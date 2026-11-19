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Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά η AXIA Alpha Finance, μετά τα ισχυρότερα των προσδοκιών αποτελέσματα του εννεαμήνου, τα οποία επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ομίλου σε κατασκευές, παραχωρήσεις και ενέργεια. Το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν το ισχυρότερο στην ιστορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε επίπεδο καθαρών κερδών και το δεύτερο ισχυρότερο σε επίπεδο EBITDA, με την AXIA να διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 55,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η επίδοση του ομίλου ξεπέρασε τόσο τις δικές τους εκτιμήσεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς, με τη βελτίωση της κερδοφορίας να προέρχεται από το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά το τρίτο τρίμηνο. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμβολή των κατασκευών, ενώ η συμβατική ενέργεια ενίσχυσε τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα όσο και την τελική κερδοφορία, με σημαντική συνεισφορά από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Κομοτηνής.

Αύξηση 61,3% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Στο εννεάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξήθηκε κατά 20,1% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 3,45 δισ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 23,6%, στα 573,4 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16,6%, έναντι 16,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η AXIA Alpha Finance αποδίδει τη βελτίωση του περιθωρίου, μεταξύ άλλων, στην αυξανόμενη συμμετοχή των παραχωρήσεων στο μείγμα δραστηριοτήτων του ομίλου.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της τελικής κερδοφορίας. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και εξαιρουμένων των μη λειτουργικών στοιχείων, ανήλθαν στα 171,9 εκατ. ευρώ, από 106,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 61,3%.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 158,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48,8%.

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου οδηγεί την AXIA Alpha Finance στην απόφαση να επανεξετάσει ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026.

Οι υφιστάμενες εκτιμήσεις της προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 678,6 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 166,1 εκατ. ευρώ για τη χρήση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει την πρόβλεψη για τα ετήσια προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της θετικής απόκλισης.

Κατασκευές με ισχυρά περιθώρια και ανεκτέλεστο 8,6 δισ. ευρώ

Η κατασκευαστική δραστηριότητα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς της κερδοφορίας, με την AXIA Alpha Finance να ξεχωρίζει τόσο την αύξηση των EBITDA όσο και τη βελτίωση των περιθωρίων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα EBITDA των κατασκευών αυξήθηκαν κατά 42,4% σε ετήσια βάση, ενώ το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 12,2%, ενισχυμένο κατά 180 μονάδες βάσης.

Οι αναλυτές αποδίδουν την επίδοση στην αποτελεσματική εκτέλεση ενός χαρτοφυλακίου έργων υψηλής ποιότητας, το οποίο επιτρέπει στον όμιλο να διατηρεί ισχυρά και, κατά την εκτίμησή τους, βιώσιμα περιθώρια κερδοφορίας.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά, στα 8,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,1 δισ. ευρώ αφορούν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Για την AXIA Alpha Finance, το μέγεθος και η ποιότητα του ανεκτέλεστου προσφέρουν σημαντική ορατότητα για τη μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα και αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης των προοπτικών του ομίλου.

Οι παραχωρήσεις και η συμβολή της Εγνατίας Οδού

Ισχυρή ήταν και η επίδοση των παραχωρήσεων, με τα EBITDA του κλάδου να αυξάνονται κατά 35,3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 361,8 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη προήλθε τόσο από την ενοποίηση της Εγνατίας Οδού όσο και από την ανθεκτικότητα της κυκλοφορίας στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους του χαρτοφυλακίου.

Η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επωφελείται από ένα χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων το οποίο όχι μόνο διευρύνεται, αλλά και ωριμάζει, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στη συνολική λειτουργική κερδοφορία.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διάρθρωση των αποτελεσμάτων του ομίλου, καθώς ενισχύει τη συνεισφορά δραστηριοτήτων με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.

Η ενέργεια και τα 29 εκατ. ευρώ από την Κομοτηνή

Στον τομέα της συμβατικής ενέργειας, τα EBITDA του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 52,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 38,5% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η εικόνα του τρίτου τριμήνου ήταν σημαντικά βελτιωμένη, καθώς τα EBITDA του κλάδου αυξήθηκαν κατά 88% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, φθάνοντας τα 27,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, η επίδοση αντανακλά την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία του παραγωγικού δυναμικού του ομίλου, καθώς και τα οφέλη της καθετοποιημένης παρουσίας του στην αγορά ενέργειας, η οποία του επέτρεψε να αξιοποιήσει τις συνθήκες της αγοράς παρά την αυξημένη μεταβλητότητα.

Οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η κερδοφορία του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2025 είχε ενισχυθεί από έκτακτη συνεισφορά που συνδεόταν με τη θέση σε λειτουργία μονάδας ανοιχτού κύκλου για τρίτο μέρος.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη μονάδα συνδυασμένου κύκλου της Κομοτηνής, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην κερδοφορία από κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες.

Η συμμετοχή της Κομοτηνής προσέθεσε 29 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του εννεαμήνου, εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ προήλθαν μόνο από το τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 29,9 εκατ. ευρώ από συμμετοχές και χρεόγραφα, έναντι 19,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, χωρίς να περιλαμβάνεται η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ.

Η εικόνα του δανεισμού

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, ο συνολικός προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική, διαμορφώθηκε στα 4,15 δισ. ευρώ, έναντι 3,82 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός με αναγωγή στη μητρική ανήλθε στα 161 εκατ. ευρώ, από 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Η AXIA Alpha Finance σημειώνει ότι, μετά και την πρόσφατη έκδοση ευρωομολόγου, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώνονται σε pro forma βάση στα 2,667 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,344 δισ. ευρώ σε εταιρικό επίπεδο.

Παράλληλα, το 91% του συνολικού μικτού δανεισμού είναι είτε σταθερού επιτοκίου είτε αντισταθμισμένο, περιορίζοντας την έκθεση του ομίλου στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.

Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου, οι αποσβέσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση, στα 236 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τον δανεισμό της Εγνατίας Οδού.

Τι βλέπει η AXIA Alpha Finance για τη συνέχεια

Η AXIA Alpha Finance χαρακτηρίζει εξαιρετικά τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπογραμμίζοντας ότι το τρίτο τρίμηνο αποτέλεσε ιστορικό υψηλό για τον όμιλο σε επίπεδο καθαρών κερδών.

Κατά τους αναλυτές, η ισχυρή εικόνα στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Στην ποιότητα του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου, που επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών περιθωρίων, στο διευρυνόμενο και ολοένα πιο ώριμο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και στην ικανότητα αξιοποίησης των συνθηκών της αγοράς ενέργειας μέσω της καθετοποιημένης δραστηριότητας του ομίλου.

Με δεδομένο ότι η επίδοση του εννεαμήνου ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις, η AXIA προαναγγέλλει ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το 2026.

Προς το παρόν, διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 55,20 ευρώ ανά μετοχή, θεωρώντας ότι η ισχυρή κερδοφορία των κατασκευών, η αυξανόμενη συνεισφορά των παραχωρήσεων και οι επιδόσεις στην ενέργεια στηρίζουν τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.