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Αγωγή κατά της νεοφυούς εταιρείας αθλητικών στοιχημάτων με τεχνητή νοημοσύνη Bron και των δύο ιδρυτών της κατέθεσε ο σούπερ σταρ του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποίησαν το όνομα, την εικόνα και τη φωνή του –που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης– χωρίς άδεια για να προωθήσουν την εφαρμογή τους.

Σε αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Τζέιμς κατηγόρησε την PlayVision, η οποία διαχειρίζεται την εφαρμογή Bron, καθώς και τους συνιδρυτές Anish Gupta και Marc Zoghby, ότι εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα το παρατσούκλι του «Bron», ώστε να παραπλανήσουν τους καταναλωτές και να πιστέψουν ότι ο ίδιος υποστηρίζει ή συνδέεται με την εφαρμογή.

Η startup, η δημοσιότητα και τα… έξοδα προώθησης

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι η νεοφυής εταιρεία κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια διαφήμιση, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε τον ΛεΜπρον Τζέιμς στα αποδυτήρια μιας ομάδας μπάσκετ, να φοράει φανέλα με το παρατσούκλι του και τον εμβληματικό αριθμό «23», μαζί με τα τατουάζ του και μια προσομοιωμένη εκδοχή της φωνής του, όπως αναφερει το CNBC.

Το βίντεο έδειχνε τη φιγούρα τεχνητής νοημοσύνης να περιηγείται στις επιλογές στοιχημάτων του NBA μέσα στην εφαρμογή.

Ο Τζέιμς ισχυρίστηκε ότι οι εναγόμενοι επιδίωξαν σκόπιμα να προκαλέσουν αντιδράσεις για να δημιουργήσουν δημοσιότητα για την εφαρμογή τους, με τη διαφήμιση να συγκεντρώνει περίπου ένα εκατομμύριο προβολές στο X μέσα σε μία ημέρα.

Επίσης, η αγωγή υποστηρίζει ότι οι ιδρυτές υπολόγισαν πως η δημοσιότητα που θα κέρδιζαν θα άξιζε πολύ περισσότερο από τις όποιες νομικές συνέπειες, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά την παραβίαση των δικαιωμάτων του Τζέιμς σαν ένα απλό… έξοδο προώθησης.

Επισημαίνει ότι οι εμπορικές συνεργασίες του Τζέιμς είναι «μοναδικά πολύτιμες», προσθέτοντας: «Γι’ αυτό οι εναγόμενοι αποφάσισαν να τις κλέψουν για λογαριασμό τους».

Τι ζητάει ο ΛεΜπρον Τζέιμς

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δικηγόροι του αστέρα του NBA έστειλαν εξώδικη επιστολή παύσης και παράλειψης στις 5 Νοεμβρίου, μετά την οποία η εταιρεία αφαίρεσε τη διαφήμιση από τους λογαριασμούς της στο X και το Instagram και δήλωσε ότι εργάζεται για την αλλαγή του ονόματος της εφαρμογής.

Ωστόσο, η διαφήμιση παρέμεινε διαθέσιμη μέσω αναδημοσιεύσεων τρίτων, και η εταιρεία δεν είχε αλλάξει το όνομα της εφαρμογής μέχρι τη στιγμή που κατατέθηκε η αγωγή.

Ο Τζέιμς ζητά αποζημίωση καθώς και δικαστική εντολή που να απαγορεύει στους εναγόμενους να χρησιμοποιούν το όνομα, την εικόνα, την ομοιότητα και τη φωνή του, καθώς και το όνομα Bron.

Η εφαρμογή Bron, την οποία διαχειρίζεται η PlayVision, περιγράφεται στο App Store της Apple ως «εφαρμογή αθλητικών αναλύσεων και έρευνας στοιχημάτων με συγκρίσεις αποδόσεων σε πραγματικό χρόνο, επιλογές βασισμένες σε δεδομένα, τάσεις παικτών και ομάδων, δελτίο πολλαπλών επιλογών και παρακολούθηση στοιχημάτων».

Η PlayVision έχει την έδρα της στην Καλιφόρνια και συμμετείχε στον φθινοπωρινό κύκλο του 2025 του προγράμματος Y Combinator.