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Τη θετική αναπτυξιακή της δυναμική διατήρησε η IDEAL Holdings κατά το 9μηνο του 2026, με τις εταιρείες του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου να καταγράφουν βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο των επιχειρηματικών τους σχεδίων και τη συνεπή υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της.

Σε άνοδο η IDEAL Holdings

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 412,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων μας, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025. Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 50,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% συγκριτικά με το Εννεάμηνο 2025.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2025. Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 21,7 εκατ. αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2025.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,85/μετοχή ευρώ (47,6 εκατ. ευρώ) συνολικά εντός του Εννεαμήνου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η συνέχιση της θετικής πορείας των οικονομικών μας μεγεθών κατά το Εννεάμηνο του 2026, με τις εταιρείες του επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου να καταγράφουν βελτιωμένες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές των επιχειρήσεών μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας, στηρίζοντας τις διοικητικές τους ομάδες και αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους για τη δημιουργία μεγαλύτερων, ισχυρότερων και πιο εξωστρεφών επιχειρήσεων. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, με σαφή κριτήρια απόδοσης και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της χρήσης, οι επιδόσεις του Εννεαμήνου στηρίζουν τις εκτιμήσεις μας για το σύνολο του 2026. Με συνέπεια στην επενδυτική μας φιλοσοφία, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους μας, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

Ανοδική πορεία και ισχυρή φυσική & ψηφιακή παρουσία για την Αττικά Πολυκαταστήματα (attica)

Τα πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Η θετική αυτή πορεία αντανακλά την ωρίμανση των επενδύσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών για τους πελάτες, την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά. Ειδικότερα και σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025:

– Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, στα €181,4 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 14% σε €21,7 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 17% και διαμορφώθηκαν σε €16,6 εκατ.

Εντός του Εννεαμήνου 2026, οι πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, με άνοδο συναλλαγών κατά 2,3% και μέσης αξίας συναλλαγής κατά 5,1%, ενώ το conversion rate, που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ του αριθμού συναλλαγών και της επισκεψιμότητας, ενισχύθηκε σε 37,1%. Παράλληλα, προστέθηκαν πάνω από 60 νέα brands, ενώ οι πωλήσεις Tax Free σημείωσαν αύξηση 9% παρά την επιβράδυνση κατά το Α’ Τρίμηνο του 2026, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το attica eshop συνέχισε τη δυναμική του ανάπτυξη, με περισσότερους από 65.000 κωδικούς, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 25,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του δικτύου της, η Αττικά Πολυκαταστήματα προχώρησε στη μίσθωση δύο νέων καταστημάτων, στο City Link επί της οδού Βουκουρεστίου και στο υπό ανάπτυξη εμπορικό κέντρο Riviera Galleria στο Ελληνικό, ενώ παράλληλα εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα Attica Beauty στο The Mall Athens.

Οι ισχυρές επιδόσεις του Εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας και δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του 2026.

Η εικόνα του ομίλου Byte

Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων, κερδοφορίας και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions)

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, συνέχισε τη δυναμική αναπτυξιακή του πορεία κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, κατά το Εννεάμηνο 2026 και σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό:

– Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% στα €96,5 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν σε €13,9 εκατ., με περιθώριο 14,4%.

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 30% σε €12,4 εκατ.

– Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €84 εκατ., ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων και στηρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Η ισχυρή διψήφια αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το Εννεάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου, με βασικούς μοχλούς τις δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας, ψηφιακής εμπιστοσύνης και τη διεύρυνση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες του Secure & Risk Operation Center συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην περαιτέρω αυτοματοποίηση και στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο Όμιλος συνεχίζει και επενδύει σε τεχνολογίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή.

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το εννεάμηνο του 2026, η δημιουργία θετικής καθαρής ταμειακής θέσης και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου Byte, ενώ η διοίκηση επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης 2026.

Η πορεία της Μπάρμπα Στάθης

Θετικές επιδόσεις και σημαντικά μερίδια αγοράς για την Μπάρμπα Στάθης (Μπάρμπα Στάθης, Χαλβατζής Μακεδονική)

Η Μπάρμπα Στάθης και η θυγατρική της Χαλβατζής Μακεδονική συνέχισαν τη θετική αναπτυξιακή τους πορεία κατά το Εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση των πωλούμενων όγκων, με παράλληλη αύξηση των μεριδίων αγοράς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ανταγωνιστική τους θέση και τη σταθερή προτίμηση των καταναλωτών στα προϊόντα τους.

Παράλληλα, κατέγραψαν αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής και τους περιορισμούς στο μικτό περιθώριο κέρδους από το προσωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυε έως την 30.06.2026 για τα βασικά είδη διατροφής. Συγκεκριμένα και σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό Εννεάμηνο 2025:

– Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €102,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7%.

– Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €10,6 εκατ., αυξημένα κατά 7%.

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν στα €6,2 εκατ., αυξημένα κατά 8%.

Η Μπάρμπα Στάθης διατήρησε την ηγετική της θέση στις βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησής της, κατεψυγμένα λαχανικά και επώνυμες φρέσκες σαλάτες, ενώ οι εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, η Χαλβατζής Μακεδονική, αξιοποιώντας τις συνέργειες με την Μπάρμπα Στάθης, συνέχισε τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της.

Η δυναμική των πωλήσεων, η έμφαση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και οι δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού των προωθητικών δαπανών στηρίζουν τις θετικές εκτιμήσεις της διοίκησης για τις πωλήσεις και την κερδοφορία της χρήσης 2026 παρά τις συνεχιζόμενες κοστολογικές πιέσεις.