Όμιλος AKTOR: Χορηγός στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία

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Την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας τους, με κοινό στόχο την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας και την ανάδειξη των αξιών του Ολυμπισμού, ανακοίνωσαν ο Ομιλος AKTOR και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ)

Η συνεργασία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος AKTOR θα υποστηρίξει τη διοργάνωση διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΟΑ.

Παράλληλα, θα συμβάλει στην αναβάθμιση, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να συνεχίσει να λειτουργεί ως ένας διεθνής χώρος εκπαίδευσης, διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών, φέρνοντας κοντά νέους ανθρώπους, αθλητές, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους του Ολυμπιακού Κινήματος από όλον τον κόσμο.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την υποστήριξη προγραμμάτων που προάγουν τις Ολυμπιακές Αξίες, τη διαπολιτισμική συνεργασία και τη διά βίου μάθηση, καθώς και τη δημιουργία και διάδοση επιστημονικού υλικού που συμβάλλει στην κατανόηση και την προβολή του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

Οπως επισημαίνει ο Ομιλος AKTOR, η συνεργασία με τη ΔΟΑ αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής του για τη στήριξη του Ολυμπιακού Κινήματος και του ελληνικού αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος είναι Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες, ενώ διατηρεί σταθερές συνεργασίες με αθλητικούς φορείς και αθλητές. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στον τομέα των κατασκευών, συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, στηρίζοντας έμπρακτα την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού.

Δηλώσεις

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Στον Όμιλο AKTOR πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο στις υποδομές που δημιουργούμε, αλλά και στις ευκαιρίες που διαμορφώνουμε για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές. Ο αθλητισμός και οι αξίες του αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της φιλοσοφίας. Η συνεργασία μας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία έχει ιδιαίτερη συμβολική, αλλά και ουσιαστική σημασία, καθώς μας επιτρέπει να στηρίξουμε την Ολυμπιακή Παιδεία και το έργο ενός θεσμού με διεθνή ακτινοβολία, στην ίδια την κοιτίδα του Ολυμπισμού.».

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης, ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία με τον Όμιλο AKTOR αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αποστολή και το έργο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η σύνδεση ενός οργανισμού που υπηρετεί την Ολυμπιακή Παιδεία με έναν Όμιλο που επενδύει στην ανάπτυξη, στον αθλητισμό και στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών δημιουργεί ένα ισχυρό κοινό έδαφος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Όμιλος AKTOR στηρίζει το έργο της ΔΟΑ και προσβλέπουμε σε μια συνεργασία που θα συμβάλει στην περαιτέρω διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στην Ελλάδα και διεθνώς».