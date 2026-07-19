Nike: Έχει χάσει το «cool» της; Τι πιστεύει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς

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Μπορεί να μην έχει ακόμη αποφασίσει σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, όμως ένα πράγμα παραμένει αδιαπραγμάτευτο: η σχέση του με τη Nike.

Η συνεργασία που ξεκίνησε πριν ακόμη πατήσει στα παρκέ του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές συμφωνίες στην ιστορία του αθλητισμού. Ωστόσο, την ώρα που ο ίδιος εξακολουθεί να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο, η εταιρεία με την οποία συνδέεται περνά μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.

Σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του μετά την απόφασή του να γίνει free agent των Λος Άντζελες Λέικερς, ο Τζέιμς έδωσε συνέντευξη στο CNBC, όπου άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα αποκαλύψει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. «Δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία για πολύ ακόμη», είπε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει τα σχέδιά του.

Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η μακρόχρονη συνεργασία του με τη Nike. Το 2003, λίγο πριν επιλεγεί στο Νο1 του NBA Draft, υπέγραψε με την αμερικανική εταιρεία επταετές συμβόλαιο αξίας 90 εκατ. δολαρίων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ με rookie μπασκετμπολίστα. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2015, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ισόβια συμφωνία, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εγγυημένη συνεργασία που έχει προσφέρει ποτέ η Nike σε έναν μόνο αθλητή.

Η σχέση τους δεν περιορίστηκε στα παπούτσια και τις εμφανίσεις. Το 2021, η Nike εγκαινίασε στα κεντρικά της γραφεία στο Όρεγκον το LeBron James Innovation Center, μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση περίπου 65.000 τ.μ., αφιερωμένη στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον αθλητισμό.

Αντίθετες πορείες Τζέιμς και Nike

Παρά την αδιάλειπτη παρουσία του Τζέιμς στην ελίτ του ΝΒΑ η εικόνα της Nike είναι πολύ διαφορετική. Η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει περίπου το 30% της αξίας της μέσα στο 2026, ενώ σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του Νοεμβρίου του 2021 η συνολική πτώση ξεπερνά το 70%.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν ουσιαστικά τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπό τη διοίκηση του Τζον Ντόναχο η Nike επένδυσε επιθετικά στις απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, περιορίζοντας τη συνεργασία της με τα παραδοσιακά δίκτυα λιανικής. Αν και η στρατηγική αυτή απέδωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στη συνέχεια αποδείχθηκε λιγότερο αποτελεσματική, καθώς ανταγωνιστές όπως οι Hoka και On άρχισαν να κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των παπουτσιών τρεξίματος.

Παράλληλα, η Nike προχώρησε σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με περικοπές θέσεων εργασίας και περιορισμό του κόστους, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2024, η εταιρεία επανέφερε από τη σύνταξη τον βετεράνο Έλιοτ Χιλ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Nike για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αναθέτοντάς του την αποστολή να επαναφέρει την εταιρεία στην τροχιά της καινοτομίας και να αποκαταστήσει τη σχέση της με αθλητές και καταναλωτές.

Ο ίδιος είχε περιγράψει τη φιλοσοφία του με δύο απλές φράσεις: «Είμαστε μια αθλητική εταιρεία και είμαστε μια εταιρεία ανάπτυξης». Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ανάκαμψη παραμένει περιορισμένη. Αν και τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική εμφάνισαν σημάδια σταθεροποίησης, η εικόνα στην Κίνα και σε άλλες διεθνείς αγορές εξακολουθεί να είναι απογοητευτική.

Επιστροφή στις αξίες που την έκαναν «κουλ»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θεωρεί ότι η λύση βρίσκεται στην επιστροφή στις αξίες που έκαναν την Nike κυρίαρχη. Όπως είπε, όσοι εργάζονται στην εταιρεία έχουν ευθύνη να διατηρήσουν το κύρος της, προσθέτοντας ότι ως αθλητής της εταιρείας αισθάνεται την υποχρέωση να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί.

Όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνει η Nike για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και των καταναλωτών, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες της. Να ξαναβγεί στις γειτονιές, να μιλήσει με τον κόσμο, να ακούσει τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους ανθρώπους». Κατά την άποψή του, η επιτυχία της Nike χτίστηκε επειδή βρισκόταν διαρκώς κοντά στην κοινωνία και όχι μόνο επειδή επικεντρωνόταν στα οικονομικά αποτελέσματα.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο ιδρυτής της Fanatics, Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η Nike εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα brands στον κόσμο, αλλά επισήμανε πως επέτρεψε στους ανταγωνιστές της να εισχωρήσουν σε αγορές στις οποίες άλλοτε κυριαρχούσε απόλυτα. Όπως είπε, η μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσει αυτό που πάντα τη χαρακτήριζε: την αίσθηση ότι είναι η πιο «κουλ» αθλητική μάρκα.

Αυτή ακριβώς η εικόνα ήταν, σύμφωνα με τον Τζέιμς, ο βασικός λόγος για τον οποίο επέλεξε τη Nike πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Θυμήθηκε ότι μεγάλωσε βλέποντας αθλητές όπως οι Μάικλ Τζόρνταν, Μπο Τζάκσον, Ντέιον Σάντερς, Μπάρι Σάντερς και Κεν Γκρίφι Τζούνιορ να μετατρέπουν το λογότυπο της εταιρείας σε σύμβολο επιτυχίας και επιρροής.

«Η Nike δεν μπορεί να χάσει αυτό το στοιχείο», κατέληξε. «Όλοι θέλουν να νιώθουν ότι είναι κουλ όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Αν η Nike ξαναβρεί αυτή την ταυτότητα, θα έχει ξαναβρεί και τον εαυτό της».