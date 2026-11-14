Γαλλία: Ο ξεσηκωμός για Παιδεία και κόστος ζωής συνεχίζεται – Εκατοντάδες χιλιάδες οι διαδηλωτές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζονται και αυτό το Σάββατο οι μαζικές διαδηλώσεις για την παιδεία και το αυξανόμενο κόστος ζωής στη Γαλλία.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για 106.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, ενώ οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων δίνουν πολύ μεγαλύτερα νούμερα.

Το γαλλικό ΥΠΕΣ μιλά για 24.000 διαδηλωτές στο Παρίσι.

Διοργανωτές των κινητοποιήσεων μιλούν για 200.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, με τους μισούς από αυτούς να είναι στο Παρίσι, σε σχέση με 250.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία και 75.000 στη γαλλική πρωτεύουσα την προηγούμενη εβδομάδα.

Δείτε βίντεο:

Dans tout le pays, la mobilisation persiste, comme la colère profonde chez les Français. Ils ne lâcheront rien, jusqu’à être entendus. Le mépris macroniste ne fait que renforcer la détermination.

https://t.co/Ow8zD3J8Ml — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) November 14, 2026

Anti-government protests continue across France, with demonstrations taking place in Paris, Marseille, Lyon https://t.co/OPxv4S7Dkv — Sky News (@SkyNews) November 14, 2026

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Siamo tutti antifascisti!» («Είμαστε όλοι αντιφασίστες») καθώς συγκεντρώνονταν σταδιακά στην Place de la République στο Παρίσι.

🔴 « Siamo tutti antifascisti ! » : scandent les manifestants qui se rassemblent peu à peu place de la République, à Paris. Le cortège doit rejoindre la place de la Nation cet après-midi. #france #manifestation #protests #14novembre https://t.co/Z2kjYbks66 — Simon Marseille (@S_Marseil) November 14, 2026

Δείτε φωτογραφίες από τη Γαλλία

Ένας τραυματίας στο Παρίσι μετά τη διάλυση πορείας από την αστυνομία

Μερικοί από τους διαδηλωτές προσπάθησαν να οργανώσουν πορεία, παρεκκλίνοντας από την αρχική διαδρομή στο Παρίσι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, απωθήθηκαν από αστυνομικούς της μονάδας καταστολής ταραχών.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, όπως αναφέρει το France 24.

🔴 En direct du #14novembre à #Paris :

Alors que je venais de rejoindre le cortège, un groupe partait en sauvage rue de Charenton.

Il est rapidement chargé par les forces de l’ordre.

Un manifestant pris en charge par les Street Medics. https://t.co/iFWltCUYPG — William (@William_Lacaill) November 14, 2026

Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα για να επιβλέψουν τις 50 έως 60 προγραμματισμένες πορείες.

Πηγή in.gr