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ExxonMobil – Chevron: Τεράστια κέρδη και… καμπανάκι για την προσφορά ντίζελ

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι επωφελούνται από τα ραγδαία αυξανόμενα περιθώρια διύλισης λόγω του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν

Πετρέλαιο 30.10.2026, 15:50
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ExxonMobil – Chevron: Τεράστια κέρδη και… καμπανάκι για την προσφορά ντίζελ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Μεγάλοι κερδισμένοι αναδεικνύονται οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι από τις πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ρωσία, οι οποίες έθεσαν εκτός λειτουργίας διυλιστήρια και προκάλεσαν ελλείψεις στην προσφορά, με αποτέλεσμα οι τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και των καυσίμων αεροσκαφών να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

 Ο τομέας διύλισης της Exxon ξεπέρασε σε απόδοση την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου για πρώτη φορά μετά από χρόνια

Παρά την αποδέσμευση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και τη χαλάρωση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές, οι τιμές του ντίζελ παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τα 220 δολάρια το βαρέλι στις χονδρικές αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα — υπερδιπλάσια από το επίπεδο που επικρατούσε πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανόδου των τιμών, ο τομέας διύλισης της Exxon ξεπέρασε σε απόδοση τον τομέα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, με κέρδη 7,2 δισ. δολαρίων το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

«Λιγότερο από το 25% των τελικών προϊόντων προέρχεται από τη Μέση Ανατολή» σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, δήλωσε στους Financial Times ο οικονομικός διευθυντής της ExxonMobil, Νιλ Χάνσεν. «Όταν το συνδυάζεις αυτό με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών και διυλιστηρίων, αυτές οι διαταραχές στην προσφορά έχουν σημαντικές επιπτώσεις», είπε και πρόσθεσε: «Όσο αυτό συνεχίζεται, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια αγορά που θα είναι αρκετά σύμφωνη με αυτή που παρατηρήσαμε το τρίτο τρίμηνο».

Ισχυρά κέρδη για ExxonMobil – Chevron

Η οικονομική διευθύντρια της Chevron, Eimear Bonner, δήλωσε ότι η προσφορά προϊόντων ήταν πιο περιορισμένη αυτό το τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο και ότι οι συνθήκες αυτές θα συνεχιστούν «μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και του επόμενου». Η Chevron κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 9,9 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω απώλειας 1,6 δισ. δολαρίων που οφείλεται σε «χρονικές επιδράσεις» σχετικές με τη λογιστική των αποθεμάτων.

Η ανταγωνίστρια ExxonMobil ανέφερε καθαρά κέρδη ύψους 15,4 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου και σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή της από τότε που η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε ραγδαία αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Ακολουθώντας το παράδειγμα των ευρωπαϊκών ομολόγων τους, οι αμερικανικές εταιρείες διοχέτευσαν τα κέρδη τους από τη διύλιση πίσω στους μετόχους. Η Exxon αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά σχεδόν 4% στα 1,07 δολάρια ανά μετοχή και δήλωσε ότι θα συνεχίσει το τριμηνιαίο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. δολαρίων και το επόμενο έτος. Η Chevron διατήρησε το μέρισμά της στα 1,78 δολάρια ανά μετοχή και επαναγόρασε μετοχές αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, στο κατώτερο όριο των προβλέψεων, στο πλαίσιο ενός υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς ύψους 75 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινωθεί το 2023.

Επενδύσεις στη διύλιση

Ενώ οι εταιρείες λειτουργούν τα διυλιστήριά τους στις ΗΠΑ σε πλήρη δυναμικότητα, αμφότερες δήλωσαν ότι δεν έχουν νέα σχέδια για επέκταση της παγκόσμιας παραγωγής πέραν όσων έχουν ήδη δεσμευτεί. Η Exxon δήλωσε ότι θα δαπανήσει 9 δισ. δολάρια παγκοσμίως τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε επενδύσεις διύλισης, με μεγάλο μέρος του ποσού αυτού να κατευθύνεται προς την ακτή του Κόλπου, όπου η εταιρεία αναμένει να αυξήσει την παραγωγή κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ και του καυσίμου αεροσκαφών. «Αυτά τα σχέδια βασίζονται σε μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Χάνσεν.

Η Chevron ανέφερε ότι η εταιρεία έχει σχέδια να αυξήσει τη δυναμικότητα κατά 7% στο διυλιστήριο της Πασκαγκούλα στο Μισισιπή έως το 2030. «Κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά όχι κάποια μεγάλη επέκταση· εστιάζουμε στην ασφάλεια και την αξιοπιστία», δήλωσε ο Μπόνερ. Η υψηλή τιμή του ντίζελ και άλλων καυσίμων έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους μεταφοράς και έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις ΗΠΑ, η τιμή του ντίζελ σε εθνικό επίπεδο ξεπερνά τα 6 δολάρια — υψηλότερη κατά περισσότερο από 70% σε σχέση με πέρυσι — ασκώντας έντονη πίεση στον Τραμπ, ο οποίος αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Ντάλας, το 10% περίπου της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας τον τελευταίο χρόνο, ενώ η ελάχιστη επένδυση σε διυλιστήρια τα τελευταία χρόνια επιδεινώνει την κατάσταση.

«Άνθρακες» η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ντίζελ

Ο Μπράιαν Μάντελ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος μάρκετινγκ και εμπορικών δραστηριοτήτων της αμερικανικής εταιρείας διύλισης Phillips 66, δήλωσε ότι δεν αναμένει η συμφωνία του Τραμπ με τη Ρωσία για τις εξαγωγές ντίζελ να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στην αγορά.

«Δεν πιστεύουμε ότι η Ρωσία διαθέτει αρκετά αποστάγματα για να κάνει μεγάλη διαφορά, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο Μάντελ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την Τετάρτη. «Αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με την ποσότητα αποσταγμάτων που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.»

Η εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων ασκεί επίσης περαιτέρω πίεση στις τιμές, καθώς η προσφορά είναι μειωμένη για να απορροφήσει μελλοντικές διαταραχές. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί στα 410,6 εκατ. βαρέλια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA). Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι τιμές στα βενζινάδικα θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Σε ομιλία του σε συγκέντρωση στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας την Τετάρτη, δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν «ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που έκανα ποτέ». «Βραχυπρόθεσμος πόνος, σωστά, για μακροπρόθεσμο κέρδος. Θα το δείτε πολύ σύντομα».

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