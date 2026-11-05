 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Τουρισμός 05.11.2026, 08:32
Σχολιάστε
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ως ορόσημο για την αναγνώριση του στρατηγικού ρόλου του τουρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία και σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) την πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό, την οποία παρουσίασε χθες, 4 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την ευθύνη του αρμόδιου επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ο ΣΕΤΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά ο τουρισμός αποκτά ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο αναγνωρίζει τη συμβολή του στην οικονομία, την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ωστόσο, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι το καθοριστικό στοίχημα δεν είναι μόνο η διαμόρφωση της στρατηγικής, αλλά κυρίως η εφαρμογή της, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη διακυβέρνηση, ενώ ενσωματώνει προτεραιότητες που ο ΣΕΤΕ αναδεικνύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η ψηφιακή μετάβαση, η αναβάθμιση των υποδομών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η δικαιότερη κατανομή των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών του τουρισμού.

Αγάπη Σμπώκου: Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, με αφορμή την παρουσίαση της στρατηγικής, δήλωσε:

«Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό αποτελεί ορόσημο για την αναγνώριση του στρατηγικού ρόλου του τουρισμού στην Ευρώπη. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η εφαρμογή της, με ουσιαστικό αντίκρισμα για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους του τουρισμού και τις τοπικές κοινωνίες. Η Ελλάδα έχει τη γνώση και την εμπειρία να συμβάλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Ο ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece δηλώνουμε παρόντες, με τεκμηριωμένες θέσεις και ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τουρισμού των επόμενων ετών».

Η τοποθέτηση του ΣΕΤΕ αναδεικνύει και τη δυνατότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει ως ένας από τους πλέον ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία σε αριθμούς

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνει το οικονομικό μέγεθος του κλάδου και τη σημασία του για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο τουρισμός συνεισφέρει στο 10% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει περίπου 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, από τις οποίες το 99% είναι μικρές και μεσαίες.

Παράλληλα, η Ευρώπη συγκεντρώνει περίπου το 40% των διεθνών τουριστικών αφίξεων παγκοσμίως, διατηρώντας την πρώτη θέση μεταξύ των τουριστικών προορισμών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η ζήτηση παραμένει ισχυρή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 76% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η νέα στρατηγική επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών.

Ακαδημία Τουρισμού, ψηφιακά εργαλεία και λιγότερη γραφειοκρατία

Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκονται πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των βασικών δράσεων προβλέπεται η δημιουργία Ακαδημίας Τουρισμού της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τουρισμού, το οποίο θα συνδέεται με τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των προορισμών σε πληροφορίες και ψηφιακά εργαλεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μείωση των περιττών διοικητικών εμποδίων, μέσω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απλούστευσης στον τουρισμό, καθώς και στη συνέχιση των εργασιών για έναν απρόσκοπτο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό χώρο.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς, ώστε να επενδύσουν στην καινοτομία και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού.

Διαχείριση τουριστικών ροών και επιμήκυνση της περιόδου

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική καταλαμβάνει η ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώκει καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών και μεγαλύτερη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές και περιόδους του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης τουρισμού, σχετική σύσταση του Συμβουλίου και εργαλειοθήκη για τον ισορροπημένο τουρισμό.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών, στην ενθάρρυνση των ταξιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου συντονισμού κρίσεων στον τουρισμό, ώστε οι προορισμοί να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις.

Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου η εποχικότητα, οι ανάγκες αναβάθμισης των υποδομών και η διαχείριση των πιέσεων σε δημοφιλείς προορισμούς αποτελούν βασικές προκλήσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.

Διεθνής προβολή και νέα ευρωπαϊκή συμμαχία

Η Κομισιόν επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την παγκόσμια ελκυστικότητα της Ευρώπης μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και ο ΟΟΣΑ, καθώς και μέσα από διαλόγους με σημαντικές χώρες και περιφέρειες-εταίρους.

Στις δράσεις περιλαμβάνεται η ενίσχυση της προβολής μέσω του πλαισίου «Προορισμός Ευρώπη», αλλά και η θέσπιση νέων βραβείων «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Τουρισμού», με στόχο την ανάδειξη περισσότερων ευρωπαϊκών προορισμών.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής προβλέπεται η συγκρότηση μιας νέας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τον Τουρισμό, στην οποία θα συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει δράσεις σχετικές με τον τουρισμό μέσα από τα υφιστάμενα συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η νέα στρατηγική υλοποιεί τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2026 και την αποστολή που είχε ανατεθεί από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Για την ελληνική τουριστική αγορά, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς. Σε αυτή ακριβώς τη διάσταση εστιάζει και ο ΣΕΤΕ, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία της νέας στρατηγικής θα κριθεί από την εφαρμογή της και από το πραγματικό όφελος που θα δημιουργήσει για την οικονομία, την απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της
Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers
ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ
Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Coca-Cola HBC: Ποια προϊόντα της έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις
Business

Ποια προϊόντα της Coca-Cola HBC έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις

Από τις Coke Zero και τα αναψυκτικά, στην υψηλή ζήτηση για ενεργειακά ποτά - Οι κομβικές αγορές της Coca-Cola HBC

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τουρισμός
Επιβατική κίνηση: Αυξημένη κατά 2,4% τον Οκτώβριο [πίνακες]
Τουρισμός

Επιβατική κίνηση: Αυξημένη κατά 2,4% τον Οκτώβριο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος

ΕΛΙΝΤΟΥΡ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές αλλά αισιοδοξία για το 2026 για τα ξενοδοχεία του Comer Group στο Λουτράκι
Τουρισμός

ΕΛΙΝΤΟΥΡ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές αλλά αισιοδοξία για το 2026

Παρά τη δύσκολη χρηματοοικονομική εικόνα, η διοίκηση της ΕΛΙΝΤΟΥΡ θέτει ως στόχο την αύξηση των εσόδων στα 8,5 εκατ. ευρώ το 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρώπη: 10 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε
Τουρισμός

Ευρώπη: 10 προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε

Η Ευρώπη διαθέτει μια τεράστια ποικιλία προορισμών για να επισκεφθεί κανείς τον χειμώνα, είτε αναζητά χιονισμένες αποδράσεις, είτε παραθαλάσσιες διακοπές, είτε ιστορικές περιηγήσεις

ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series
Τουρισμός

ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series

Δράση «Drive. Stay. Experience.» για το Πρόγραμμα Boutique Hotel

Τουρισμός: Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στρέφονται στις μεγάλες διεθνείς αλυσίδες
Τουρισμός

Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στρέφονται στις μεγάλες διεθνείς αλυσίδες

Η στροφή των ανεξάρτητων ξενοδοχείων της Ευρώπης στις παγκόσμιες αλυσίδες είναι μια προσπάθεια να κερδίσουν απο την αγορά των επαγγελματικών ταξιδιών και την αύξηση των Αμερικανων τουριστών

Latest News
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες

Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της

Η Deoleo βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης μάχης για την εξαγορά της, στην οποία συμμετείχαν ισπανικοί ανταγωνιστές και πολυεθνικές εταιρείες

Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers

Περισσότερες από 200 ψήφους συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις για τους servicers στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες

ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές στον ΟΑΣΘ

Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά

Κατά τη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Πρεσβευτή του Καναδά, Sonya Thissen, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις και η προστασία της φέτας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street
Upd: 18:01

Στο «κόκκινο» η Wall - Ο Nasdaq βυθίζεται, ο Dow χάνει 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Τζούλη Καλημέρη
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ

Περισσότερες από εκατό συμβάσεις για νέες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, Ρώσος εμφιαλωτής κατέθεσε αίτηση στο Κρεμλίνο να αναλάβει την «προσωρινή διεύθυνση» της Multon, η οποία ανήκει στην Coca-Cola HBC

Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq
Wall Street

Κέρδη για τον Dow - Απώλειες στον Nasdaq

Μικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Wall Street

Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία
AGRO

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία

Παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ για την προστασία των ελαιοπαραγωγών σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα

Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών
AGRO

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών

Οι ευρωβουλευτές της AGRI ζητούν συγκεκριμένη στήριξη στη νέα ΚΑΠ 2028 – 2034 για την επόμενη γενιά αγροτών

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία - Η θέση του για το «Made in Europe»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies