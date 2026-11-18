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Από τη Θεσσαλονίκη και με αφορμή τη Philoxenia 2026 ξεκίνησε ο νέος κύκλος περιφερειακών συναντήσεων του ΣΕΤΕ και ο διάλογος για τις προτεραιότητες της τουριστικής ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την πιο άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα Μέλη του Συνδέσμου σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από συναντήσεις στις Περιφέρειες, ο ΣΕΤΕ επιδιώκει να συζητήσει τις προκλήσεις της κάθε περιοχής και να αξιοποιήσει όσα προκύπτουν από τον διάλογο για τη διαμόρφωση των θέσεων και των προτεραιοτήτων του από τις επιχειρήσεις Μέλη του Συνδέσμου.

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία Μελών του ΔΣ του Συνδέσμου, συμμετείχαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων Μελών του ΣΕΤΕ και τοπικών φορέων, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις προοπτικές της περιοχής και στις προϋποθέσεις για μια τουριστική ανάπτυξη με μεγαλύτερη αξία για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.

Η Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, αναφέρθηκε στη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού, αλλά και στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις φορολογικές επιβαρύνσεις έως τη στασιμότητα της κατά κεφαλήν δαπάνης. Ανέδειξε την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού, σύγχρονες δημόσιες υποδομές και σαφή θέση του τουρισμού στο νέο ΕΠΕΣ 2028-2034.

Παράλληλα, στάθηκε στη συμβολή του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ και της Marketing Greece στην ανάπτυξη των Περιφερειών, μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και στοχευμένες πρωτοβουλίες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Στον ΣΕΤΕ, μαζί με το ΙΝΣΕΤΕ και την Marketing Greece, συνδέουμε τη θεσμική εκπροσώπηση με την έρευνα και την τεκμηρίωση, τον στρατηγικό σχεδιασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διεθνή προβολή με την ενεργοποίηση συνεργειών. Με αυτή τη φιλοσοφία εργαστήκαμε και στην Κεντρική Μακεδονία, συνδυάζοντας σχέδια δράσης, πρωτοβουλίες συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στοχευμένες ενέργειες προβολής. Αξιοποιούμε τη γνώση και την τεχνογνωσία μας, συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης να διαχέονται ευρύτερα, στις επιχειρήσεις, στους προορισμούς και στις τοπικές κοινωνίες.»

Η δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από τα δεδομένα και τις δράσεις Τη σημερινή εικόνα του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, αξιοποιώντας τα στοιχεία και τις μελέτες του Ινστιτούτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το γεγονός ότι η Κεντρική Μακεδονία προσελκύει το 17,2% των επισκέψεων αλλοδαπών στις Περιφέρειες, αλλά αντιστοιχεί μόλις στο 7,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τα στοιχεία αυτά ανέδειξαν την πρόκληση η ισχυρή επισκεψιμότητα να μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη και περισσότερα οφέλη για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη δυναμική ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης τα τελευταία χρόνια, η οποία μεταβάλλει ουσιαστικά τον χάρτη της τουριστικής προσφοράς, διευρύνοντας τις επιλογές των επισκεπτών. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τη λειτουργία των προορισμών και αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών και επαναξιολόγησης του σχεδιασμού και της διαχείρισής τους.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι: «Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς, διεθνή προσβασιμότητα και εξαιρετικά πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα. Η πρόκληση είναι να συνδέσουμε αποτελεσματικότερα αυτά τα πλεονεκτήματα, ώστε να περάσουμε από την αύξηση των επισκέψεων στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας και από την ανάπτυξη μεμονωμένων προορισμών σε μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία. Σε αυτή την προσπάθεια, η Θεσσαλονίκη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως διεθνής πύλη για ολόκληρη την Περιφέρεια, ενισχύοντας τη διάρκεια παραμονής, την τοπική δαπάνη και τη διάχυση των οικονομικών ωφελειών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.»

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, Νίκος Διαμαντόπουλος, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας και το Project Thessaloniki. Μέσα από έρευνα, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, έργα και δράσεις προβολής, η Marketing Greece συμβάλλει στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής και των διαφορετικών εμπειριών που προσφέρει, με συνέπεια από το 2019. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η σημασία της σταθερής συνεργασίας και της κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της θέσης του προορισμού στη διεθνή τουριστική αγορά.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Διαμαντόπουλος: «Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί έναν προορισμό που έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα επιθυμιών του επισκέπτη χάρη στον φυσικό της πλούτο και στο πλήθος των εμπειριών που προσφέρει. Για να επιτευχθεί η με όρους βιωσιμότητας ανάπτυξη του προορισμού, απαιτείται στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και διαχείριση του προορισμού σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την πόλη και την περιφέρεια επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας και στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος.»

Ο διάλογος με τα Μέλη στο επίκεντρο – Τέσσερις προτεραιότητες για την Κεντρική Μακεδονία

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ανοιχτή συζήτηση με τα Μέλη του ΣΕΤΕ και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, την οποία συντόνισε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, Αλέξανδρος Θάνος. Μέσα από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι ανάγκες των προορισμών και οι δυνατότητες για καλύτερη συνεργασία στην Κεντρική Μακεδονία. Κοινό σημείο αναφοράς ήταν η ανάγκη η τουριστική ανάπτυξη να στηρίζεται σε οργανωμένο σχεδιασμό, σύγχρονες υποδομές και εμπειρίες που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για τον επισκέπτη και την τοπική οικονομία.

Ο κ. Θάνος ανέδειξε τη σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας με τα Μέλη για τον ρόλο και το έργο του ΣΕΤΕ, επισημαίνοντας: «Η ουσιαστική εκπροσώπηση του τουρισμού προϋποθέτει να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις και στους προορισμούς. Να ακούμε τις ανάγκες τους, να κατανοούμε τις προκλήσεις τους και να διαμορφώνουμε από κοινού τις προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού.»

Από τη συζήτηση αναδείχθηκαν τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την ευρύτερη περιοχή:

1. Ένα πιο ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν για την Κεντρική Μακεδονία. Η καλύτερη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τους υπόλοιπους προορισμούς της Περιφέρειας αναδείχθηκε ως

σημαντική ευκαιρία. Η Χαλκιδική, η Πιερία, ο Όλυμπος, η πολιτιστική κληρονομιά και οι διαφορετικές εμπειρίες της περιοχής μπορούν να εμπλουτίσουν τις επιλογές του επισκέπτη, με σεβασμό στη ξεχωριστή ταυτότητα κάθε προορισμού. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η αύξηση των αφίξεων από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται περισσότερες και ποιοτικότερες εμπειρίες, καλύτερη σύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τις τοπικές δραστηριότητες και κοινές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη διάρκεια παραμονής και θα συμβάλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

2. Συνεργασία και αποτελεσματικότερη διαχείριση των προορισμών. Ο ρόλος των DMMOs αναδείχθηκε ως βασικό εργαλείο για τον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία των τριών τουριστικών οργανισμών που λειτουργούν στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και τη Χαλκιδική, αποτελεί ήδη μια σημαντική βάση για κοινές πρωτοβουλίες προβολής και ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού, με αφορμή και την ανάπλαση της ΔΕΘ. Αναδείχθηκε η ανάγκη για πιο οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων, ώστε οι νέες υποδομές να συνδυαστούν με τη συστηματική προσέλκυση συνεδρίων, εκθέσεων και διοργανώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με ουσιαστικό όφελος για τους προορισμούς. Η ανταποδοτικότητα των τελών και η χρηματοδότηση των δημόσιων υποδομών αποτέλεσαν κεντρικά θέματα

του διαλόγου. Με τα έσοδα από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επισημάνθηκε η ανάγκη οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιούνται αποτελεσματικά και να επιστρέφουν στους προορισμούς, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες. Κοινός προβληματισμός ήταν ότι οι δημόσιες υποδομές συχνά δεν ακολουθούν τον ρυθμό των ιδιωτικών επενδύσεων, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η σύνδεση των εσόδων από τον τουρισμό με μετρήσιμες βελτιώσεις στις τοπικές υποδομές αναδείχθηκε ως προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών.

4. Χωροταξικός σχεδιασμός και βραχυχρόνια μίσθωση: ανάγκη για ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης. Η ανάγκη για ένα σαφές και λειτουργικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό συνδέθηκε με την ευρύτερη συζήτηση για την ανάπτυξη των τουριστικών καταλυμάτων και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Επισημάνθηκε ότι η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργήσει ανισορροπίες, ενισχύοντας την ανάγκη για κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις πραγματικές δυνατότητες κάθε προορισμού και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από οριζόντιες ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους περιορισμούς που επηρεάζουν νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ο ΣΕΤΕ στηρίζει τη θέσπιση ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου, με ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους προορισμούς και θα στηρίζουν την οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη, χωρίς οριζόντιους περιορισμούς που δεν ανταποκρίνονται

στις ανάγκες κάθε περιοχής, καθώς και με πρόβλεψη για τις ήδη εγκεκριμένες επενδύσεις.

Ο διάλογος συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα

Η συνάντηση στην Κεντρική Μακεδονία αποτέλεσε την αφετηρία μιας σειράς επαφών του ΣΕΤΕ με τα Μέλη του σε όλη τη χώρα. Οι ανάγκες και οι προτάσεις που προκύπτουν από τις συζητήσεις θα αξιοποιούνται στη διαμόρφωση των θέσεων και των επόμενων παρεμβάσεων του Συνδέσμου. Μαζί με το ΙΝΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, ο ΣΕΤΕ θα συνεχίσει τις περιφερειακές συναντήσεις, με στόχο να βρίσκεται πιο κοντά στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους του τουρισμού, να ακούει τις ανάγκες κάθε περιοχής και να μετατρέπει αυτή τη γνώση σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών.