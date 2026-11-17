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Θα πιεστεί η Wildberries, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου εμπορίου στη Ρωσία, από τις συνέπειες που θα έχουν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιδρύτριά της, Τατιάνα Κιμ, σύμφωνα με τον ρωσικό Τύπο.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις και στον επιχειρηματία Αλεξάντρ Τσατσάβα, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε μερίδιο στην Ozon, τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικού εμπορίου και λιανικής στη Ρωσία, απόφαση η οποία, σύμφωνα με το μεγάλο, έγκυρο ρωσικό οικονομικό portal, «Kommersant», δημιουργεί κινδύνους για τις εταιρείες που συνδέονται με τους δύο επιχειρηματίες, ιδίως όσον αφορά την επέκτασή τους στις αγορές του εξωτερικού.

Ειδκότερα, θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πραγματοποίηση πληρωμών και στη συνεργασία με τράπεζες του εξωτερικού, ακόμη και εκτός της επικράτειας της ΕΕ.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δύσκολα θα αρθούν, ακόμη και στην περίπτωση που οι επιχειρηματίες μειώσουν τα ποσοστά συμμετοχής τους στις επιχειρήσεις τους, σημειώνει ο «Kommersant».

Σε βάρος της Τατιάνα Κιμ επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ως αιτιολογία της απόφασης αναφέρεται η συμμετοχή της Wildberries στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η στρατηγική συνεργασία της εταιρείας με την τράπεζα VTB.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, η Τατιάνα Κιμ παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη στη ρωσική κυβέρνηση και στο στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, αποκομίζοντας παράλληλα οικονομικά οφέλη από αυτήν.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία Τύπου της RWB (της εταιρείας που διαχειρίζεται τη Wildberries) δήλωσε ότι η απόφαση των ευρωπαϊκών αρχών δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας ούτε των θυγατρικών και λοιπών δομών της.

Όπως διευκρίνισε, ο όμιλος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δραστηριοποιείται στις χώρες – μέλη της.

Το προφίλ της Wildberries

Η Τατιάνα Κιμ ίδρυσε το 2004 τη Wildberries, η οποία σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου γενικού εμπορίου στη Ρωσία. Αρχικά ανέπτυξε την επιχείρηση από κοινού με τον πρώην σύζυγό της, Βλαντισλάβ Μπακαλτσούκ, διατηρώντας η ίδια το πλειοψηφικό μερίδιο.

Το 2024 το ζευγάρι ξεκίνησε τις διαδικασίες διαζυγίου, ενώ παράλληλα η Wildberries συγχωνεύθηκε με τον όμιλο Russ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της υπαίθριας διαφήμισης. Από τη συγχώνευση προέκυψε η εταιρεία RWB LLC, στην οποία η Κιμ ελέγχει το 65% των μετοχών.

Το καλοκαίρι του 2026, οι εγκαταστάσεις εφοδιαστικής και διανομής του ομίλου έγιναν στόχος μαζικών επιθέσεων με ουκρανικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα ορισμένες από αυτές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα το ύψος των ζημιών που υπέστη.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών της RWB ανήλθε το 2025 σε 6,1 τρισ. ρούβλια (67 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 49% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 68%, φτάνοντας τα 175 δισ. ρούβλια (σχεδόν 2 δισ. ευρώ).

Τα οικονομικά αυτά μεγέθη αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου, τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό.

Η Wildberries δραστηριοποιείται στη Λευκορωσία, το Καζαχστάν, την Κιργιζία, την Αρμενία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία.

Παράλληλα, η RWB επενδύει ενεργά στην εξαγορά επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων εκτός του βασικού επιχειρηματικού της αντικειμένου.

Ενδεικτικά, το φθινόπωρο του 2025 εξαγόρασε το αεροδρόμιο Μαγκάς, ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα του RBC την περασμένη εβδομάδα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο σχεδιάζει να πουλήσει στην εταιρεία έναν από τους μεγαλύτερους ρωσικούς τουριστικούς ομίλους, την «Biblio-Globus».

Πιθανές συνέπειες

Οι κυρώσεις της ΕΕ δεν αφορούν μόνο προσωπικά την Τατιάνα Κιμ, αλλά επεκτείνονται και στις εταιρείες στις οποίες κατέχει ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο ή επί των οποίων ασκεί έλεγχο, εξηγεί ο Ρομάν Κουζμίν, σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Pen & Paper.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εν λόγω εταιρείες δεν θα μπορούν να λαμβάνουν κεφάλαια και υπηρεσίες από ευρωπαϊκούς αντισυμβαλλομένους, ούτε να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Ελιζαβέτα Λομπούτεβα, δικηγόρος της White Stone, διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός των συνόρων της.

Στο πλαίσιο της επέκτασής της στις αγορές του εξωτερικού, τα σημαντικότερα εμπόδια για την RWB θα είναι οι δυσκολίες στη διενέργεια πληρωμών, στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και στην αναζήτηση συνεργατών, εκτιμά η Λομπούτεβα.

Η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι τράπεζες του εξωτερικού να διακόψουν τη συνεργασία τους με την εταιρεία.

Ο Ρομάν Κουζμίν επισημαίνει ότι ακόμη και αν οι συνεργασίες συνεχιστούν, η διεκπεραίωση των πληρωμών ενδέχεται να απαιτεί περισσότερο χρόνο, λόγω των πρόσθετων ελέγχων.

Όπως εξηγεί ο Όλεγκ Κάρκοφ, επικεφαλής του τομέα εταιρικού δικαίου της a.t. Legal, οι κυρώσεις δεν επιβάλλουν από μόνες τους απαγόρευση παροχής τραπεζικών υπηρεσιών από τις τράπεζες του Καζαχστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Κίνας και άλλων χωρών εκτός ΕΕ.

Ωστόσο, οι τράπεζες αυτές ενδέχεται να έχουν Ευρωπαίους μετόχους, να χρησιμοποιούν ανταποκρίτριους λογαριασμούς σε τράπεζες της ΕΕ ή να εξαρτώνται από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς εταίρους. Ο ίδιος επισημαίνει επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2026 η ρωσική εταιρεία Wildberries Bank LLC περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ.

Ozon: «Στρίβειν» δια της «παραίτησης»

Η Τατιάνα Κιμ δεν είναι η μόνη Ρωσίδα επιχειρηματίας που περιλαμβάνεται στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον κατάλογο βρίσκεται και ο ιδρυτής του επενδυτικού ταμείου LETA Capital, Αλεξάντρ Τσατσάβα.

Ως αιτιολογία για την επιβολή των κυρώσεων αναφέρεται η σύνδεσή του με τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου γενικού εμπορίου της Ρωσίας, την Ozon, καθώς και με τη Yandex.

Η πρώτη, όπως και στην περίπτωση της Wildberries, θεωρείται ότι λειτουργεί ως δίαυλος εφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται πηγή εσόδων για τη ρωσική κυβέρνηση.

Ο Τσατσάβα φαίνεται ότι είχε προβλέψει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης. Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό, μέσα στην ίδια ημέρα, ότι αποφάσισε να μεταβιβάσει τον έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας ΑΟ Ο23, η οποία κατέχει ποσοστό 34,95% στην Ozon, καθώς και ότι προχώρησε στην πώληση της επιχείρησης My.Games στη διοικητική της ομάδα.

Ωστόσο, πηγές της εφημερίδας «Kommersant» στην επενδυτική αγορά εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο πρόκειται για πραγματικές συναλλαγές και όχι για εικονικές μεταβιβάσεις.

Δεν υπάρχει ασφαλές ποσοστό συμμετοχής σε μια εταιρεία, το οποίο να επιτρέπει στους μετόχους που υπόκεινται σε κυρώσεις να εξακολουθούν να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους, εκτιμά ο Ρομάν Κουζμίν.

Όπως εξηγεί, από τη μία πλευρά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι οι περιορισμοί επεκτείνονται και στις εταιρείες στις οποίες ο επιχειρηματίας κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 50%. Από την άλλη, ωστόσο, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές μπορούν να εφαρμόσουν και τη διάταξη περί πραγματικού ελέγχου μιας εταιρείας.

Ως κριτήριο για τη διαπίστωση του ελέγχου μπορεί να θεωρηθεί, για παράδειγμα, το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών των διοικητικών οργάνων ή η επιρροή που ασκεί το πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις στον καθορισμό της εταιρικής στρατηγικής, των επιχειρηματικών σχεδίων και των επενδυτικών αποφάσεων, εξηγεί η Αρίνα Μακάροβα, δικηγόρος της Forward Legal.

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου που υπόκειται σε κυρώσεις δεν εγγυάται ότι οι Ευρωπαίοι συνεργάτες και οι τράπεζες θα πάψουν να εφαρμόζουν τους περιορισμούς, διευκρινίζει ο Όλεγκ Κάρκοφ. Παράλληλα, κατά την εκτίμησή του, μια αλλαγή στη μετοχική σύνθεση μετά την επιβολή των κυρώσεων ενδέχεται να εγείρει πρόσθετα ερωτήματα.

«Οι συναλλαγές που αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των κυρώσεων και των σχετικών απαγορεύσεων απαγορεύονται ρητά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία», υπενθυμίζει ο δικηγόρος.