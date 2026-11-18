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Σε περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού στις χρηματοδοτήσεις καλούνται να αναπτύξουν πλέον τις εργασίες τους σε όλες τις κατηγορίες πίστης οι τράπεζες.

Από τη μία πλευρά η δραστηριοποίηση νέων πόλων, μη συστημικών, στην εγχώρια αγορά και από την άλλη ο μικρός για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς αριθμός αξιόχρεων φυσικών και νομικών προσώπων, πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Η πλειονότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών είναι ευθέως συνδεδεμένη με τα Euribor. Άρα κάθε μεταβολή των τελευταίων περνά αυτόματα στο κόστος των χορηγήσεων.

Τούτο επιβεβαίωσαν οι διοικήσεις τους κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2026, τονίζοντας πως οι συνθήκες οδηγούν σε συρρίκνωση των spreads που εφαρμόζονται επί των δεικτών αναφοράς.

Παρόλα αυτά, τόσο τα καθαρά τους έσοδα όσο και το επιτοκιακό περιθώριο, η διαφορά δηλαδή μεταξύ επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις, συνεχίζουν να αυξάνονται.

Καθοριστικό ρόλο στην καταγραφείσα βελτίωση διαδραματίζει η σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών.

Φθηνές καταθέσεις

Από την πλευρά του παθητικού, οι καταθέσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης.

Η τελευταία καταγράφει συνεχή άνοδο από το 2016 έως σήμερα, με το κόστος ωστόσο να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Κι αυτό διότι το 75% των αποταμιεύσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι τοποθετημένο σε λογαριασμούς πρώτης ζήτησης με ουσιαστικά μηδενικό επιτόκιο.

Από την άλλη, οι αποδόσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις κατά την περίοδο αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ αυξάνονται με καθυστέρηση και σε μικρότερο βαθμό από τους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς.

Τα επιτόκια στα δάνεια

Στον αντίποδα, στην πλευρά του ενεργητικού, τα επιτόκια ενισχύονται ταχύτερα και με μεγαλύτερο ρυθμό.

Ο λόγος είναι ότι η πλειονότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών είναι ευθέως συνδεδεμένη με τα Euribor. Άρα κάθε μεταβολή των τελευταίων περνά αυτόματα στο κόστος των χορηγήσεων.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες αξιοποιούν την υπερβάλλουσα ρευστότητα για τοποθετήσεις στην αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις επίσης ενισχύονται με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Έτσι, τα πιστωτικά ιδρύματα, παρά την όξυνση του ανταγωνισμού και την αναπόφευκτη συμπίεση των spreads, βελτιώνουν την οργανική τους κερδοφορία.

Τα μεγέθη ανά τράπεζα

Τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι πριν λίγες εβδομάδες, καταδεικνύουν του λόγου το αληθές:

Eurobank

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) αυξήθηκε από 2,46% στο α΄τρίμηνο του 2026 σε 2,48% στο β΄ τρίμηνο και σε 2,53% στο γ΄ τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 719 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένα κατά 5% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Σε αυτό το διάστημα, τα δάνεια πρόσθεσαν περίπου 33 εκατ. ευρώ στα καθαρά έντοκα έσοδα, τα ομόλογα 19 εκατ. ευρώ και οι τοποθετήσεις σε κεντρικές τράπεζες 17 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την άνοδο του κόστους καταθέσεων και τις λοιπές επιβαρύνσεις.

Πειραιώς

Το NIM ενισχύθηκε από 2,14% στο α΄ τρίμηνο σε 2,22% στο β΄ τρίμηνο και σε 2,31% στο γ΄ τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 471 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα αύξησε τις θέσεις της σε ομόλογα κατά 3 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο, ενώ η διοίκησή της υπογράμμισε τη συμβολή της ισχυρότερης από τις αρχικές παραδοχές αύξησης καταθέσεων και της πιστωτικής επέκτασης.

Alpha Bank

Tο NIM διαμορφώθηκε στο γ΄ τρίμηνο του 2026 σε 2,30% έναντι 2,16% στο β΄ τρίμηνο και 2,12% στο α΄ τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 8,2%, στα 472,2 εκατ. ευρώ.

Η διοίκησή της μιλώντας στους αναλυτές συνέδεσε τις εν λόγω επιδόσεις με μεγαλύτερους όγκους δανείων και τίτλων, αλλά και με την καθυστερημένη ανατιμολόγηση προθεσμιακών λιανικής.

Εθνική Τράπεζα

Tο NIM αυξήθηκε από 2,72% στο α΄ τρίμηνο σε 2,73% στο β΄ τρίμηνο και σε 2,88% στο γ΄ τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 587 εκατ. ευρώ με τριμηνιαία άνοδο περίπου 6%.

Στα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνεται η ενίσχυση των τόκων από εξυπηρετούμενα δάνεια και από ομολογιακούς τίτλους.

Έτσι, υπερκαλύφθηκε η επιπλέον επιβάρυνση από τα έξοδα για τις καταθέσεις.