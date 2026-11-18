Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση 1.604,3% σημείωσαν το 2025 σε σύγκριση με το 2024, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων της χώρας βάσει δικαστικών αποφάσεων, καθώς ανήλθαν σε 392 έναντι 23 το 2024.

Ενώ, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2016- 2025 παρουσιάζει αύξηση 15%.

Παράλληλα, ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2016- 2025, παρατηρείται αύξηση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 30,3% στις ατομικές επιχειρήσεις, 11,6% στις προσωπικές εταιρείες, μείωση 1,8% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και αύξηση 19% στις άλλες ή άγνωστες εταιρείες.

Οι πτωχεύσεις

Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το 2025 κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 25%, ακολουθεί ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με ποσοστό 22,2% και έπονται οι τομείς της μεταποίησης με 12,2%.

Ακολουθούν, οι τομείς των κατασκευών με 9,9%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων με 5,9%, μεταφοράς και αποθήκευσης με 5,6%, διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 5,1%, γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας με 3,1%, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών με 2,6%, εκπαίδευσης, δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα και τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας με 1,3%.

Τέλος, για την περίοδο 2016- 2025 παρατηρείται μείωση στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 10,2%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 26,6% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 23,5%.