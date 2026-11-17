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Είτε προέρχονται από την Aριστερά είτε από τη Δεξιά, πολλοί υποψήφιοι για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν αυτοπροσδιορίζονται ως υποστηρικτές της βιομηχανίας. Εκμεταλλευόμενη το ενδιαφέρον αυτό, η Ένωση των Επιχειρήσεων Μεταλλουργίας και Βαριάς Βιομηχανίας UIMM αποκάλυψε την Κυριακή τις προτάσεις της για την υποστήριξη του «προβληματικού» αυτού τομέα. Προβληματικού όχι με την ελληνική έννοια των διαβόητων προ 50ετίας «προβληματικών επιχειρήσεων», αλλά με την έννοια της υστέρησης έναντι κυρίως των Αμερικανών και Κινέζων ανταγωνιστών τους.

Τα αιτήματα του δευτερογενούς τομέα της Γαλλίας δεν διαφέρουν με τα πάγια αιτήματα του βιομηχανικού κόσμου παγκοσμίως και κινούνται γύρω από το κεντρικό τρίπτυχο «μείωση των φορολογικών βαρών, χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, θέσπιση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου». Με άλλα λόγια οι Γάλλοι βιομήχανοι ζητούν μεγαλύτερη προστασία του κεφαλαίου και μικρότερη της εργασίας – είδηση θα ήταν αν ζητούσαν το αντίθετο.

Ανοίγματα σε όλους

«Άπαντες οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι επιθυμούν την ανάκαμψη του βιομηχανικού κλάδου», σημείωσε ο επικεφαλής της UIMM Ερίκ Τραπιέ κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος «Le Grand Jury», που συμπαρήγαγαν την Κυριακή που πέρασε τα δίκτυα RTL, Ouest-France και Public Sénat.

«Ωστόσο, δεν είμαστε σίγουροι για τις πραγματικές προθέσεις τους, πρόσθεσε. «Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφιοι αυτή τη στιγμή και δεν είναι σαφές τι θα κάνει τελικά ο καθένας, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος», είπε ο Τραπιέ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του γιγαντιαίου αεροδιαστημικού ομίλου Dassault Aviation.

«Η Γαλλία έχει γίνει η πιο αποβιομηχανοποιημένη οικονομία στο G7. Αλλά η παρακμή αυτή δεν είναι αναπόφευκτη», υποστήριξε ο επικεφαλής της Ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1901 και αποτελεί τη μεγαλύτερη κλαδική ομοσπονδία κάτω από την ομπρέλα της Medef, της μεγαλύτερης Ένωσης Εργοδοτών της χώρας. Ο Τραπιέ όπως ήταν αναμενόμενο απέφυγε να αποδώσει επαίνους και ευθύνες σε όσους φιλοδοξούν να εγκατασταθούν στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Αντίθετα, ο Ερίκ Τραπιέ υπερασπίστηκε την ιδέα της συνεργασίας με πολιτικούς από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος, συμπεριλαμβανομένων της Εθνικής Συσπείρωσης και της Ανυπότακτης Γαλλίας, για να τους πείσει να εφαρμόσουν αυτό που το βιομηχανικό λόμπι αποκαλεί «νέα βιομηχανική και κοινωνική συμφωνία», σημειώνει η ρεπόρτερ της «Les Echos» Σολέν Πουλενέκ.

Παρατηρεί κανείς ότι η UIΜΜ αποφεύγει τον όρο «κοινωνικό συμβόλαιο» του όχι και τόσο προσφιλούς στην εργοδοσία (εδώ και τρεις αιώνες…) γάλλου φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρουσό.

«Win-win» φορολόγηση

Ποια είναι η «win-win», όπως τη χαρακτήρισε, συνθήκη που προτείνει ο επικεφαλής της εργοδοτικής Ένωσης προκειμένου να είναι όλοι ευχαριστημένοι, εργοδότες και εργαζόμενοι; «Εάν διασφαλίσετε ότι οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων αυξάνονται χωρίς να αυξήσετε τις ακαθάριστες αποδοχές τους, και μάλιστα με μια μικρή μείωση, τότε δημιουργείτε μια κατάσταση win-win τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις», εξήγησε ο Ερίκ Τραπιέ. Μείωση των εταιρικών φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών δηλαδή.

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση πιέζει τις εταιρείες να αναπροσαρμόσουν όλους τους μισθούς μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1,6%, ο Γάλλος μάνατζερ διαβεβαίωσε ότι οι βιομηχανικοί τομείς «θα κάνουν τη συνήθη δουλειά τους, παρακάμπτοντας την υβριστική επίθεση του υπουργού Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό. Ελπίζουμε να λάβουμε κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, ώστε να είναι μια δίκαιη ανταλλαγή», εξήγησε ο Τραπιέ.

«Αυτή ήταν μια υπενθύμιση προς την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, η οποία δέχεται πιέσεις από τους εργοδότες εδώ και εβδομάδες να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη μείωση των απαλλαγών από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης των δημόσιων δαπανών», γράφει η ρεπόρτερ της «Les Echos». Κάτι ανάλογο είχε γίνει και το 2022.

«Αυτό που χρειάζεται είναι να μειωθεί ελαφρώς το συνολικό κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές», επανέλαβε ο επικεφαλής της Dassault Aviation. Πάγιο αίτημα της UIMM είναι η μείωση των φόρων παραγωγής, ώστε «να συγκλίνει σταδιακά η φορολόγησυη της γαλλικής βιομηχανίας με το επίπεδο φορολόγησης του κλάδου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Ρυθμιστικά βαρίδια»

Η UIMM υποστηρίζει επίσης το «πάγωμα των ρυθμιστικών κανονισμών», Την καθιέρωση μιας «αυστηρής ευρωπαϊκής προτίμησης» και την εξίσωση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκά και εισαγόμενα προϊόντα, «προκειμένου να προστατευθεί η παραγωγική ικανότητα» του βιομηχανικού τομέα.

«Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί φρενάρουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Τους φορτώνουν με βαρίδια, τους τραβούν προς τα πίσω. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε στην Ευρώπη, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η ΕΕ να εξοπλιστεί με κυριαρχικά εργαλεία που θα υποστηρίξουν τη βιομηχανία της», σημείωσε ο Ερίκ Τραπιέ.

«Κοινωνικός ΦΠΑ»

Όπως και η Medef στη διοίκηση της οποίας εξάλλου μετέχει και ο ίδιος ο Τραπιέ, έτσι και η UIMM υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής προστασίας προωθώντας την υιοθέτηση του ονομαζόμενου «κοινωνικού ΦΠΑ». Σύμφωνα με τη βιομηχανική Ένωση, «οι κοινωνικές δαπάνες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται περισσότερο από τους φόρους κατανάλωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η μείωση των εισφορών των εργαζομένων».

«Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων προεδρικών εκλογών, η UIMM είχε ήδη ζητήσει μείωση των φόρων παραγωγής και την αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Εκείνη την εποχή, είχε επίσης ζητήσει μια σημαντική μείωση των εισφορών των εργοδοτών κατά 17 δισ. ευρώ ετησίως», γράφει η Σολέν Πουλενέκ στη «Les Echos» που κάνει λόγο για ένα «déjà vu».

Μια «προμνησία» που από μια άποψη εκθέτει τον Εμανουέλ Μακρόν και από μια άλλη τον ξεπλένει από τη φήμη του «προέδρου των πλουσίων», που τον ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διπλής θητείας του.

Ανοχή στο συνταξιοδοτικό

Η Ένωση της βαριάς βιομηχανίας και των μεταλλουργών είχε επίσης υποστηρίξει την ιδέα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη. Επί Μακρόν εν προκειμένω αυξήθηκε η κατώτατη ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, αλλά το καυτό αυτό θέμα «παίζει» πολύ στην προεκλογική εκστρατεία, δεδομένου ότι τόσο η Λεπέν που προηγείται στις δημοσκοπήσεις όσο και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν που έπεται (πιθανότατα οι δυο τους θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο) υπόσχονται όχι μόνο επιστροφή της συνταξιοδότησης στα 62 έτη, αλλά και μείωση του ορίου στα 60!

Εν προκειμένω η Ένωση μοιάζει να κρατά μια στάση ανοχής και αποφεύγει τους μαξιμαλισμούς, αναλογιζόμενη προφανώς τα χειρότερα – μια μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης δηλαδή, εφόσον εκλεγεί κάποιο από τα σημερινά φαβορί της προεδρικής κούρσας.

«Σε αυτό το εκρηκτικό θέμα η UIMM αποφεύγει τώρα να υποστηρίξει μια περαιτέρω αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε να φθάσει στα 65 έτη, αλλά υπερασπίζεται την ιδέα της ανάθεσης της διαχείρισης των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα στους κοινωνικούς εταίρους, κατά το μοντέλο που υπάρχει ήδη για τις επικουρικές συντάξεις, έτσι που να διασφαλίζεται η οικονομική ισορροπία», γράφει η «Les Echos».