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Οι προοπτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ διαμορφώνονται από κινδύνους που απορρέουν από τις αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τις δημοσιονομικές ανισορροπίες και τις γεωοικονομικές εντάσεις, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Νοεμβρίου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι δημοσιονομικές ανισορροπίες στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε παγκόσμια ανατιμολόγηση του κρατικού κινδύνου

«Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ παραμένουν υψηλοί, δεδομένης της επίμονης γεωοικονομικής αβεβαιότητας και της αυξανόμενης έκθεσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούτσιτς. «Οι τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση για να αντέξουν τους κλυδωνισμούς, ενώ οι ευπάθειες είναι πιο έντονες σε ορισμένους μη τραπεζικούς φορείς, όπου οι κίνδυνοι αυξάνονται και τα μακροπροληπτικά μέτρα προστασίας είναι λιγότερο ανεπτυγμένα.»

Ανθεκτική η ευρωζώνη

Η οικονομία της ευρωζώνης συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τον ενεργειακό κλυδωνισμό, τις εμπορικές τριβές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, οι παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό με ενέργεια και η επίμονη αβεβαιότητα όσον αφορά την εμπορική πολιτική θα μπορούσαν να θέσουν σε δοκιμασία αυτή την ανθεκτικότητα.

Ο ενθουσιασμός για τις δυνατότητες μετασχηματισμού της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει οδηγήσει σε ισχυρές αυξήσεις στις παγκόσμιες αγορές μετοχών, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα. Οι τρέχουσες αποτιμήσεις βασίζονται σε φιλόδοξες προσδοκίες για τα κέρδη, οι οποίες θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν από ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση ή από τον ανταγωνισμό φθηνότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης χρηματοδοτούνται όλο και περισσότερο μέσω δανεισμού, με αποτέλεσμα μια ενδεχόμενη αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα να μπορούσε να μεταφέρει τις ζημίες από τις αγορές μετοχών στις αγορές ομολόγων.

Στην ευρωζώνη, τα υψηλά επίπεδα χρέους, οι αυξανόμενες ανάγκες δανεισμού των κρατών και η στροφή προς επενδυτές που είναι πιο ευαίσθητοι στις ειδήσεις και χρησιμοποιούν μόχλευση στα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης αυξάνουν τον κίνδυνο απότομων επεισοδίων ανατιμολόγησης, αν και οι αγορές συνεχίζουν να λειτουργούν ομαλά. Η γεωοικονομική αβεβαιότητα, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και η αδύναμη οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσαν να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στα δημόσια οικονομικά, περιορίζοντας το περιθώριο των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε κραδασμούς

Οι ανοίγματα των τραπεζών και των μη τραπεζικών ιδρυμάτων στη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και στα κρατικά ομόλογα τις εκθέτουν σε κινδύνους ανατιμολόγησης. Ενώ η ποιότητα των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει υγιής, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και οι ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες ενδέχεται να δυσχεράνουν την αποπληρωμή των χρεών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι στενότεροι δεσμοί μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων θα μπορούσαν να διαδώσουν και να ενισχύσουν τις διαταραχές σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο τραπεζικός τομέας

Ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης βρίσκεται σε καλή θέση για να απορροφήσει ενδεχόμενες διαταραχές, χάρη στα ισχυρά κέρδη, τα σταθερά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και την άφθονη ρευστότητα. Η διατήρηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών παραμένει βασική μακροπροληπτική προτεραιότητα, παράλληλα με την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που σχετίζονται με τη ρευστότητα και τα υψηλά επίπεδα δανεισμού ορισμένων μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Η επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ θα είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, με παράλληλη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.