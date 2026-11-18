Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η μείωση των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου ντίζελ κάτω από το αναμενόμενο επίπεδο των 2 εκατ. τόνων τον Νοέμβριο ενδέχεται να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών που μίλησαν στην έγκυρη ρωσική οικονομική εφημερίδα «Kommersant», οι φορτώσεις του Νοεμβρίου ενδέχεται να περιοριστούν στο μισό, ενώ οι περιορισμοί στις εξαγωγές είναι πιθανό να γίνουν αυστηρότεροι.

Οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ στις δυτικές αγορές ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία έως το τέλος Νοεμβρίου, εν μέρει λόγω της μειωμένης προσφοράς από τη Ρωσία, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της εταιρείας, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσουν τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ τον Νοέμβριο σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τον αρχικό στόχο των 2 εκατ. τόνων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, τα αποθέματα πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ υποχώρησαν κάτω από τα 100 εκατ. βαρέλια, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών.

Προηγουμένως, ωστόσο, οι εκτιμήσεις της Kpler έκαναν λόγο για πιθανή υποχώρηση των τιμών στην αγορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση της Platts στις 17 Νοεμβρίου, οι τιμές των φορτίων πετρελαίου ντίζελ στη Βορειοδυτική Ευρώπη και τη Μεσόγειο μειώθηκαν κατά 36,25 και 35,7 δολάρια αντίστοιχα, διαμορφούμενες στα 1.260 δολάρια ανά τόνο.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλούσε την αισιοδοξία που επικρατούσε στην αγορά, λόγω της αύξησης των προμηθειών πρώτων υλών από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στη λειτουργία των ρωσικών διυλιστηρίων, επισημαίνει η Platts.

Η Ρωσία προχώρησε σε μερική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από τις συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

2Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας, οι εξαγωγές επιτρέπονται σε συγκεκριμένες πετρελαϊκές εταιρείες, βάσει καθορισμένων ποσοστώσεων. Οι γενικοί περιορισμοί στις εξαγωγές καυσίμων, οι οποίοι ισχύουν και για τους παραγωγούς, παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Όπως είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντρ Νόβακ, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαγάγει τον Νοέμβριο 2,15 εκατ. τόνους πετρελαίου ντίζελ, ποσότητα υπερτετραπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, όπως είχε προειδοποιήσει, οι επιθέσεις κατά των διυλιστηρίων ενδέχεται να επηρεάσουν τον όγκο των εξαγωγών.

Οι ουκρανικές επιθέσεις

Τον Νοέμβριο, αναφορές για επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου έγιναν, μεταξύ άλλων, από τους κυβερνήτες των περιφερειών Γιαροσλάβλ και Λένινγκραντ, Μιχαήλ Γεβράγιεφ και Αλεξάντερ Ντροζντένκο, αντίστοιχα.

«Έχουν σημειωθεί ζημιές στις υποδομές του διυλιστηρίου», δήλωσε στις 3 Νοεμβρίου ο Γεβράγιεφ.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο έκανε λόγο για πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Kirishi, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Commodities at Sea, οι εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ και πετρελαϊκών αποσταγμάτων (gas oils) από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 14,5% την εβδομάδα έως τις 5 Νοεμβρίου, φτάνοντας τους 410.000 τόνους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δύο πηγών που μίλησαν στην «Kommersant», οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου ντίζελ τον Νοέμβριο ενδέχεται να περιοριστούν σε περίπου 1 εκατ. τόνους. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των διυλιστηρίων που διακόπτουν τη λειτουργία τους, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές θα αυστηροποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως φτάνοντας έως και την πλήρη απαγόρευση των αποστολών στο εξωτερικό.

Στην εγχώρια αγορά, η προσφορά πετρελαίου ντίζελ εξακολουθεί προς το παρόν να καλύπτει τη ζήτηση, προσθέτει μία από τις πηγές της «Kommersant». Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, οι καταναλωτές έχουν εντείνει τις αγορές τους για την εξασφάλιση αποθεμάτων, με αποτέλεσμα οι τιμές στη χονδρική αγορά μικρών ποσοτήτων να αυξηθούν κατά 4%-5%.

Ο Σεργκέι Φρόλοφ, διευθύνων εταίρος της NEFT Research, εκτιμά ότι πιο ρεαλιστικό είναι να αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση των προμηθειών, καθώς θα προχωρούν οι εργασίες επισκευής και επαναλειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της Open Oil Market, Σεργκέι Τερέσκιν, εκτιμά ότι ο όγκος των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ θα επηρεαστεί πρωτίστως από τους ρυθμιστικούς περιορισμούς και, σε δεύτερο βαθμό, από τις τεχνικές διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων.

Ως έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα, ο ίδιος αναφέρει τα αποτελέσματα των εκλογών του Νοεμβρίου για το αμερικανικό Κογκρέσο, τα οποία έχουν οδηγήσει τους Αμερικανούς εισαγωγείς να επανεκτιμήσουν τη δυνατότητα προμήθειας και χρήσης ρωσικού πετρελαίου ντίζελ.