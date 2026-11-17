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Την ανάγκη η αναπτυξιακή δυναμική του Πειραιά, που στηρίζεται στο λιμάνι, στη ναυτιλία, στον τουρισμό και στις νέες επενδύσεις, να μεταφραστεί σε ουσιαστικά οφέλη για την τοπική αγορά και τις εμπορικές επιχειρήσεις υπογράμμισε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με θέμα «Η εμπορική επιχείρηση στο οικονομικό σχέδιο 2027-2031», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Παράλληλα, ο κ. Μώραλης έθεσε ζήτημα συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών δεσμεύσεων της Cosco, επισημαίνοντας ότι η πόλη μπορεί να αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη από την ανάπτυξη του λιμανιού. O Δήμαρχος του Πειραιά, αναγνώρισε ότι η πόλη αλλάζει, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, με αιχμή το λιμάνι ως διεθνή πύλη, την κρουαζιέρα και την αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και η αυξημένη οικονομική κινητικότητα δεν συνεπάγονται αυτομάτως βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τοπικών επιχειρήσεων.

«Η ανάπτυξη πρέπει να περνά το κατώφλι των καταστημάτων», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί το πραγματικό ζητούμενο για τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επενδύσεις της Cosco και στη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού, θέτοντας το ερώτημα ποιος παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων και ποιος αξιολογεί τα οφέλη που αποκομίζει ο Πειραιάς.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, ενώ το ζήτημα έχει ευρύτερη σημασία, καθώς συνδέεται και με τις διμερείς διακρατικές σχέσεις. Υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει θετικά τις επενδύσεις, διεκδικώντας ωστόσο μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα για την πόλη. «Μπορούμε και καλύτερα», σημείωσε.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στα αναπτυξιακά έργα και στις επενδυτικές προοπτικές του Πειραιά, κάνοντας λόγο για την αξιοποίηση σημαντικών ακινήτων, το νέο Καραϊσκάκη, το ΣΕΦ, το ακίνητο της Κεράνης και το πολιτιστικό κέντρο που υλοποιεί ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος.

Παράλληλα, παρουσίασε τις παρεμβάσεις του Δήμου για την αναβάθμιση της εμπορικής αγοράς, με επίκεντρο την ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου και την αναβάθμιση της αγοράς τροφίμων, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορική ταυτότητα και η ελκυστικότητα της πόλης.

Καπράλος: Ο τζίρος δεν είναι κέρδος

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, παρά τη βελτίωση ορισμένων οικονομικών δεικτών.

«Ο τζίρος δεν είναι κέρδος», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των πωλήσεων δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν το λειτουργικό κόστος παραμένει υψηλό.

Όπως ανέφερε, το ελληνικό εμπόριο, με περίπου 226.000 επιχειρήσεις, βρίσκεται αντιμέτωπο με τρεις βασικές προκλήσεις: την αύξηση του λειτουργικού κόστους, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Ο κ. Καπράλος ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλαγές στα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης και δημιουργία ενός πραγματικά λειτουργικού ακατάσχετου λογαριασμού. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική αλλά ανεπαρκή τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ζητώντας ταχύτερη εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αυξανόμενο κόστος της ψηφιακής συμμόρφωσης, αλλά και στον ανταγωνισμό από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ζητώντας εντατικότερους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και ενιαίους κανόνες ανταγωνισμού.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για το εμπόριο, με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. «Η αγορά χρειάζεται άμεσα μέτρα για να αντέξει σήμερα και ένα σχέδιο για να αναπτυχθεί αύριο», τόνισε.

Οι τοποθετήσεις των πολιτικών εκπροσώπων

Στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, παρουσιάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις για τα προβλήματα του εμπορίου.

Ο Νίκος Ρωμανός, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, αναγνώρισε ότι η βελτίωση των πωλήσεων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη διασφάλιση συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού.

Ο Παύλος Γερουλάνος, από το ΠΑΣΟΚ, άσκησε κριτική στη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος και στον τρόπο κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν είχαν την αναγκαία πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Ο Κώστας Καρπουχτσής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, επικεντρώθηκε στις πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προτείνοντας μεταξύ άλλων ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών με 120 δόσεις, μείωση του ενεργειακού κόστους και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής