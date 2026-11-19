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Με επιδόσεις ρεκόρ έκλεισε το εννεάμηνο για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Και αυτό επιτεύχθηκε χάρη στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και τη ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα που συνεισφέρουν ολοένα περισσότερο στα οικονομικά αποτελέσματα.

Μάλιστα οι επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιταχύνθηκαν αφού τα έσοδα στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 20,1% στα 3,45 δισ.ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 23,6% στα 573,4 εκατ. ευρώ. Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας για τους μετόχους, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 171,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,3%, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική προσαρμοσμένη κερδοφορία του προηγούμενου έτους ( FY 2025: 147,3 εκατ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το πρώτο τρίμηνο του 2027 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να υπογράψει ως ανάδοχος τις συμβάσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ για δύο έργα ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη

Δύο χρόνια νωρίτερα ο στόχος για EBITDA 800 εκατ. ευρώ

Ο Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου έθεσε στις 11 Ιουνίου 2026 κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για το 2025 τον στόχο για EBITDA 800 εκατ. ευρώ το 2028.

Η επίδοση αυτή ήρθε δύο χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με αναλυτές το προσαρμοσμένο EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου (έως 30 Σεπτεμβρίου 2026) ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών εταιρειών σε pro-rata βάση.

Οι Παραχωρήσεις καταγράφουν σημαντικά αυξημένη συνεισφορά, καθώς διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο και η κυκλοφορία διατηρεί θετική δυναμική

Γεγονός που φανερώνει τη δυναμική του Ομίλου να χτίζει τη λειτουργική κερδοφορία από πολλές πηγές των δραστηριοτήτων του. Κάτι που είναι αποτέλεσμα των επενδύσεων που έτρεξε και συνεχίζει να τρέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το πρώτο τρίμηνο του 2027 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να υπογράψει ως ανάδοχος τις συμβάσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ για δύο έργα ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη.

Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.09.2026, ανήλθε σε 7,1 δισ. ευρώ ( 6,6 δισ. στις 31.12.2025), ενώ τα προς υπογραφή έργα διαμορφώνονται σε 1,4 δισ. ευρώ, με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ

Οι επιδόσεις ανά τομέα

Ειδικότερα, οι Παραχωρήσεις καταγράφουν σημαντικά αυξημένη συνεισφορά, καθώς διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο και η κυκλοφορία διατηρεί θετική δυναμική. Τα έσοδα του τομέα κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 552,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,7%, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 35,3% σε 361,8 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 63% του συνολικού adj. EBITDA του Ομίλου.

Στην Κατασκευή, οι ρυθμοί εκτέλεσης παραμένουν υψηλοί, με την κερδοφορία να αυξάνεται ταχύτερα από τα έσοδα, αποτυπώνοντας την ισχυρή εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου έργων. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.09.2026, ανήλθε σε 7,1 δισ. ευρώ ( 6,6 δισ. στις 31.12.2025), ενώ τα προς υπογραφή έργα διαμορφώνονται σε 1,4 δισ. ευρώ, με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ.

Τα Συνολικά Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.09.2026 διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας. Συμπεριλαμβάνοντας (pro-forma) τα διαθέσιμα από την έκδοση του Ευρωομολόγου (ολοκληρώθηκε στις 26.10.2026), τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ

Ποσοστό περίπου 80% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (56%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (23%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και ελεγχόμενου ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με υψηλή ορατότητα εσόδων και κερδοφορίας και περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους ανάθεσης και χρηματοδότησης. Τέλος, το 88% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο τομέας της Ενέργειας κατέγραψε βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους, αξιοποιώντας την ευελιξία και την ανταγωνιστική του θέση, παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ταμειακά διαθέσιμα

Τα Συνολικά Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.09.2026 διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας. Συμπεριλαμβάνοντας (pro-forma) τα διαθέσιμα από την έκδοση του Ευρωομολόγου (ολοκληρώθηκε στις 26.10.2026), τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση αποτελεί πλέον ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας στον Όμιλο ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό οικονομικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον

Σημαντικό ορόσημο της τρέχουσας περιόδου αποτέλεσε και η επιτυχημένη πρώτη έκδοση Ευρωομολόγου στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN που θέσπισε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ειδικότερα, με γνώμονα τη συνεχή και ενεργητική διαχείριση της κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής του δομής, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,75%, το οποίο έλαβε πιστοληπτική αξιολόγηση Investment Grade από τις Moody’s και S&P (Baa3/BBB-). Η έκδοση προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με προσφορές περίπου € 2,3 δισ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 4,6 φορές.

Σε συνδυασμό με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση, τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου.

Η ισχυρή αυτή χρηματοοικονομική θέση αποτελεί πλέον ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας στον Όμιλο ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό οικονομικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον και, ταυτόχρονα, την ισχύ και την ευχέρεια να αξιοποιήσει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξανόμενη ανάγκη συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομής, επιταχύνοντας την επόμενη φάση ανάπτυξής του.