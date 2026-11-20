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Σε εφαρμογή τίθενται οι νέοι κανόνες για τη χρηματοδότηση των online αγορών που αναμένεται να χτυπήσουν κόκκινο κατά τη διάρκεια της Black Friday.

Από σήμερα, 20 Νοεμβρίου, τίθενται νέοι όροι με τους οποίους προσφέρονται ορισμένα προγράμματα πληρωμής σε δόσεις, καλύπτοντας και μορφές χρηματοδότησης αγορών που παρέχονται μέσω τρίτων εταιρειών, ακόμη και όταν είναι άτοκες.

«Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» και στη Black Friday

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», μέσα από τις οποίες ο καταναλωτής αποκτά ένα προϊόν και εξοφλεί το ποσό σταδιακά. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στον νόμο, ο φορέας που χρηματοδοτεί την αγορά οφείλει να εξηγεί το συνολικό κόστος και να αξιολογεί αν ο πελάτης μπορεί να ανταποκριθεί στις πληρωμές.

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο πιστωτικός φορέας πρέπει να εξετάζει τη δυνατότητα αποπληρωμής του πελάτη. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε κατάλληλα στοιχεία για το εισόδημα, τις δαπάνες και τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις του, ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Η πίστωση χορηγείται όταν από τον έλεγχο προκύπτει ότι είναι πιθανό να εξυπηρετηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εφόσον η αξιολόγηση γίνεται με αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει εξήγηση και επανεξέταση από άνθρωπο.

Τι συμβαίνει με τις άτοκες πληρωμές

Ξεχωριστή αντιμετώπιση προβλέπεται για σύντομες διευκολύνσεις που δίνει απευθείας ο ίδιος ο έμπορος. Από το συγκεκριμένο πλαίσιο εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, συμφωνίες στις οποίες η πίστωση παρέχεται από το κατάστημα, η πληρωμή είναι άτοκη και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις, πέραν του νόμιμου τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης, και η εξόφληση ολοκληρώνεται μέσα σε 50 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση.

Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα που υπερβαίνουν τα όρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται στις 14 ημερολογιακές ημέρες. Απαιτείται επίσης η χρηματοδότηση να παραμένει στον ίδιο τον προμηθευτή, χωρίς τρίτος να παρέχει την πίστωση ή να αποκτά τη σχετική απαίτηση.

Σημασία έχει και ο χρόνος σύναψης της σύμβασης. Οι πιστώσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου συνεχίζουν κατά κανόνα να διέπονται από το προηγούμενο καθεστώς έως τη λύση τους, ενώ για ορισμένες προβλέψεις σε συμβάσεις αόριστης διάρκειας ισχύουν ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

Προσοχή στις διαφημίσεις

Ο νόμος απαγορεύει τη διαφήμιση πιστωτικών προϊόντων που παρουσιάζει τη μειωμένη τιμή ενός προϊόντος ως εξαρτώμενη από τη λήψη πίστωσης. Στις απαγορεύσεις εντάσσονται επίσης μηνύματα που παρακινούν κάποιον να δανειστεί με την υπόσχεση ότι έτσι θα βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση.

Αντίστοιχα, απαγορεύονται διαφημίσεις που παρουσιάζουν παραπλανητικά την πίστωση ως αύξηση των διαθέσιμων χρημάτων, ως υποκατάστατο της αποταμίευσης ή ως τρόπο βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Το ίδιο ισχύει για μηνύματα που υποστηρίζουν ότι τα υπάρχοντα δάνεια ή οι καταχωρίσεις σε βάσεις δεδομένων επηρεάζουν ελάχιστα ή καθόλου την αξιολόγηση για νέα χρηματοδότηση.

Οι διαφημίσεις για συμβάσεις πίστωσης πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή και ευδιάκριτη προειδοποίηση με τη διατύπωση «Προσοχή! Ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα». Όταν προβάλλουν επιτόκιο ή αριθμητικά στοιχεία για το κόστος, οφείλουν να παρουσιάζουν τις προβλεπόμενες πληροφορίες με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.

Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται το επιτόκιο, οι επιβαρύνσεις, το ποσό της χρηματοδότησης και το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, που δείχνει το κόστος σε ετήσιο ποσοστό. Για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου προϊόντος προβλέπεται επίσης ενημέρωση για την τιμή τοις μετρητοίς, την προκαταβολή και, όπου απαιτείται, το συνολικό ποσό αποπληρωμής και τις δόσεις.