Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ήπιε πιέσεις δέχονται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον DAX όμως να διαφοροποιείται θετικά, ενώ η νέα αύξηση του πληθωρισμού στη Βρετανία διατηρεί στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,09%, στις 650 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,43%, στις 10.644 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,19%, στις 26.095 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,05%, στις 8.213 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Stoxx 600 κατέγραψε απώλειες 1,75%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Μάρτιο, καθώς οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και η κρίση στην ηγεσία της Nvidia είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η Nvidia

Η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων, ενώ οι προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας ενίσχυσε την εκτίμηση ότι ο μεγάλος κύκλος επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχιστεί και το 2027, παρά τις ανησυχίες για το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών και τη χρηματοδότησή τους.

Για τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες, οι επιδόσεις της Nvidia προσέφεραν σημαντική ανάσα, επισκιάζοντας προσωρινά την κρίση εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός κολοσσός μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang.

Η μετοχή της Nvidia στη Φρανκφούρτη ενισχύεται κατά 4,2%, ενώ οι ASML, Soitec και ASM International καταγράφουν κέρδη άνω του 2% η καθεμία.

Άνοδο μεγαλύτερη του 1,5% σημειώνουν οι BE Semiconductor και STMicroelectronics, ενώ οι Infineon και Capgemini ενισχύονται κατά περισσότερο από 1%.

Τα μάκρο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Βρετανία επιταχύνθηκε στο 3,6% τον Οκτώβριο, από 3,5% τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Η νέα αύξηση των τιμών έρχεται μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση των στοιχείων προκάλεσε άνοδο στις αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του δεκαετούς τίτλου να φτάνει στο 5,391%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.