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Με τη διμερή συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright, ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στην 7η Διάσκεψη της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στη Βαρσοβία.

αναδείχθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια πιο ενοποιημένη, ασφαλή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, μέσα από την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και την πλήρη αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την προοπτική αξιοποίησης των ελληνικών υποδομών για την προμήθεια της Κεντρικής Ευρώπης με αμερικανικό φυσικό αέριο, από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Σερβίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των τεχνικών και εμπορικών εμποδίων, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να λειτουργήσει σε πλήρη κλίμακα και να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική οδό ενεργειακού εφοδιασμού.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια πιο ενοποιημένη, ασφαλή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η Ελλάδα, μέσα από την ενίσχυση των διασυνδέσεών της με τις γειτονικές χώρες και την προώθηση νέων διεθνών έργων, αναδεικνύεται σε ενεργειακή γέφυρα που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Παπασταύρου: Στρατηγική ενεργειακή πύλη η Ελλάδα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπουν τη στρατηγική ενεργειακή τους συνεργασία σε πράξη. Μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, το αμερικανικό LNG μπορεί να φτάνει από την Ελλάδα στη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα, επενδύουμε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, που ενώνουν αγορές, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού και καθιστούν την ενέργεια περισσότερο ανταγωνιστική. Η Ελλάδα εδραιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικής ενεργειακής πύλης προς την Κεντρική Ευρώπη».

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου ήταν κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την ενίσχυση του διατλαντικού εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως θεμελίου για την ενεργειακή ασφάλεια («Strengthening Transatlantic LNG Trade as a Foundation for Energy Security») και τις προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου, που διοργάνωσε το Atlantic Council Global Energy Center. Ο Υπουργός, στην τοποθέτησή του, ανέδειξε την πρόοδο που έχει συντελεστεί από την περσινή P-TEC που διοργανώθηκε στην Αθήνα, όπου υπεγράφησαν σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες και συζητήθηκε η υλοποίηση, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, της απόφασης της ΕΕ για διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής από το ρωσικό φυσικό αέριο, ένας από τους τομείς στους οποίους η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφωνούν απόλυτα. Έναν χρόνο μετά, οι εννέα χώρες και οι έντεκα Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς του Κάθετου Διαδρόμου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, «συναντιόμαστε τακτικά, συνεργαζόμαστε, έχουμε βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, έχουμε διπλασιάσει τον πραγματικό όγκο του διερχόμενου φυσικού αερίου και έχουμε διευρυνθεί με την προσθήκη της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για δύο λόγους. Ο ένας είναι η περιφερειακή σταθερότητα. Και ο άλλος είναι η ενεργειακή ασφάλεια».

Στο πλαίσιο της P-TEC, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε επίσης διμερείς συναντήσεις με τον Πολωνό ομόλογό του, κ. Miłosz Motyka, και τον Υπουργό Ενέργειας της Ουγγαρίας, κ. István Kapitány. Στις συναντήσεις εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επενδύσεις της ΔΕΗ στις δύο χώρες, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων επενδύσεων και συνεργειών.

Προηγήθηκαν διμερείς συναντήσεις του Έλληνα Υπουργού με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομίας της Σλοβακίας, αρμόδια και για θέματα ενέργειας, κα Denisa Saková, την Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, κυρία Iva Petrova, τον Υπουργό Ενέργειας της Ρουμανίας, κ. Dumitru Chisăliță, και τον Υπουργό Οικονομίας της Κροατίας, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, κ. Ante Šušnjar. Κατά τις συναντήσεις συμφωνήθηκε η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας του Δεκεμβρίου, ώστε να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν μέτρα ενεργειακής στήριξης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, διαφυλάσσοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα εν μέσω της σφοδρής ενεργειακής κρίσης.