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Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο

Ο Σταύρος Καφούνης επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν διαρκείς αυξήσεις στο λειτουργικό τους κόστος, από τα ενοίκια και την ενέργεια έως το μισθολογικό κόστος

Business 21.07.2026, 18:09
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Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο
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Αντιμέτωπο με νέα λουκέτα θα βρεθεί το εμπόριο, χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης,  μιλώντας για την αγορά, τα κόστη και τις προτάσεις του εμπορίου ενόψει της ΔΕΘ.

Για την εικόνα της αγοράς ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπογράμμισε ότι η συνομοσπονδία επιλέγει να τοποθετείται αποκλειστικά με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί σε τριμηνιαία βάση, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πραγματική εικόνα του εμπορίου.

Όπως ανέφερε, τα μηνύματα από την αγορά παραμένουν άμεσα συνδεδεμένα με την αγοραστική δύναμη των πολιτών, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την κατανάλωση.

«Με τα σημερινά δεδομένα κρατάμε μικρό καλάθι», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι θα είναι δύσκολο η αύξηση του κύκλου εργασιών να καλύψει τη σημαντική επιβάρυνση που προκαλεί η άνοδος του λειτουργικού κόστους.

Παράλληλα, ο κ.Καφούνης ,  υπογράμμισε ότι χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, υπάρχει ορατός κίνδυνος να αυξηθούν τα κλειστά και ξενοίκιαστα καταστήματα, με επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος πιέζει τις επιχειρήσεις

Ο κ. Καφούνης επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν διαρκείς αυξήσεις στο λειτουργικό τους κόστος, από τα ενοίκια και την ενέργεια έως το μισθολογικό κόστος.

Όπως τόνισε, οι πιέσεις αυτές περιορίζουν τα περιθώρια βιωσιμότητας, μειώνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων και λειτουργούν ανασταλτικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενεργειακό κόστος: Προτάσεις με συγκεκριμένη κοστολόγηση

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ χαρακτήρισε το ενεργειακό κόστος ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ελληνικό εμπόριο.

Υπενθύμισε ότι η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει προς την κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο και πλήρως κοστολογημένο υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις σε τρεις άξονες:

– Θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.

– Δημοσιονομικές παρεμβάσεις, με έμφαση στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

– Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως υπογράμμισε, το ενεργειακό κόστος δεν αφορά μόνο τη βιομηχανία, αλλά επιβαρύνει σημαντικά και τις εμπορικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις και αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Οι τιμές και το κόστος λειτουργίας

Ο κ. Καφούνης σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων παραμένει υψηλό.

Όπως είπε, η μείωση των επιβαρύνσεων σε ενέργεια, ενοίκια, μεταφορές και μισθολογικό κόστος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για πιο ανταγωνιστικές τιμές προς όφελος του καταναλωτή.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ ενόψει ΔΕΘ

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας είναι πλήρως κοστολογημένες, ρεαλιστικές και συνοδεύονται από συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως τόνισε, η ΕΣΕΕ συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο ενόψει της ΔΕΘ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σημαντικό μέρος των προτάσεών της μπορεί να υιοθετηθεί, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Θερινές εκπτώσεις: Έντονος ανταγωνισμός στην αγορά

Αναφερόμενος στις θερινές εκπτώσεις, ο κ. Καφούνης σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος, με πολλές επιχειρήσεις να προσφέρουν εκπτώσεις άνω του 50%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αυτές φτάνουν ακόμη και στο 60% ή το 70%, προκειμένου να διαθέσουν τα αδιάθετα αποθέματά τους.

Προκαταβολή φόρου: Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ,  σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, επανέλαβε τη θέση της Συνομοσπονδίας για τη μείωση ή την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για απώλεια δημοσίων εσόδων, αλλά για χρονική μετατόπιση της είσπραξης.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, χωρίς να δημιουργεί σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Ο κ. Καφούνης αναγνώρισε τα βήματα που έχουν γίνει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά προγράμματα ΕΣΠΑ αποκλειστικά για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε ότι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και η ουσιαστική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων.

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