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Μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη, στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιπλέον της τριμερούς συνόδου κορυφής που είχε ήδη προγραμματιστεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Την πληροφορία αυτή μετέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, αν και εξ αρχής δεν είχε αποσαφηνιστεί η ακριβής ώρα διεξαγωγής της διμερούς επαφής.

Νωρίτερα, από την πλευρά της Μόσχας, το Κρεμλίνο γνωστοποίησε ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει οριστεί για την Πέμπτη στη Σενζέν της Κίνας, δεν προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα.

Ερωτηθείς σχετικά με τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου τριμερούς συνάντησης στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε χαρακτηριστικά «όχι πάνω από μία ώρα», όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ταυτόχρονα, ο Ρώσος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι για αύριο δεν έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις εφ’ όλης της ύλης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν ούτε σήμερα κάποια ουσιαστική συνομιλία. Ωστόσο, Τραμπ και Πούτιν αντάλλαξαν χειραψία κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που παρατέθηκε με την ευκαιρία της συνόδου του APEC.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ και μετέδωσε το πρακτορείο TASS, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν στη συνάντησή τους για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Επιπλέον, σε δηλώσεις του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας για τη στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία, Ντμίτρι Σουγκάγεφ, ανέφερε ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν φθάσει σε ένα νέο επίπεδο στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας. Όπως εξήγησε, το ευρύ πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου καλύπτει την κατασκευή αεροσκαφών και μηχανών, το διάστημα, την αντιαεροπορική άμυνα, καθώς και τον ναυτικό τομέα.