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Στη βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων σε Αστυπάλαια, Φολέγανδρο και Δονούσα, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς, θα συμβάλει ο Όμιλος AKTOR στηρίζοντας το έργο της HOPEgenesis.

Η νέα συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ομίλου AKTOR και HOPEgenesis η οποία προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες των τριών αυτών νησιών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος AKTOR θα παρέχει οικονομική υποστήριξη για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης, ενώ η HOPEgenesis θα αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησής τους με βάση καταγεγραμμένες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Στόχος της συνεργασίας

Η συνεργασία επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τις σχολικές κοινότητες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τριών νησιών. Εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου AKTOR για έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ευθυγραμμίζεται με την αποστολή της HOPEgenesis για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη οικογενειών και κοινοτήτων σε απομονωμένες, ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Δηλώσεις

Ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος της HOPEgenesis, δήλωσε σχετικά: «Η στήριξη της οικογένειας στις ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές προϋποθέτει κοινότητες στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να ζουν, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να έχουν πρόσβαση σε καλές υποδομές και υπηρεσίες. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο AKTOR μάς δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις συνθήκες της καθημερινότητας των παιδιών στην Αστυπάλαια, τη Δονούσα και τη Φολέγανδρο, ξεκινώντας από το σχολείο, έναν χώρο όπου τα παιδιά περνούν σημαντικό μέρος της ημέρας τους».

Ο Γιώργος Τσαπρούνης, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου AKTOR, δήλωσε σχετικά: «Στον Όμιλο AKTOR πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε αξία που φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας και έχει αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη HOPEgenesis, στηρίζουμε τις σχολικές κοινότητες τριών μικρών νησιών, πιστεύοντας ότι κάθε παιδί, όπου κι αν μεγαλώνει, αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες να μάθει, να εξελιχθεί και να ονειρευτεί το μέλλον του στον τόπο του».