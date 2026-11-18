Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έσοδα ρεκόρ ύψους 115,8 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η Nvidia για το τρίτο τρίμηνο ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η Nvidia κατέγραψε αύξηση εσόδων 103% σε ετήσια βάση, με την τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,68 δολάρια και τα καθαρά κέρδη στα 65,3 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εταιρείας παρά τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι προβλέψεις της Nvidia για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, καθώς αναμένει έσοδα περίπου 130 δισ. δολαρίων, με περιθώριο απόκλισης 3%, έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για περίπου 125 δισ. δολάρια.

Το αναμενόμενο μικτό περιθώριο κέρδους τοποθετείται μεταξύ 71% και 72%, ενώ το συγκεκριμένο τρίμηνο περιλαμβάνει μία επιπλέον εβδομάδα.