρέχει χρηματοδότηση μέσω του υφιστάμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως το 2027.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα επανεξοπλισμού SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, αποτελεί προσωρινό χρηματοδοτικό εργαλείο πενταετούς διάρκειας, με τις προθεσμίες εκταμιεύσεων και ολοκλήρωσης έργων να εκτείνονται έως το 2030.

Ο Ρουτίλα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Patria τον Απρίλιο, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ «να οδηγήσει σε κάτι. Και αυτό το κάτι δεν είναι μόνο ρυθμίσεις, αλλά συγκεκριμένα προϊόντα».

Ο πόλεμος και η αβεβαιότητα για τις ΗΠΑ επιταχύνουν τον επανεξοπλισμό

Όπως πολλές άλλες επιχειρήσεις του αμυντικού κλάδου, ο φινλανδικός όμιλος έχει καταγράψει εκτίναξη πωλήσεων και κερδών μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022.

Ο πόλεμος οδήγησε επίσης τη Φινλανδία να εγκαταλείψει την επί δεκαετίες πολιτική στρατιωτικής αδέσμευσης και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το 2023.

Η ανάγκη να συνεχιστεί ο εφοδιασμός της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική δέσμευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει την πίεση για επανεξοπλισμό.

Η αύξηση της παραγωγής

Η κλίμακα του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού απαιτεί δραστική αύξηση της παραγωγής. Ο Ρουτίλα υποστήριξε ότι αυτό δεν θα αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο, εφόσον οι επιχειρήσεις εξασφαλίσουν περισσότερες παραγγελίες και μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους.

«Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί», είπε, συγκρίνοντας το μέγεθος των αμυντικών επιχειρήσεων με εκείνο της πολύ μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν εκατομμύρια οχήματα τον χρόνο. Εμείς κατασκευάζουμε χιλιάδες οχήματα ετησίως. Επομένως, η τάξη μεγέθους της παραγωγής είναι διαφορετική».

Η Patria έχει ήδη αυξήσει την παραγωγή της. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο ίδιος, «δεν θα έλεγα ότι λειτουργούμε ακόμη στο ανώτατο όριο της παραγωγικής μας δυναμικότητας. Εφόσον υπάρχει ένας καλός πελάτης, μπορούμε ακόμη να αναλάβουμε παραγγελίες».

Το φινλανδικό Δημόσιο κατέχει λίγο περισσότερο από το μισό μετοχικό κεφάλαιο της Patria, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στη νορβηγική αμυντική εταιρεία Kongsberg Defence & Aerospace. Η Patria, με τη σειρά της, κατέχει το 50% της Nammo, μιας από τις βασικές εταιρείες παραγωγής πυρομαχικών πυροβολικού των 155 χιλιοστών.