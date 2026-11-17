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Με επιταχυνόμενες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεγαλύτερη έμφαση στην ευέλικτη παραγωγή, διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές του εξωτερικού και ένα μεγάλο στοίχημα στα data centers, η ΔΕΗ περνά σε μια διαφορετική φάση ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2026 δείχνουν ότι η ενεργειακή μετάβαση μεταφράζεται ήδη σε σημαντικές επενδύσεις, νέα έργα και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ

Στο εννεάμηνο η ΔΕΗ πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 34% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτη η κατανομή των κεφαλαίων. Το 87% των επενδύσεων κατευθύνθηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα.

Μάλιστα, η επενδυτική δραστηριότητα επιταχύνθηκε σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο, όταν οι επενδύσεις έφτασαν τα 1,147 δισ. ευρώ, έναντι 944 εκατ. ευρώ στο δεύτερο και 478 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Για το τέταρτο τρίμηνο η διοίκηση προανήγγειλε περαιτέρω επιτάχυνση.

Το 87% των επενδύσεων κατευθύνθηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα.

Η οικονομική επίδοση δίνει στη ΔΕΗ και το περιθώριο να συνεχίσει αυτήν την πολιτική. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, έφτασαν τα 547 εκατ. ευρώ , αυξημένα κατά 35%.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA να περιορίζεται στο 1,9x, έναντι ορίου 3,5x που έχει θέσει η χρηματοοικονομική πολιτική του ομίλου.

Οι ΑΠΕ περνούν στο προσκήνιο

Η αλλαγή στο παραγωγικό μείγμα αποτυπώνεται στους αριθμούς. Η συνολική ισχύς από ανανεώσιμες πηγές και ευέλικτη παραγωγή έφτασε τα 10,3 GW, από 9 GW ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκε κατά 25%, από 0,47 σε 0,36 τόνους CO₂ ανά MWh λόγω της αύξησης του μεριδίου των μονάδων ΑΠΕ και του περιορισμού της λειτουργίας των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές, η ΔΕΗ πρόσθεσε μέσα σε έναν χρόνο 1,3 GW, ενώ ταυτόχρονα μείωσε κατά 1 GW τη λιγνιτική ισχύ.

Ειδικά στις ανανεώσιμες πηγές, η ΔΕΗ πρόσθεσε μέσα σε έναν χρόνο 1,3 GW, ενώ ταυτόχρονα μείωσε κατά 1 GW τη λιγνιτική ισχύ. Οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πλέον το 59% της εγκατεστημένης ισχύος και το 49% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 12,9 GW. Στο εννεάμηνο του 2026 η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ έφτασε τις 8.286 GWh (γιγαβατώρες), αυξημένη κατά 3.211 GWh σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η ευελιξία γίνεται το δεύτερο μισό της ενεργειακής μετάβασης

Την ίδια στιγμή, η ευέλικτη παραγωγή αποκτά μεγαλύτερο ρόλο, καθώς η αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων απαιτεί μονάδες που μπορούν να προσαρμόζουν γρήγορα την παραγωγή τους στις διακυμάνσεις του συστήματος.

Η ευέλικτη παραγωγή αντιστοιχεί πλέον στο 57% της συνολικής παραγωγής

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης μιλώντας χθες σε αναλυτές, η ευέλικτη παραγωγή αντιστοιχεί πλέον στο 57% της συνολικής παραγωγής, ενώ η ΔΕΗ διαθέτει περίπου 6 GW ευέλικτης παραγωγής, εκ των οποίων 2 GW βρίσκονται στις διεθνείς δραστηριότητές της.

Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ μεγαλώνει και γεωγραφικά

Το επόμενο μεγάλο μέτωπο είναι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται ήδη σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ – συνυπολογίζοντας σχετικές εξαγορές και προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο – φτάνει τα 7,9 GW, ενώ η ώριμη «δεξαμενή» έργων ανέρχεται σε 7,4 GW.

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι τα έργα που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εξασφαλιστεί καλύπτουν περίπου 81% του στόχου για τις ΑΠΕ το 2030, για τον οποίο απαιτούνται συνολικά 10,9 GW.

600 νέα MW σε έξι αγορές

Η διεθνής επέκταση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής. Μόνο μέσα στο 2026 προστέθηκαν 581,6 MW σε έξι αγορές (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία). Στην Πολωνία διαθέτει πλέον 175,4 MW σε λειτουργία, από τα οποία 130,5 MW είναι αιολικά και 44,9 MW φωτοβολταϊκά, ενώ παράλληλα διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων έως 1,2 GW μέσω πλατφόρμας ανάπτυξης.

Στην Ουγγαρία, η εγκατεστημένη ισχύς σε λειτουργία ανέρχεται σε 81,9 MW, ενώ υπάρχει αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο περίπου 1 GW, με 245 MW σε στάδιο «έτοιμο προς κατασκευή» και άλλα 801 MW σε αρχικό στάδιο.

Η γεωγραφική επέκταση αποτυπώνεται και στην κατανομή των επενδύσεων. Από τα 2,568 δισ. ευρώ του εννεαμήνου, το 62% κατευθύνθηκε στην Ελλάδα, το 21% στη Ρουμανία και το υπόλοιπο 17% σε άλλες διεθνείς αγορές

Παράλληλα, προστέθηκαν έργα στην Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στη Ρουμανία ενισχύθηκε και το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης με έργο 49,8 MW

Η διεύρυνση αλλάζει σταδιακά και τη γεωγραφική σύνθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου. Στο εννεάμηνο του 2026, το 24% του προσαρμοσμένου EBITDA της ΔΕΗ προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με τη Ρουμανία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η γεωγραφική επέκταση αποτυπώνεται και στην κατανομή των επενδύσεων. Από τα 2,568 δισ. ευρώ του εννεαμήνου, το 62% κατευθύνθηκε στην Ελλάδα, το 21% στη Ρουμανία και το υπόλοιπο 17% σε άλλες διεθνείς αγορές για τη διεύρυνση της γεωγραφικής της παρουσίας.

Τα data centers μπαίνουν στην εξίσωση

Στη νέα επενδυτική εξίσωση εμφανίζεται και ένας διαφορετικός τύπος δραστηριότητας, ιδιαίτερα ενεργοβόρος, τα data centers. Στην Κοζάνη, η ΔΕΗ έχει υπογράψει δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon για την ανάπτυξη data center με αρχική ισχύ 300 MW και δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW.

Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται στα 15 χρόνια, με την αμερικανική εταιρεία να αναλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών πληροφορικής.

Η ΔΕΗ δεν περιορίζεται στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα διαθέσει την έκταση, θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές και θα είναι ο προμηθευτής του data center, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οπως ανέφερε ο κ. Γ. Στάσσης, το νέο ελληνικό πλαίσιο για τα data centers, που εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου, δημιουργεί επιπλέον προϋποθέσεις αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για το έργο

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Στάσσης, το νέο ελληνικό πλαίσιο για τα data centers, που εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου, δημιουργεί επιπλέον προϋποθέσεις αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για το έργο.

Για εγκαταστάσεις άνω των 200 MW προβλέπεται δυνατότητα προτεραιότητας στη σύνδεση με το δίκτυο, ενώ τουλάχιστον 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καλύπτεται από νέα παραγωγή ΑΠΕ.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ χαρακτήρισε το νέο πλαίσιο απαιτητικό, αλλά εκτίμησε ότι ευνοεί ώριμα, επαρκώς κεφαλαιοποιημένα έργα που διαθέτουν ισχυρή κάλυψη από ΑΠΕ, υποστηρίζοντας ότι το project της Κοζάνης πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά. Η πρώτη φάση των 300 MW υπερβαίνει το όριο για την ενδεχόμενη προτεραιότητα σύνδεσης, ενώ το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ και ο βαθμός ωριμότητας του έργου ενισχύουν τη θέση του.

Αρχές 2027 η συμφωνία, Μάιο η επέκταση

Πλέον, η εταιρεία εργάζεται για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την AWS, με ορίζοντα το πρώτο τρίμηνο του 2027, παράλληλα ολοκληρώνει τον απαιτούμενο έλεγχο και προχωρά τις διαδικασίες σύνδεσης με το δίκτυο και τις υπόλοιπες εγκρίσεις. Ο Στάσσης, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους, υπογραμμίζοντας ότι η ΔΕΗ θα κινηθεί «βήμα προς βήμα», με πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και μόνο εφόσον η κατανομή των κινδύνων και οι αναμενόμενες αποδόσεις ανταποκρίνονται στα επενδυτικά κριτήρια του ομίλου.

Ως προς την σχεδιαζόμενη επέκταση πέρα από τα αρχικά 300 MW, τόνισε ότι η πρόσθετη δυναμικότητα έως το 1 GW θα αξιολογείται από κοινού με την Amazon. Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε ότι εάν η αμερικανική εταιρεία δεν επιλέξει να επεκτείνει την παρουσία της στο έργο έως τον Μάιο του 2027, η ΔΕΗ μπορεί να αναζητήσει άλλους αντισυμβαλλομένους, ανοίγοντας ουσιαστικά το project και σε άλλους μεγάλους παίκτες της αγοράς των data centers.

Αντίστροφη πορεία στις τιμές το 2027

Ενδιαφέρον έχει και η εκτίμηση του κ. Στάσση για την πορεία των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη χρονιά. Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή, ο επικεφαλής της ΔΕΗ προέβλεψε ότι το 2027 θα ακολουθήσει αντίστροφη διαδρομή σε σχέση με το 2026. Όπως περιέγραψε, ενώ η φετινή χρονιά ξεκίνησε με χαμηλές τιμές, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν, το 2027 εκτίμησε ότι θα ξεκινήσει με υψηλά επίπεδα.

Η καθετοποιημένη δομή του ομίλου επιτρέπει την εξισορρόπηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές στη χονδρεμπορική αγορά

Ο ίδιος πάντως, υπογράμμισε ότι η καθετοποιημένη δομή του ομίλου επιτρέπει την εξισορρόπηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές στη χονδρεμπορική αγορά. Όταν οι τιμές κινούνται ανοδικά, ενισχύεται η συνεισφορά της παραγωγής, ενώ σε περιόδους χαμηλότερων τιμών βελτιώνονται οι συνθήκες για τη δραστηριότητα της προμήθειας. «Τώρα κερδίζουμε από την παραγωγή», ήταν το νόημα της τοποθέτησής του, εξηγώντας ότι η εναλλαγή αυτή αποτελεί πλεονέκτημα ενός καθετοποιημένου ομίλου.