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Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί κινητήρια δύναμη αλλαγής και ανάπτυξης για όλους τους κλάδους, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικούς νέους κινδύνους για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με νέα έκθεση της Allianz Commercial. Τα περιστατικά και οι δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με το AI έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται.

Οι εταιρείες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε περίπτωση συμβάντος που αφορά το AI

Η Allianz Commercial παρακολουθεί ήδη απαιτήσεις ασφαλιστικής αποζημίωσης που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά, πρόκειται για ατυχήματα που προκλήθηκαν από φερόμενα ως ελαττωματικά ΑΙ συστήματα ασφαλείας οχημάτων, καθώς και για αγωγές μετόχων στις οποίες υποστηρίζεται ότι στελέχη εταιρειών προέβησαν σε παραπλανητικές γνωστοποιήσεις ή παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι υποθέσεις αυτές θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν σε συνολικές ζημίες για τον ασφαλιστικό κλάδο της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων.

Αποτύπωση ενός μέρους του κινδύνου

Πολλές από τις μέχρι σήμερα επιβεβαιωμένες ζημίες αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος του κινδύνου, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί με ποιον τρόπο και σε τι ποσοστό συνδέεται με αυτές η τεχνητή νοημοσύνη. Ορισμένες ζημίες ενδέχεται μάλιστα να καταγράφονται σε υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, όπως η κυβερνοασφάλεια, η ευθύνη διευθυντικών στελεχών (D&O), η ευθύνη προϊόντων και οι εγκληματικές πράξεις. Επιπλέον, όταν η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στις καθημερινές επιχειρηματικές διαδικασίες, ακόμη και ένα μικρό ποσοστό σφαλμάτων μπορεί γρήγορα να προκαλέσει πολλά κρίσιμα προβλήματα. Αυτό εξηγεί την άνοδό της από τη 10η στη 2η θέση στο Allianz Risk Barometer 2026, τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο μεταξύ όλων των κατηγοριών κινδύνου. Έτσι, παρότι τα τρέχοντα στοιχεία για τις απαιτήσεις αποζημίωσης δεν θα την κατέτασσαν στις 20 σημαντικότερες αιτίες ζημιών εμπορικών ασφαλίσεων, δεν παύει να απασχολεί έντονα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λειτουργούν, λαμβάνουν αποφάσεις και ανταγωνίζονται, ενώ ενσωματώνεται στα επιχειρηματικά μοντέλα και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ωστόσο, ενώ το AI προσφέρει τεράστια αξία και οφέλη, αποτελεί παράλληλα μια πρόκληση για τη διαχείριση κινδύνων όπως ποτέ άλλοτε, δεδομένης της ικανότητάς του να προκαλεί άμεσες απώλειες ή να λειτουργεί ως παράγοντας που διευκολύνει ή πολλαπλασιάζει τους κινδύνους σε κάθε κλάδο. Ο φαινομενικά μικρός αριθμός επιβεβαιωμένων απαιτήσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα κρύβει την πραγματική έκταση των κινδύνων για τις επιχειρήσεις. Τα σενάρια ζημιών που ήδη αναδύονται καταδεικνύουν γιατί οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο της διακυβέρνησης και του σχεδιασμού ανθεκτικότητας, με τη στήριξη σαφούς λογοδοσίας, κατάλληλων ελέγχων, ανθρώπινης εποπτείας και πρακτικών εφεδρικών ρυθμίσεων», δηλώνει ο Thomas Lillelund, CEO of Allianz Commercial.

Τέσσερις κατηγορίες διαμορφώνουν κοινή ορολογία για τις ζημίες από το AI

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει ένα μοναδικό προφίλ συστημικού κινδύνου. Υιοθετείται ταυτόχρονα σε όλους σχεδόν τους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές, ενώ πολλά συστήματά της χρησιμοποιούν τα ίδια μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δεδομένα εκπαίδευσης, υποδομές cloud και κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός ασκεί τεράστια πίεση στους οργανισμούς για την άμεση εφαρμογή της. Ακόμη και όταν οι εταιρείες ενεργούν υπεύθυνα, τα λάθη είναι αναπόφευκτα, λόγω της πιθανολογικής φύσης του AI.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει ζημίες και να οδηγήσει σε απαιτήσεις αποζημίωσης, δομημένο σε τέσσερις κύριες κατηγορίες.

• Άμεση ζημία από το AI: Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί την κύρια αιτία της ζημίας λόγω μιας λανθασμένης ενέργειας, απόφασης, σύστασης ή αποτελέσματος, π.χ. μια λανθασμένη συμβουλή που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη και προκαλεί οικονομική ζημία.

• Ζημία που σχετίζεται με το AI: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό πυρήνα, αλλά η ζημία προκύπτει από ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη διακυβέρνηση, νομικά θέματα, τη φήμη ή τρίτους, π.χ. κατηγορίες για “AI-washing” (υπερβολική ή παραπλανητική προβολή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από μια εταιρεία).

• Ζημία που επιταχύνεται από το AI: Η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί, κλιμακώνει ή επιταχύνει κακόβουλες δραστηριότητες, όπως κυβερνοεπιθέσεις, deepfakes ή απάτες.

• Ζημία λόγω εξάρτησης από το AI: Το αρχικό συμβάν δεν οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο η εξάρτηση από διαδικασίες που βασίζονται σε αυτήν και η έλλειψη επαρκών εναλλακτικών λύσεων λειτουργίας παρατείνουν τη διάρκεια ή αυξάνουν το κόστος της ζημίας.